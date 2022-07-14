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Новости За рубежом
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Молдове нужно современное оружие на случай нападения РФ, - Санду

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что армию ее страны следует перевооружить на случай нападения России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Что мы будем делать, если Россия на нас нападет? Пошлем защищать нас армию с мотыгами? Мы не хотим, чтобы кто-то втягивал нас в войну, но это реальность, к которой мы должны быть готовы. Вся риторика оппозиции лжива, потому что ЕС заявил, что предоставляет нам нелетальное снаряжение, хотя нам нужны боеприпасы.Нам нужно серьезно проанализировать то, как оснащена Национальная армия. Если уже имеем армию, то мы не можем оставлять ее с деревянными мотыгами. Мы должны сделать элементарные вещи. Неправильно держать армию без какого-либо снаряжения, которое позволило бы ей защитить нас. Единственное обещание, которое мы имеем, дал нам Евросоюз, и он подразумевает нелетальное вооружение", - сказала Санду.

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Она добавила, что Республика Молдова была и остается мирной страной.

"Оружие нам нужно не для того, чтобы идти воевать с нашими соседями, как это делает Россия. Мы хотим быть в безопасности дома и не хотим, чтобы на нас кто-то нападал. Хотя наша оборонная система находится в очень плохом состоянии, если бы не было этой российской агрессии против Украины, мы, наверное, не стали бы особо обсуждать необходимость оснащения армии, но в условиях, когда мы видим, что Россия делает в Украине, было бы несерьезно не думать о том, как нам себя защитить, если с нами случится такая трагедия. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, но это не зависит от нас", - отметила Санду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
У них під боком купа зброї! Через Дністер - у Ковбасній!
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14.07.2022 13:47
+17
******, армия преднистровья около 4000 человек, все войска рэфэ в Украине, эти ****** молдованские вместо тгго что б сейчас забрать свои земли как Азербайджан, боятся нападения рэфэ, бараны *****
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14.07.2022 13:59
+14
Молдові треба зливатись з Румунією, щоб була одна країна. Один народ - одна країна.
Ваті заткнути рота квитками на потяг - кому в московію, кому до України.
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14.07.2022 13:52
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У них під боком купа зброї! Через Дністер - у Ковбасній!
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14.07.2022 13:47 Ответить
точно , там хватит на всю Молдову
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14.07.2022 15:29 Ответить
Там уже давно не залишилося ніх.я. Була б там зброя - кацапи уже б давно поперли на Одесу. Тут деякі плавають в чаусівських ілюзіях. Як кажуть китайці - "дуже небезпечно пробувати забрати у тигриці тигря, а у деяких дурнів - їхні ілюзії"...
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14.07.2022 18:12 Ответить
"але це не залежить від нас", - зазначила Санду. " -

ось це і є концептуальна помилка, саме від вас це й залежить, якщо будете і далі колупатися у носі (як ми три роки) то це врешті решт і призведе до того, чого ви не хочете.
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14.07.2022 13:48 Ответить
думай Майя, думай
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14.07.2022 13:50 Ответить
Там немає чим думати, курка перестрашена.
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14.07.2022 17:10 Ответить
херово що іншим доходить на нашому прикладі
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14.07.2022 13:50 Ответить
Молдові треба зливатись з Румунією, щоб була одна країна. Один народ - одна країна.
Ваті заткнути рота квитками на потяг - кому в московію, кому до України.
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14.07.2022 13:52 Ответить
А ты румын или молдаванин?
Или ты из когорты "вата"?
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14.07.2022 14:22 Ответить
Немає ні "одного народу", ні "одної країни". Молдова - суверенна держава з багатовіковою історією, ще коли такого поняття як "румунія" не існувало у природі.
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14.07.2022 18:17 Ответить
Під час російської революції 1917 року Бессарабія ненадовго стала автономною державою у складі Російської Республіки, відомої, як Молдовська Демократична Республіка. У лютому 1918 Молдовська Демократична Республіка проголосила незалежність, а пізніше того ж року об'єдналася з Румунією після голосування своїх парламентів. Це рішення було оскаржене Радянською Росією.
1940 року, скориставшись угодою з Німеччиною, Радянський Союз змусив Румунію передати Бессарабію Радянському Союзові, що призвело до створення Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки (МРСР), яка включала більшу частину Бессарабії та найзахіднішу смугу колишньої МАРСР (на схід від Дністра).
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14.07.2022 18:24 Ответить
Немає народу-молдовани-

