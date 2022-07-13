Дітей-переселенців з Луганщини зараховуватимуть до шкіл Дніпропетровщини за спрощеною системою, - Гайдай

Діти-переселенці з Луганщини зможуть навчатися у школах Дніпропетровщини, їх зараховуватимуть за спрощеною системою.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Дітей-переселенців з Луганщини зараховуватимуть до шкіл Дніпропетровщини за спрощеною системою. Прийматимуть навіть тих, хто втратив документи", - зазначив він.

Зазначається, що до місцевих шкіл вже записалися майже 9 тисяч дітей-переселенців із різних регіонів.

"Аби долучити дитину до навчання, батькам або опікунам потрібно звернутися до найближчої школи та написати заяву. Із документів знадобляться копія свідоцтва про народження та медична довідка. Якщо ці документи втрачені, достатньо буде довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи", - пояснив Гайдай.

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