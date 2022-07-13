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Дітей-переселенців з Луганщини зараховуватимуть до шкіл Дніпропетровщини за спрощеною системою, - Гайдай

школа,діти

Діти-переселенці з Луганщини зможуть навчатися у школах Дніпропетровщини, їх зараховуватимуть за спрощеною системою.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Дітей-переселенців з Луганщини зараховуватимуть до шкіл Дніпропетровщини за спрощеною системою. Прийматимуть навіть тих, хто втратив документи", - зазначив він.

Зазначається, що до місцевих шкіл вже записалися майже 9 тисяч дітей-переселенців із різних регіонів.

"Аби долучити дитину до навчання, батькам або опікунам потрібно звернутися до найближчої школи та написати заяву. Із документів знадобляться копія свідоцтва про народження та медична довідка. Якщо ці документи втрачені, достатньо буде довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи", - пояснив Гайдай.

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Автор: 

діти (5053) школа (2205) Гайдай ЛОГА (921) Дніпропетровська область (3693) Луганська область (4876)


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"Прийматимуть навіть тих, хто втратив документи". І що там за документи були такі?
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13.07.2022 12:36 Відповісти
Есть ли хороший контроль за переселенцами, не переселяются ли в Запорожье, Кривой Рог, Днепр диверсионные группы, которые будут ждать своего часа действовать?
Волнует, что в Днепре на улицах и во дворах появилось много мужчин призывного возраста и физически крепких с Донецкой, Луганской, Харьковской областей.
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13.07.2022 14:15 Відповісти
Не розумію ,невже під час війни коли ракети вражають будівлі по всій країні батьки відправлять дітей до шкіл ?
Це що ? Жарт? Я розумію дистанційне навчання було б. Але якщо дітей фізично будуть волити до шкіл це не припустимо під час війни
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13.07.2022 14:17 Відповісти
 
 