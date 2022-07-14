Пропуски и допросы ФСБ: Рашисты замедляют эвакуацию из оккупированного Мариуполя

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе усложняют выезд граждан на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Произошло очередное усиление внутреннего контроля, что связано с ростом миграции в сторону Украины. Теперь въезд в город со стороны Запорожья разрешают только по пропуску, выданному на территории Донецкой области. Это означает повторные допросы ФСБ при предоставлении пропуска – даже при наличии "фильтрации". Очередь на получение пропуска на выезд в сторону Запорожья (выдается по райотделам полиции оккупантов) достигает нескольких недель, что искусственно замедляет эвакуационные процессы", — пояснил он.

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