Детей-переселенцев из Луганщины будут зачислять в школы Днепропетровщины по упрощенной системе, - Гайдай

Дети-переселенцы из Луганской области смогут учиться в школах Днепропетровщины, их будут зачислять по упрощенной системе.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Детей-переселенцев из Луганщины будут зачислять в школы Днепропетровщины по упрощенной системе. Будут принимать даже тех, кто потерял документы", - отметил он.

Отмечается, что в местные школы уже записались почти 9 тысяч детей-переселенцев из разных регионов.

"Чтобы записать ребенка на учебу, родителям или опекунам нужно обратиться в ближайшую школу и написать заявление. Из документов понадобятся копия свидетельства о рождении и медицинская справка. Если эти документы потеряны, достаточно будет справки о взятии на учет как внутренне перемещенное лицо", - пояснил Гайдай.

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