7 человек ранены в результате удара оккупантов по Запорожью, - ОП
В результате ракетного удара войск РФ в Запорожье 7 человек получили ранения.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожье. Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно 7 человек ранены", — отметил он.
По словам Тимошенко, руководитель предприятия вывел сотрудников к укрытию, что наверняка спасло их жизнь.
"Берегите себя, не пренебрегайте сигналами воздушных тревог", — обращается он к украинцам.
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показать весь комментарий13.07.2022 17:44 Ответить Мне нравится 0
A San
показать весь комментарий13.07.2022 16:52 Ответить Мне нравится 5
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