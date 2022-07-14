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Молдові потрібна сучасна зброя на випадок нападу РФ, - Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санду

Президент Молдови Мая Санду заявила, що армію її країни потрібно переозброїти на випадок нападу Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Що ми робитимемо, якщо Росія на нас нападе? Пошлемо захищати нас армію з мотиками? Ми не хочемо, щоб хтось втягував нас у війну, але це реальність, до якої ми повинні бути готові. Вся риторика опозиції брехлива, тому що ЄС заявив, що надає нам нелетальне спорядження, хоча нам потрібні боєприпаси. Нам потрібно серйозно проаналізувати те, як оснащена Національна армія. Якщо вже маємо армію, то ми не можемо залишати її з дерев'яними мотиками. Ми маємо зробити елементарні речі. Неправильно тримати армію без будь-якого спорядження, яке б дозволило їй захистити нас. Єдина обіцянка, яку ми маємо, дав нам Євросоюз, і він має на увазі нелетальне озброєння", - сказала Санду.

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Вона додала, що Республіка Молдова була і залишиться мирною країною.

"Зброя нам потрібна не для того, щоб йти воювати з нашими сусідами, як це робить Росія. Ми хочемо бути в безпеці вдома і не хочемо, щоб на нас хтось нападав. Хоча наша оборонна система перебуває в дуже поганому стані, якби не було цієї російської агресії проти України, ми б, напевно, не стали б особливо обговорювати необхідність оснащення армії. Але в умовах, коли ми бачимо, що Росія робить в Україні, було б несерйозно не думати про те, як нам себе захистити, якщо з нами трапиться така трагедія. Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде, але це не залежить від нас", - зазначила Санду.

Також читайте: У НАТО вважають, що Росія не має достатньо сил для вторгнення в Молдову

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
У них під боком купа зброї! Через Дністер - у Ковбасній!
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14.07.2022 13:47
+17
******, армия преднистровья около 4000 человек, все войска рэфэ в Украине, эти ****** молдованские вместо тгго что б сейчас забрать свои земли как Азербайджан, боятся нападения рэфэ, бараны *****
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14.07.2022 13:59
+14
Молдові треба зливатись з Румунією, щоб була одна країна. Один народ - одна країна.
Ваті заткнути рота квитками на потяг - кому в московію, кому до України.
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14.07.2022 13:52
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У них під боком купа зброї! Через Дністер - у Ковбасній!
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14.07.2022 13:47 Відповісти
точно , там хватит на всю Молдову
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14.07.2022 15:29 Відповісти
Там уже давно не залишилося ніх.я. Була б там зброя - кацапи уже б давно поперли на Одесу. Тут деякі плавають в чаусівських ілюзіях. Як кажуть китайці - "дуже небезпечно пробувати забрати у тигриці тигря, а у деяких дурнів - їхні ілюзії"...
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14.07.2022 18:12 Відповісти
"але це не залежить від нас", - зазначила Санду. " -

ось це і є концептуальна помилка, саме від вас це й залежить, якщо будете і далі колупатися у носі (як ми три роки) то це врешті решт і призведе до того, чого ви не хочете.
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14.07.2022 13:48 Відповісти
думай Майя, думай
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14.07.2022 13:50 Відповісти
Там немає чим думати, курка перестрашена.
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14.07.2022 17:10 Відповісти
херово що іншим доходить на нашому прикладі
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14.07.2022 13:50 Відповісти
Молдові треба зливатись з Румунією, щоб була одна країна. Один народ - одна країна.
Ваті заткнути рота квитками на потяг - кому в московію, кому до України.
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14.07.2022 13:52 Відповісти
А ты румын или молдаванин?
Или ты из когорты "вата"?
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14.07.2022 14:22 Відповісти
Немає ні "одного народу", ні "одної країни". Молдова - суверенна держава з багатовіковою історією, ще коли такого поняття як "румунія" не існувало у природі.
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14.07.2022 18:17 Відповісти
Під час російської революції 1917 року Бессарабія ненадовго стала автономною державою у складі Російської Республіки, відомої, як Молдовська Демократична Республіка. У лютому 1918 Молдовська Демократична Республіка проголосила незалежність, а пізніше того ж року об'єдналася з Румунією після голосування своїх парламентів. Це рішення було оскаржене Радянською Росією.
1940 року, скориставшись угодою з Німеччиною, Радянський Союз змусив Румунію передати Бессарабію Радянському Союзові, що призвело до створення Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки (МРСР), яка включала більшу частину Бессарабії та найзахіднішу смугу колишньої МАРСР (на схід від Дністра).
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14.07.2022 18:24 Відповісти
Немає народу-молдовани-

