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Підготовку шкіл для навчання офлайн мають завершити до вересня, - Шмигаль

укриття

Місцева влада до вересня має завершити підготовку шкіл для офлайн-навчання.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Від місцевої влади ми очікуємо, що всі роботи завершаться до початку навчального року, який має стартувати 1 вересня в очному режимі. У тих областях, де це категорично неможливо, буде застосовуватися змішана система навчання", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, правильно облаштовані сховища з примусовою вентиляцією, обігрівом, відповідними можливостями проводити навчання в разі необхідності - це ті речі, які вимагають від громад і керівників обласних військових адміністрацій.

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Автор: 

школа (2205) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+11
Шмигаля у відставку за офлайн навчання - скупчення школярів і можливість кацапам бомбить школи ‼️‼️‼️
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13.07.2022 15:37
+9
Прошу детей Шмыгалей и подобных чинуш всяких перевести в Харьков на офлайн обучение с 1 сентября.
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13.07.2022 15:44
+7
Они специально эту херню разгоняют,родители не пустят детей.Просто отвлекают людей от ****** ЗЕ и ермака подобной фигней
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13.07.2022 15:40
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Шмигаля у відставку за офлайн навчання - скупчення школярів і можливість кацапам бомбить школи ‼️‼️‼️
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13.07.2022 15:37 Відповісти
Они специально эту херню разгоняют,родители не пустят детей.Просто отвлекают людей от ****** ЗЕ и ермака подобной фигней
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13.07.2022 15:40 Відповісти
100% ...москалюги ж побачать в школі і біля неї склади, танки, казарми....скупчення кароче техніки......
Він ****, Маірк із Драмтеатром забув...так там було сховище...яке до сраки...!
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13.07.2022 17:44 Відповісти
За словами Шмигаля, правильно облаштовані сховища з примусовою вентиляцією, обігрівом, відповідними можливостями проводити навчання в разі необхідності - це ті речі, які вимагають від громад і керівників обласних військових адміністрацій. Джерело:

У этого дебила,взял лопату,3 доски и трубу и готовое убежище
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13.07.2022 15:38 Відповісти
Прошу детей Шмыгалей и подобных чинуш всяких перевести в Харьков на офлайн обучение с 1 сентября.
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13.07.2022 15:44 Відповісти
на островах спокойно
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13.07.2022 15:55 Відповісти
Це відповідь шмиги на відповідну петицію "Заборона очного навчання під час війни"?
Свої у безпеці, а чуже не болить.
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13.07.2022 16:19 Відповісти
Про яке , млть навчання офлайн , йдеться під час війни , пане Шмигалю ?

Своіх діточок вони вивезли з Украіни , а по наших дітях нехай луплять
окупанти або викрадають та вивозять з нашоі краіни !?

Бракує слів від рішень цієі недолугоі влади 😠
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13.07.2022 17:06 Відповісти
Абсолютно типовий ЗЕлений міністр, все шо треба є. Відсутність розуму та глузду - на місці. Ідіотизм - присутній. Безмежна непрофесійність - тут. Упороте небажання слухати будь-яку критику в свою сторону - звичайно, є, як же без цього.
Висновок, нажаль, рівно такй самий, як і у інших членів і членкинь зешобли - клінічні ідіоти з IQ чайної ложки, яких по хорошому навіть продавати місця в публічний сортир не посадиш, бо не справиться, дуже тупе.
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13.07.2022 17:22 Відповісти
знову за своє

Який може бути офлайн під час війни
Хто буде відповідати за можливі жертви
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13.07.2022 22:18 Відповісти
Ну, і як везти дітей в Україну, і думати що з ними може стати під час занять. Розраховувати на здоровий глузд урядовців немає можливості. Вимушені віддавати дітей на навчання за кордоном. А батькам що робити? Не повертатись та піклуватись про родину в тих умовах які є.
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14.07.2022 01:07 Відповісти
Можу вам сказати,що поки існує загроза ракетного обстрілу нашіх шкіл,ми своїх дітей на пошматування не віддамо.Щоб вони там не вирішували зі своїми схемами-дулю вам із маком.А то в Одесі вони вже купують шкільні автобуси,150 мільонів вклали у афальт і так далі..Шкільні автобуси вони мабуть пустять у прорив ворожої оборони,на захист країни.
Діти поки що повинні навчатися дістанційно.
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18.07.2022 21:05 Відповісти
 
 