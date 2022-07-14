Зеленский отметил государственными наградами 136 военных

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 136 военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Зеленского.

"Вечером, как всегда, подписал указ о награждении наших воинов. 136 участников боевых действий отмечены государственными наградами, 25 из них посмертно", — говорится в сообщении.

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