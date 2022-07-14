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В Херсонской области российские оккупанты похитили главу Миловской громады Яхниенко, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

яхнієнко

В Херсонской области похитили главу Миловской громады Олега Яхниенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Продолжают поступать сообщения о похищении людей оккупантами. За последние сутки второй раз взят в плен глава Миловской громады Олег Яхниенко, а также похищен егерь, охраняющий участок Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе. О судьбе сотни других пленных - до сих пор ничего не идет" в сообщении.

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Как сообщалось, Олега Яхниенко российские захватчики уже похищали в марте.

Автор: Анастасія Потіха
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ЗОМБУВАТИМУТЬ ТВАРІ
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14.07.2022 01:43 Ответить
Рашисти звичайні ворюги і вбивці , отож нічого дивного !

Кацапів потрібно безжально знищувати на нашій землі !
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14.07.2022 01:45 Ответить
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14.07.2022 01:53 Ответить
шоб окупаційні війська швидше пересувались територією
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14.07.2022 01:57 Ответить
Голова Запорізької ОДА шукає виправдання швидкої здачі 2/3 області. І тут виплило цікаве питання про ТРО: на якій підставі місцеве СБУ вилучало мисливську зброю напередодні вторгнення?
 Хто що про це знає?
Чи тільки на Запоріжжі це відбувалося чи це була загальнодержавна акція?
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14.07.2022 01:56 Ответить
Піздьож,у мене три рушниці,ніхто навіть не дзвонив.
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14.07.2022 02:48 Ответить
Оккупация Украины тихая началась 8 февраля...
Вы главное верьте в телемарофон-Лохотрон ZeлеКодломойских...
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14.07.2022 08:26 Ответить
ВДРУГЕ викрадений... На біс ?
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14.07.2022 08:33 Ответить
 
 