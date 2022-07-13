Подготовку школ для обучения офлайн должны завершить к сентябрю, - Шмыгаль
Местные власти к сентябрю должны завершить подготовку школ для офлайн-обучения.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"От местных властей мы ожидаем, что все работы завершатся к началу учебного года, который должен стартовать 1 сентября в очном режиме. В тех областях, где это категорически невозможно, будет применяться смешанная система обучения", – отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, правильно обустроены хранилища с принудительной вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение по необходимости - это те вещи, которые требуют от общин и руководителей областных военных администраций.
Топ комментарии
+11 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий13.07.2022 15:37
+9 Александр Манохин
показать весь комментарий13.07.2022 15:44
+7 Вася Невася
показать весь комментарий13.07.2022 15:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він ****, Маірк із Драмтеатром забув...так там було сховище...яке до сраки...!
У этого дебила,взял лопату,3 доски и трубу и готовое убежище
Свої у безпеці, а чуже не болить.
Своіх діточок вони вивезли з Украіни , а по наших дітях нехай луплять
окупанти або викрадають та вивозять з нашоі краіни !?
Бракує слів від рішень цієі недолугоі влади 😠
Висновок, нажаль, рівно такй самий, як і у інших членів і членкинь зешобли - клінічні ідіоти з IQ чайної ложки, яких по хорошому навіть продавати місця в публічний сортир не посадиш, бо не справиться, дуже тупе.
Який може бути офлайн під час війни
Хто буде відповідати за можливі жертви
Діти поки що повинні навчатися дістанційно.