Зеленский отметил государственными наградами 136 военных
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 136 военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Зеленского.
"Вечером, как всегда, подписал указ о награждении наших воинов. 136 участников боевых действий отмечены государственными наградами, 25 из них посмертно", — говорится в сообщении.
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