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Новости Война
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Подготовку школ для обучения офлайн должны завершить к сентябрю, - Шмыгаль

укриття

Местные власти к сентябрю должны завершить подготовку школ для офлайн-обучения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"От местных властей мы ожидаем, что все работы завершатся к началу учебного года, который должен стартовать 1 сентября в очном режиме. В тех областях, где это категорически невозможно, будет применяться смешанная система обучения", – отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, правильно обустроены хранилища с принудительной вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение по необходимости - это те вещи, которые требуют от общин и руководителей областных военных администраций.

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школа (3012) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+11
Шмигаля у відставку за офлайн навчання - скупчення школярів і можливість кацапам бомбить школи ‼️‼️‼️
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13.07.2022 15:37
+9
Прошу детей Шмыгалей и подобных чинуш всяких перевести в Харьков на офлайн обучение с 1 сентября.
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13.07.2022 15:44
+7
Они специально эту херню разгоняют,родители не пустят детей.Просто отвлекают людей от ****** ЗЕ и ермака подобной фигней
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13.07.2022 15:40
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Шмигаля у відставку за офлайн навчання - скупчення школярів і можливість кацапам бомбить школи ‼️‼️‼️
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13.07.2022 15:37 Ответить
Они специально эту херню разгоняют,родители не пустят детей.Просто отвлекают людей от ****** ЗЕ и ермака подобной фигней
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13.07.2022 15:40 Ответить
100% ...москалюги ж побачать в школі і біля неї склади, танки, казарми....скупчення кароче техніки......
Він ****, Маірк із Драмтеатром забув...так там було сховище...яке до сраки...!
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13.07.2022 17:44 Ответить
За словами Шмигаля, правильно облаштовані сховища з примусовою вентиляцією, обігрівом, відповідними можливостями проводити навчання в разі необхідності - це ті речі, які вимагають від громад і керівників обласних військових адміністрацій. Джерело:

У этого дебила,взял лопату,3 доски и трубу и готовое убежище
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13.07.2022 15:38 Ответить
Прошу детей Шмыгалей и подобных чинуш всяких перевести в Харьков на офлайн обучение с 1 сентября.
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13.07.2022 15:44 Ответить
на островах спокойно
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13.07.2022 15:55 Ответить
Це відповідь шмиги на відповідну петицію "Заборона очного навчання під час війни"?
Свої у безпеці, а чуже не болить.
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13.07.2022 16:19 Ответить
Про яке , млть навчання офлайн , йдеться під час війни , пане Шмигалю ?

Своіх діточок вони вивезли з Украіни , а по наших дітях нехай луплять
окупанти або викрадають та вивозять з нашоі краіни !?

Бракує слів від рішень цієі недолугоі влади 😠
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13.07.2022 17:06 Ответить
Абсолютно типовий ЗЕлений міністр, все шо треба є. Відсутність розуму та глузду - на місці. Ідіотизм - присутній. Безмежна непрофесійність - тут. Упороте небажання слухати будь-яку критику в свою сторону - звичайно, є, як же без цього.
Висновок, нажаль, рівно такй самий, як і у інших членів і членкинь зешобли - клінічні ідіоти з IQ чайної ложки, яких по хорошому навіть продавати місця в публічний сортир не посадиш, бо не справиться, дуже тупе.
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13.07.2022 17:22 Ответить
знову за своє

Який може бути офлайн під час війни
Хто буде відповідати за можливі жертви
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13.07.2022 22:18 Ответить
Ну, і як везти дітей в Україну, і думати що з ними може стати під час занять. Розраховувати на здоровий глузд урядовців немає можливості. Вимушені віддавати дітей на навчання за кордоном. А батькам що робити? Не повертатись та піклуватись про родину в тих умовах які є.
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14.07.2022 01:07 Ответить
Можу вам сказати,що поки існує загроза ракетного обстрілу нашіх шкіл,ми своїх дітей на пошматування не віддамо.Щоб вони там не вирішували зі своїми схемами-дулю вам із маком.А то в Одесі вони вже купують шкільні автобуси,150 мільонів вклали у афальт і так далі..Шкільні автобуси вони мабуть пустять у прорив ворожої оборони,на захист країни.
Діти поки що повинні навчатися дістанційно.
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18.07.2022 21:05 Ответить
 
 