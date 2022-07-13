Підготовку шкіл для навчання офлайн мають завершити до вересня, - Шмигаль

Місцева влада до вересня має завершити підготовку шкіл для офлайн-навчання.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Від місцевої влади ми очікуємо, що всі роботи завершаться до початку навчального року, який має стартувати 1 вересня в очному режимі. У тих областях, де це категорично неможливо, буде застосовуватися змішана система навчання", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, правильно облаштовані сховища з примусовою вентиляцією, обігрівом, відповідними можливостями проводити навчання в разі необхідності - це ті речі, які вимагають від громад і керівників обласних військових адміністрацій.

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