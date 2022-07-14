Молдове нужно современное оружие на случай нападения РФ, - Санду
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что армию ее страны следует перевооружить на случай нападения России.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Что мы будем делать, если Россия на нас нападет? Пошлем защищать нас армию с мотыгами? Мы не хотим, чтобы кто-то втягивал нас в войну, но это реальность, к которой мы должны быть готовы. Вся риторика оппозиции лжива, потому что ЕС заявил, что предоставляет нам нелетальное снаряжение, хотя нам нужны боеприпасы.Нам нужно серьезно проанализировать то, как оснащена Национальная армия. Если уже имеем армию, то мы не можем оставлять ее с деревянными мотыгами. Мы должны сделать элементарные вещи. Неправильно держать армию без какого-либо снаряжения, которое позволило бы ей защитить нас. Единственное обещание, которое мы имеем, дал нам Евросоюз, и он подразумевает нелетальное вооружение", - сказала Санду.
Она добавила, что Республика Молдова была и остается мирной страной.
"Оружие нам нужно не для того, чтобы идти воевать с нашими соседями, как это делает Россия. Мы хотим быть в безопасности дома и не хотим, чтобы на нас кто-то нападал. Хотя наша оборонная система находится в очень плохом состоянии, если бы не было этой российской агрессии против Украины, мы, наверное, не стали бы особо обсуждать необходимость оснащения армии, но в условиях, когда мы видим, что Россия делает в Украине, было бы несерьезно не думать о том, как нам себя защитить, если с нами случится такая трагедия. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, но это не зависит от нас", - отметила Санду.
Пожалуйста, подождите...
ось це і є концептуальна помилка, саме від вас це й залежить, якщо будете і далі колупатися у носі (як ми три роки) то це врешті решт і призведе до того, чого ви не хочете.
Ваті заткнути рота квитками на потяг - кому в московію, кому до України.
Или ты из когорты "вата"?
1940 року, скориставшись угодою з Німеччиною, Радянський Союз змусив Румунію передати Бессарабію Радянському Союзові, що призвело до створення Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки (МРСР), яка включала більшу частину Бессарабії та найзахіднішу смугу колишньої МАРСР (на схід від Дністра).
Їх придумали окупанти ,щоби розділити Румунську націю!!!
Так типа як народ дапбасу і тп.
А Румунія,як і Україна дуже давня країна,просто звалася по іншому.....
бо нашим не доходило30 років..
море та повітря прикриті Україною, блокуйте повністью з двох боків, повний вивід мокшан
Часть сразу свалит через Прут в Румынию, включая чиновников, другая попрячется по домам, надеясь, что их лично не коснется. Могут нагнать каких-то срочников, которые очень скоро присоединятся к первым.
Есть, разумеется, и уважающие себя ребята, которые могут за себя постоять. Хоть таких и мало. В данных условиях эффективно было бы им влиться в действующие войска Украины, воевать в реальных условиях, а после войны на выбор остаться в ВС Украины дальше или вернуться в Молдавию для переобучения молодежи, имея какой-то реальный боевой опыт.
Ну, и, конечно, я тоже считаю оправданным передачу молдавского вооружения Украине, хотя это решение и несколько запаздывает.
А вообще, почему наше правительство медлит, когда такое творится у соседей - понятия не имею.