Перепустки та допити ФСБ: Рашисти сповільнюють евакуацію з окупованого Маріуполя

Російські загарбники в окупованому Маріуполі ускладнюють виїзд громадян на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулося чергове посилення внутрішнього контролю, що пов’язано зі зростанням міграції в бік України. Тепер в'їзд в місто з боку Запоріжжя дозволяють лише за перепусткою, виданою на території Донецької області. Це означає повторні допити ФСБ при наданні перепустки - навіть за наявності "фільтрації". Черга на отримання перепустки на виїзд в бік Запоріжжя (видається по райвідділках поліції окупантів) сягає декількох тижнів, що штучно сповільнює евакуаційні процеси", - пояснив він.

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