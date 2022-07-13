Военные и правоохранители во время войны должны сдавать образцы ДНК, - МВД
В период военного положения военные и правоохранители должны будут сдать свои ДНК-данные. Нововведение связано с принятием закона о государственной регистрации геномной информации человека.
Об этом рассказал в телемарафоне заместитель министра МВД Игорь Бондаренко, которого цитирует в Телеграме Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
"Об обязательной регистрации, есть такая норма, что на период действия военного положения отбираются образцы ДНК у военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. То есть у представителей тех профессий, среди которых мы имеем наибольшие потери из-за агрессии РФ", - отметил Бондаренко.
Замминистра пояснил, что данные военнослужащих не вносятся сразу в реестр ДНК. Они хранятся в личных делах бойцов и берутся только тогда, когда необходимо провести экспертизу.
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Тепер ще і за допомогою ДНК будуть шукати.
Це як, розпечатка ДНК на декiльках томах бумаги?