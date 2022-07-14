Россияне обстреляли Великую Костромку и Зеленодольск на Днепропетровщине, - Резниченко
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Россияне ночью и утром обстреляли Криворожский район.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.
"Русская орда ночью и утром обстреляла Криворожский район. Под огонь попала Зеленодольская громада. Враг умышленно гатил по населенным пунктам - деревню Большая Костромка и Зеленодольск", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате обстрелов пострадавших нет
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