Росіянин здав дружину поліції, бо вона була проти війни

Чоловік повідомив правоохоронцям, що дружина не в захваті від війни та "налаштовує проти уряду спільну дитину".

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в селищі Гірки-10 Одинцовського міського округу Московської області.

37-річний чоловік попросив вжити заходів до своєї дружини. Він заявив, що жінка висловлює антиросійські настрої, пов'язані з проведенням "спеціальної військової операції", і налаштовує проти уряду спільну дитину.

Поліцейські взяли заяву до розгляду.

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