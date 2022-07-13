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Новости Война
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7 человек ранены в результате удара оккупантов по Запорожью, - ОП

запоріжжя

В результате ракетного удара войск РФ в Запорожье 7 человек получили ранения.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье. Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно 7 человек ранены", — отметил он.

По словам Тимошенко, руководитель предприятия вывел сотрудников к укрытию, что наверняка спасло их жизнь.

"Берегите себя, не пренебрегайте сигналами воздушных тревог", — обращается он к украинцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили ракетами по Запорожью, попали в одно из предприятий, - ОВА

Запорожье (2648) обстрел (26995) Тимошенко Кирилл (432)


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13.07.2022 17:44 Ответить
Керівнику респект. Врятував життя
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13.07.2022 16:52 Ответить
 
 