Зеленський відзначив державними нагородами 136 військових
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Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 136 військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Зеленського.
"Увечері, як завжди, підписав указ про нагородження наших воїнів. 136 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 25 із них – посмертно", - йдеться в повідомленні.
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Toffee Cat
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Герхард
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Fundador Null
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