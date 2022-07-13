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Детей-переселенцев из Луганщины будут зачислять в школы Днепропетровщины по упрощенной системе, - Гайдай

школа,діти

Дети-переселенцы из Луганской области смогут учиться в школах Днепропетровщины, их будут зачислять по упрощенной системе.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Детей-переселенцев из Луганщины будут зачислять в школы Днепропетровщины по упрощенной системе. Будут принимать даже тех, кто потерял документы", - отметил он.

Отмечается, что в местные школы уже записались почти 9 тысяч детей-переселенцев из разных регионов.

"Чтобы записать ребенка на учебу, родителям или опекунам нужно обратиться в ближайшую школу и написать заявление. Из документов понадобятся копия свидетельства о рождении и медицинская справка. Если эти документы потеряны, достаточно будет справки о взятии на учет как внутренне перемещенное лицо", - пояснил Гайдай.

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"Прийматимуть навіть тих, хто втратив документи". І що там за документи були такі?
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13.07.2022 12:36 Ответить
Есть ли хороший контроль за переселенцами, не переселяются ли в Запорожье, Кривой Рог, Днепр диверсионные группы, которые будут ждать своего часа действовать?
Волнует, что в Днепре на улицах и во дворах появилось много мужчин призывного возраста и физически крепких с Донецкой, Луганской, Харьковской областей.
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13.07.2022 14:15 Ответить
Не розумію ,невже під час війни коли ракети вражають будівлі по всій країні батьки відправлять дітей до шкіл ?
Це що ? Жарт? Я розумію дистанційне навчання було б. Але якщо дітей фізично будуть волити до шкіл це не припустимо під час війни
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13.07.2022 14:17 Ответить
 
 