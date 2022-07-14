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На Херсонщині російські окупанти викрали голову Милівської громади Яхнієнка, - ОВА
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На Херсонщині викрали голову Милівської громади Олега Яхнієнка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей окупантами. За останню добу вдруге взято в полон голову Милівської громади Олега Яхнієнка, а також викрадено єгеря, який охороняє ділянку Чорноморського біосферного заповідника на Кінбурнській косі. Про долю сотню інших полонених досі нічого не відомо", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Олега Яхнієнка російські загарбники вже викрадали у березні.
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Кацапів потрібно безжально знищувати на нашій землі !
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