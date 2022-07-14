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Перепустки та допити ФСБ: Рашисти сповільнюють евакуацію з окупованого Маріуполя
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники в окупованому Маріуполі ускладнюють виїзд громадян на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулося чергове посилення внутрішнього контролю, що пов’язано зі зростанням міграції в бік України. Тепер в'їзд в місто з боку Запоріжжя дозволяють лише за перепусткою, виданою на території Донецької області. Це означає повторні допити ФСБ при наданні перепустки - навіть за наявності "фільтрації". Черга на отримання перепустки на виїзд в бік Запоріжжя (видається по райвідділках поліції окупантів) сягає декількох тижнів, що штучно сповільнює евакуаційні процеси", - пояснив він.
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Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар14.07.2022 10:49 Відповісти Мені подобається 4
olele
показати весь коментар14.07.2022 10:51 Відповісти Мені подобається 0
Aleks_15
показати весь коментар14.07.2022 10:55 Відповісти Мені подобається 0
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