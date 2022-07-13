Росіянин здав дружину поліції, бо вона була проти війни
Чоловік повідомив правоохоронцям, що дружина не в захваті від війни та "налаштовує проти уряду спільну дитину".
Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався в селищі Гірки-10 Одинцовського міського округу Московської області.
37-річний чоловік попросив вжити заходів до своєї дружини. Він заявив, що жінка висловлює антиросійські настрої, пов'язані з проведенням "спеціальної військової операції", і налаштовує проти уряду спільну дитину.
Поліцейські взяли заяву до розгляду.
Топ коментарі
+53 Харьков Сумской
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Коли вже зрозуміємо, що є тільки один спосіб перемогти рашистів - лупити, лупити й ще раз лупити… з усіх видів зброї!
Жены россии будут свободными!
то там можеш написати що він проти війни і все, його заберуть
"Коли мій чоловік кинув мене і оженився на молодій сусідці,то я у відміску йому вийшла за батька цієї молодої шалупи заміж і стала йому тещею!"
хоть как-то сдыхался.
з маленької літери
брешут бриты)))
свиней потрібно годувати)
вам це нічого не нагадує???
"вороги народу"
кацапи - генетичні фашисти