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На Херсонщині російські окупанти викрали голову Милівської громади Яхнієнка, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

яхнієнко

На Херсонщині викрали голову Милівської громади Олега Яхнієнка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей окупантами. За останню добу вдруге взято в полон голову Милівської громади Олега Яхнієнка, а також викрадено єгеря, який охороняє ділянку Чорноморського біосферного заповідника на Кінбурнській косі. Про долю сотню інших полонених досі нічого не відомо", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни викрадали мирних українців у Чорнобиль і використовували їх як рабську силу: "Вони і окопи там рили". ВIДЕО

Як повідомлялося, Олега Яхнієнка російські загарбники вже викрадали у березні.
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14.07.2022 01:43 Відповісти
Рашисти звичайні ворюги і вбивці , отож нічого дивного !

Кацапів потрібно безжально знищувати на нашій землі !
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14.07.2022 01:45 Відповісти
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14.07.2022 01:53 Відповісти
шоб окупаційні війська швидше пересувались територією
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14.07.2022 01:57 Відповісти
Голова Запорізької ОДА шукає виправдання швидкої здачі 2/3 області. І тут виплило цікаве питання про ТРО: на якій підставі місцеве СБУ вилучало мисливську зброю напередодні вторгнення?
 Хто що про це знає?
Чи тільки на Запоріжжі це відбувалося чи це була загальнодержавна акція?
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14.07.2022 01:56 Відповісти
Піздьож,у мене три рушниці,ніхто навіть не дзвонив.
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14.07.2022 02:48 Відповісти
Оккупация Украины тихая началась 8 февраля...
Вы главное верьте в телемарофон-Лохотрон ZeлеКодломойских...
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14.07.2022 08:26 Відповісти
ВДРУГЕ викрадений... На біс ?
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14.07.2022 08:33 Відповісти
 
 