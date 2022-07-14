Молдові потрібна сучасна зброя на випадок нападу РФ, - Санду

Президент Молдови Мая Санду заявила, що армію її країни потрібно переозброїти на випадок нападу Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Що ми робитимемо, якщо Росія на нас нападе? Пошлемо захищати нас армію з мотиками? Ми не хочемо, щоб хтось втягував нас у війну, але це реальність, до якої ми повинні бути готові. Вся риторика опозиції брехлива, тому що ЄС заявив, що надає нам нелетальне спорядження, хоча нам потрібні боєприпаси. Нам потрібно серйозно проаналізувати те, як оснащена Національна армія. Якщо вже маємо армію, то ми не можемо залишати її з дерев'яними мотиками. Ми маємо зробити елементарні речі. Неправильно тримати армію без будь-якого спорядження, яке б дозволило їй захистити нас. Єдина обіцянка, яку ми маємо, дав нам Євросоюз, і він має на увазі нелетальне озброєння", - сказала Санду.

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Вона додала, що Республіка Молдова була і залишиться мирною країною.

"Зброя нам потрібна не для того, щоб йти воювати з нашими сусідами, як це робить Росія. Ми хочемо бути в безпеці вдома і не хочемо, щоб на нас хтось нападав. Хоча наша оборонна система перебуває в дуже поганому стані, якби не було цієї російської агресії проти України, ми б, напевно, не стали б особливо обговорювати необхідність оснащення армії. Але в умовах, коли ми бачимо, що Росія робить в Україні, було б несерйозно не думати про те, як нам себе захистити, якщо з нами трапиться така трагедія. Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде, але це не залежить від нас", - зазначила Санду.

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