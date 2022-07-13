Підготовку шкіл для навчання офлайн мають завершити до вересня, - Шмигаль
Місцева влада до вересня має завершити підготовку шкіл для офлайн-навчання.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Від місцевої влади ми очікуємо, що всі роботи завершаться до початку навчального року, який має стартувати 1 вересня в очному режимі. У тих областях, де це категорично неможливо, буде застосовуватися змішана система навчання", - зазначив глава уряду.
За словами Шмигаля, правильно облаштовані сховища з примусовою вентиляцією, обігрівом, відповідними можливостями проводити навчання в разі необхідності - це ті речі, які вимагають від громад і керівників обласних військових адміністрацій.
Топ коментарі
+11 Sophia-Maria Duglass
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Він ****, Маірк із Драмтеатром забув...так там було сховище...яке до сраки...!
У этого дебила,взял лопату,3 доски и трубу и готовое убежище
Свої у безпеці, а чуже не болить.
Своіх діточок вони вивезли з Украіни , а по наших дітях нехай луплять
окупанти або викрадають та вивозять з нашоі краіни !?
Бракує слів від рішень цієі недолугоі влади 😠
Висновок, нажаль, рівно такй самий, як і у інших членів і членкинь зешобли - клінічні ідіоти з IQ чайної ложки, яких по хорошому навіть продавати місця в публічний сортир не посадиш, бо не справиться, дуже тупе.
Який може бути офлайн під час війни
Хто буде відповідати за можливі жертви
Діти поки що повинні навчатися дістанційно.