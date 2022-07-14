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Перепустки та допити ФСБ: Рашисти сповільнюють евакуацію з окупованого Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські загарбники в окупованому Маріуполі ускладнюють виїзд громадян на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулося чергове посилення внутрішнього контролю, що пов’язано зі зростанням міграції в бік України. Тепер в'їзд в місто з боку Запоріжжя дозволяють лише за перепусткою, виданою на території Донецької області. Це означає повторні допити ФСБ при наданні перепустки - навіть за наявності "фільтрації". Черга на отримання перепустки на виїзд в бік Запоріжжя (видається по райвідділках поліції окупантів) сягає декількох тижнів, що штучно сповільнює евакуаційні процеси", - пояснив він.

Читайте: Окупанти збили власний безпілотник у Маріуполі, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Фільтрації, перепустки, перемир'я, тишина,сірі зони ,зерно.....словник ********** України,а іще розруха,біль,втрати і інфантильний оп
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14.07.2022 10:49 Відповісти
Зараз по Вінниці приліт https://t.me/c/1211672769/585
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14.07.2022 10:51 Відповісти
всех обработали, выдали разрешение и на Запорожье или еще куда.
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14.07.2022 10:55 Відповісти
 
 