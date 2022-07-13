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Новини Війна
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7 людей поранені внаслідок удару окупантів по Запоріжжю, - ОП

запоріжжя

Внаслідок ракетного удару військ РФ во Запоріжжю 7 людей зазнали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Запоріжжя. Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені", - зазначив він.

За словами Тимошенка, керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя.

"Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряних тривог", - звертається він до українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю, влучили в одне з підприємств, - ОВА

Автор: 

Запоріжжя (2262) обстріл (28316) Тимошенко Кирило (558)


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13.07.2022 17:44 Відповісти
Керівнику респект. Врятував життя
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13.07.2022 16:52 Відповісти
 
 