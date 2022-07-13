Подготовку школ для обучения офлайн должны завершить к сентябрю, - Шмыгаль

Местные власти к сентябрю должны завершить подготовку школ для офлайн-обучения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"От местных властей мы ожидаем, что все работы завершатся к началу учебного года, который должен стартовать 1 сентября в очном режиме. В тех областях, где это категорически невозможно, будет применяться смешанная система обучения", – отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, правильно обустроены хранилища с принудительной вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение по необходимости - это те вещи, которые требуют от общин и руководителей областных военных администраций.

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