Їх придумали окупанти ,щоби розділити Румунську націю!!!
Так типа як народ дапбасу і тп.
А Румунія,як і Україна дуже давня країна,просто звалася по іншому.....
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14.07.2022 19:09 Відповісти
Ne pidkazhete,yak zvalas'?
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15.07.2022 00:15 Відповісти
Молдове нужно отдать все вооружение Украине. Это будет самым мудрым,что они могут сделать для своей безопасности
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14.07.2022 13:54 Відповісти
Мабуть п. Санду уже знає про запланований прорив рашистів в Україні на південний захід до Придністров'я
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14.07.2022 13:54 Відповісти
Хто їм дозволить
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14.07.2022 14:10 Відповісти
Колаборанти. Хто ж ще може?
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14.07.2022 14:12 Відповісти
Молдова это как раз тот случай, когда возьмем Кишинев за 3 часа. Так что оружие им не поможет
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14.07.2022 13:55 Відповісти
ти ба, млять, дійшло.
бо нашим не доходило30 років..
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14.07.2022 13:55 Відповісти
Єдине, Майо, що вам треба - то перестати намагатися всидіти на усіх стільцях водночас і попросити захисту в України.
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14.07.2022 13:57 Відповісти
Давно зрозуміло, що Молдові потрібно домовитись з Україною про деокупацію придністров'я. Результатом буде посилення ЗСУ озброєнням і ************, а значить і суттєве посилення безпеки Молдови.
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14.07.2022 13:58 Відповісти
******, армия преднистровья около 4000 человек, все войска рэфэ в Украине, эти ****** молдованские вместо тгго что б сейчас забрать свои земли как Азербайджан, боятся нападения рэфэ, бараны *****
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14.07.2022 13:59 Відповісти
Как забрать? В рукопашную?
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14.07.2022 14:05 Відповісти
Ми їм пропонували свою військову допомогу,але Майя сциконула.
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14.07.2022 19:12 Відповісти
Освободите приднестровье там полно и оружия и боеприпасов. Или хотябы намекните чтобы вам помогла третья сила
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14.07.2022 14:00 Відповісти
Армія Мова Віра, без варіантів Майя. В нас дехто нехтував цим і поплатився зрештою
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14.07.2022 14:01 Відповісти
*** Молдова тупить, зараз самий час вїбати клоаку пріднєістровья

море та повітря прикриті Україною, блокуйте повністью з двох боків, повний вивід мокшан
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14.07.2022 14:01 Відповісти
Молдові потрібно не втрачати час а вже відправляти людей на навчання, що б освоїти техніку стандартів НАТО.
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14.07.2022 14:01 Відповісти
так нехай приїзджають до нас та ріжуть кацапськи горлянки
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14.07.2022 14:08 Відповісти
В Молдове для начала запретить надо коммунистическую партию. А потом мечтать об оружии. А то половина молдован витает в коммунистических грезах.
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14.07.2022 14:05 Відповісти
Приднестровье ****** для начала
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14.07.2022 14:08 Відповісти
Ярема---roZZia idi na ****....
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14.07.2022 19:13 Відповісти
Навіщо їй зброя, коли в неї повно вина
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14.07.2022 14:10 Відповісти
Мечеться, як вуж на сковорідці, ця пані. На обох стільцях не всидиш, мадам
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14.07.2022 14:12 Відповісти
Молдові щоб посилити власну безпеку необхідно віддати всю наявну зброю в допомогу Україні, і дозволити своїм добровольцям формуватися в добробати і нам допомогати. Оце і буде найліпший захист від орди.
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14.07.2022 14:18 Відповісти
Мамалига !У вас в Ковбасній техніки та *********** до неї завались... Хватить дудлити цуйку й танцювати жок. Гайда постоли в руки і вперед звільняти свою землю від рашистських зайд.
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14.07.2022 14:18 Відповісти
Проснулись хитрожопые.
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14.07.2022 14:23 Відповісти
А Кудой нападуть то. Ну ось і Майя не втрималась, гонить пургу про зброю.
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14.07.2022 14:38 Відповісти
Думаю, шо вони цю ******* зброю при першій атаці з Придністров"я точно з богом віддадуть. Перед тим трошки всравшись з переляку.
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14.07.2022 14:40 Відповісти
Молдова точно не вытянет вооружение. Там весь бюджет, образно говоря, 3 Томагавка.
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14.07.2022 15:02 Відповісти
А німецькі камери вам непотрібні?
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14.07.2022 15:03 Відповісти
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14.07.2022 15:29 Відповісти
Вот ты курица тупорылая!!! (нельзя так с женщинами, но тут по другому нельзя!!!) Дочка шлюхи!!! "Причин для занепокоєння щодо російських військовослужбовців у Придністров'ї немає, - Санду" Вот что ты кобыла пела 3 мес назад, а теперь дай вам оружие!!! Та чтобы у тебя во рту .... вырос!!! Или ты уже как бульбофюрер, трандишь лишь бы трандеть??
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14.07.2022 15:53 Відповісти
Можем пару пистолей подкинуть)))))
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14.07.2022 16:12 Відповісти
То надмірно і це буде провокувати насильство, краще гуманітарочки, бінтіків усіляких, пакетіків для трупів, флажків білих презервативів і анальної змазки.
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14.07.2022 17:14 Відповісти
******* зброя? Молдаванам? Це, мабуть, щоб сфоткатися на фоні гаубиці ... то поїдьте під Херсон та й сфоткайтеся.
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14.07.2022 18:25 Відповісти
Да не будет здесь никто воевать, хоть десять раз перевооружай.
Часть сразу свалит через Прут в Румынию, включая чиновников, другая попрячется по домам, надеясь, что их лично не коснется. Могут нагнать каких-то срочников, которые очень скоро присоединятся к первым.
Есть, разумеется, и уважающие себя ребята, которые могут за себя постоять. Хоть таких и мало. В данных условиях эффективно было бы им влиться в действующие войска Украины, воевать в реальных условиях, а после войны на выбор остаться в ВС Украины дальше или вернуться в Молдавию для переобучения молодежи, имея какой-то реальный боевой опыт.
Ну, и, конечно, я тоже считаю оправданным передачу молдавского вооружения Украине, хотя это решение и несколько запаздывает.
А вообще, почему наше правительство медлит, когда такое творится у соседей - понятия не имею.
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14.07.2022 18:41 Відповісти
Та ты шо, болезная? Протрезвела или критические дни закончились?
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14.07.2022 19:05 Відповісти
 
 