7 людей поранені внаслідок удару окупантів по Запоріжжю, - ОП
Внаслідок ракетного удару військ РФ во Запоріжжю 7 людей зазнали поранення.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Запоріжжя. Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені", - зазначив він.
За словами Тимошенка, керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя.
"Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряних тривог", - звертається він до українців.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
5 копійок
показати весь коментар13.07.2022 17:44 Відповісти Мені подобається 0
A San
показати весь коментар13.07.2022 16:52 Відповісти Мені подобається 5
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль