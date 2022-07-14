УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20207 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 439 3
війна (56882) Зеленський (17522) нагорода (1107) військовослужбовці (3950)

Зеленський відзначив державними нагородами 136 військових

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 136 військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Зеленського.

"Увечері, як завжди, підписав указ про нагородження наших воїнів. 136 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 25 із них – посмертно", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Шмигаль нагородив саперів, які займаються розмінуванням Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось то ця картинка нагадує… Краще б автоматик до ручок.
показати весь коментар
14.07.2022 07:14 Відповісти
Ніяк не збагну, як повинна почувати себе людина, яку нагороджує Тарапунька чи Штепсель...
показати весь коментар
14.07.2022 08:03 Відповісти
А яку нагороду ти дало Портнову?
показати весь коментар
14.07.2022 09:56 Відповісти
 
 