Їх придумали окупанти ,щоби розділити Румунську націю!!!
Так типа як народ дапбасу і тп.
А Румунія,як і Україна дуже давня країна,просто звалася по іншому.....
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14.07.2022 19:09 Ответить
Ne pidkazhete,yak zvalas'?
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15.07.2022 00:15 Ответить
Молдове нужно отдать все вооружение Украине. Это будет самым мудрым,что они могут сделать для своей безопасности
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14.07.2022 13:54 Ответить
Мабуть п. Санду уже знає про запланований прорив рашистів в Україні на південний захід до Придністров'я
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14.07.2022 13:54 Ответить
Хто їм дозволить
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14.07.2022 14:10 Ответить
Колаборанти. Хто ж ще може?
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14.07.2022 14:12 Ответить
Молдова это как раз тот случай, когда возьмем Кишинев за 3 часа. Так что оружие им не поможет
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14.07.2022 13:55 Ответить
ти ба, млять, дійшло.
бо нашим не доходило30 років..
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14.07.2022 13:55 Ответить
Єдине, Майо, що вам треба - то перестати намагатися всидіти на усіх стільцях водночас і попросити захисту в України.
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14.07.2022 13:57 Ответить
Давно зрозуміло, що Молдові потрібно домовитись з Україною про деокупацію придністров'я. Результатом буде посилення ЗСУ озброєнням і ************, а значить і суттєве посилення безпеки Молдови.
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14.07.2022 13:58 Ответить
******, армия преднистровья около 4000 человек, все войска рэфэ в Украине, эти ****** молдованские вместо тгго что б сейчас забрать свои земли как Азербайджан, боятся нападения рэфэ, бараны *****
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14.07.2022 13:59 Ответить
Как забрать? В рукопашную?
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14.07.2022 14:05 Ответить
Ми їм пропонували свою військову допомогу,але Майя сциконула.
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14.07.2022 19:12 Ответить
Освободите приднестровье там полно и оружия и боеприпасов. Или хотябы намекните чтобы вам помогла третья сила
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14.07.2022 14:00 Ответить
Армія Мова Віра, без варіантів Майя. В нас дехто нехтував цим і поплатився зрештою
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14.07.2022 14:01 Ответить
*** Молдова тупить, зараз самий час вїбати клоаку пріднєістровья

море та повітря прикриті Україною, блокуйте повністью з двох боків, повний вивід мокшан
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14.07.2022 14:01 Ответить
Молдові потрібно не втрачати час а вже відправляти людей на навчання, що б освоїти техніку стандартів НАТО.
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14.07.2022 14:01 Ответить
так нехай приїзджають до нас та ріжуть кацапськи горлянки
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14.07.2022 14:08 Ответить
В Молдове для начала запретить надо коммунистическую партию. А потом мечтать об оружии. А то половина молдован витает в коммунистических грезах.
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14.07.2022 14:05 Ответить
Приднестровье ****** для начала
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14.07.2022 14:08 Ответить
Ярема---roZZia idi na ****....
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14.07.2022 19:13 Ответить
Навіщо їй зброя, коли в неї повно вина
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14.07.2022 14:10 Ответить
Мечеться, як вуж на сковорідці, ця пані. На обох стільцях не всидиш, мадам
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14.07.2022 14:12 Ответить
Молдові щоб посилити власну безпеку необхідно віддати всю наявну зброю в допомогу Україні, і дозволити своїм добровольцям формуватися в добробати і нам допомогати. Оце і буде найліпший захист від орди.
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14.07.2022 14:18 Ответить
Мамалига !У вас в Ковбасній техніки та *********** до неї завались... Хватить дудлити цуйку й танцювати жок. Гайда постоли в руки і вперед звільняти свою землю від рашистських зайд.
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14.07.2022 14:18 Ответить
Проснулись хитрожопые.
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14.07.2022 14:23 Ответить
А Кудой нападуть то. Ну ось і Майя не втрималась, гонить пургу про зброю.
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14.07.2022 14:38 Ответить
Думаю, шо вони цю ******* зброю при першій атаці з Придністров"я точно з богом віддадуть. Перед тим трошки всравшись з переляку.
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14.07.2022 14:40 Ответить
Молдова точно не вытянет вооружение. Там весь бюджет, образно говоря, 3 Томагавка.
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14.07.2022 15:02 Ответить
А німецькі камери вам непотрібні?
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14.07.2022 15:03 Ответить
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14.07.2022 15:29 Ответить
Вот ты курица тупорылая!!! (нельзя так с женщинами, но тут по другому нельзя!!!) Дочка шлюхи!!! "Причин для занепокоєння щодо російських військовослужбовців у Придністров'ї немає, - Санду" Вот что ты кобыла пела 3 мес назад, а теперь дай вам оружие!!! Та чтобы у тебя во рту .... вырос!!! Или ты уже как бульбофюрер, трандишь лишь бы трандеть??
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14.07.2022 15:53 Ответить
Можем пару пистолей подкинуть)))))
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14.07.2022 16:12 Ответить
То надмірно і це буде провокувати насильство, краще гуманітарочки, бінтіків усіляких, пакетіків для трупів, флажків білих презервативів і анальної змазки.
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14.07.2022 17:14 Ответить
******* зброя? Молдаванам? Це, мабуть, щоб сфоткатися на фоні гаубиці ... то поїдьте під Херсон та й сфоткайтеся.
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14.07.2022 18:25 Ответить
Да не будет здесь никто воевать, хоть десять раз перевооружай.
Часть сразу свалит через Прут в Румынию, включая чиновников, другая попрячется по домам, надеясь, что их лично не коснется. Могут нагнать каких-то срочников, которые очень скоро присоединятся к первым.
Есть, разумеется, и уважающие себя ребята, которые могут за себя постоять. Хоть таких и мало. В данных условиях эффективно было бы им влиться в действующие войска Украины, воевать в реальных условиях, а после войны на выбор остаться в ВС Украины дальше или вернуться в Молдавию для переобучения молодежи, имея какой-то реальный боевой опыт.
Ну, и, конечно, я тоже считаю оправданным передачу молдавского вооружения Украине, хотя это решение и несколько запаздывает.
А вообще, почему наше правительство медлит, когда такое творится у соседей - понятия не имею.
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14.07.2022 18:41 Ответить
Та ты шо, болезная? Протрезвела или критические дни закончились?
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14.07.2022 19:05 Ответить
 
 