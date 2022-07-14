Молдові потрібна сучасна зброя на випадок нападу РФ, - Санду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Молдови Мая Санду заявила, що армію її країни потрібно переозброїти на випадок нападу Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Що ми робитимемо, якщо Росія на нас нападе? Пошлемо захищати нас армію з мотиками? Ми не хочемо, щоб хтось втягував нас у війну, але це реальність, до якої ми повинні бути готові. Вся риторика опозиції брехлива, тому що ЄС заявив, що надає нам нелетальне спорядження, хоча нам потрібні боєприпаси. Нам потрібно серйозно проаналізувати те, як оснащена Національна армія. Якщо вже маємо армію, то ми не можемо залишати її з дерев'яними мотиками. Ми маємо зробити елементарні речі. Неправильно тримати армію без будь-якого спорядження, яке б дозволило їй захистити нас. Єдина обіцянка, яку ми маємо, дав нам Євросоюз, і він має на увазі нелетальне озброєння", - сказала Санду.
Вона додала, що Республіка Молдова була і залишиться мирною країною.
"Зброя нам потрібна не для того, щоб йти воювати з нашими сусідами, як це робить Росія. Ми хочемо бути в безпеці вдома і не хочемо, щоб на нас хтось нападав. Хоча наша оборонна система перебуває в дуже поганому стані, якби не було цієї російської агресії проти України, ми б, напевно, не стали б особливо обговорювати необхідність оснащення армії. Але в умовах, коли ми бачимо, що Росія робить в Україні, було б несерйозно не думати про те, як нам себе захистити, якщо з нами трапиться така трагедія. Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде, але це не залежить від нас", - зазначила Санду.
Будь ласка, зачекайте...
ось це і є концептуальна помилка, саме від вас це й залежить, якщо будете і далі колупатися у носі (як ми три роки) то це врешті решт і призведе до того, чого ви не хочете.
Ваті заткнути рота квитками на потяг - кому в московію, кому до України.
Или ты из когорты "вата"?
1940 року, скориставшись угодою з Німеччиною, Радянський Союз змусив Румунію передати Бессарабію Радянському Союзові, що призвело до створення Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки (МРСР), яка включала більшу частину Бессарабії та найзахіднішу смугу колишньої МАРСР (на схід від Дністра).
Їх придумали окупанти ,щоби розділити Румунську націю!!!
Так типа як народ дапбасу і тп.
А Румунія,як і Україна дуже давня країна,просто звалася по іншому.....
бо нашим не доходило30 років..
море та повітря прикриті Україною, блокуйте повністью з двох боків, повний вивід мокшан
Часть сразу свалит через Прут в Румынию, включая чиновников, другая попрячется по домам, надеясь, что их лично не коснется. Могут нагнать каких-то срочников, которые очень скоро присоединятся к первым.
Есть, разумеется, и уважающие себя ребята, которые могут за себя постоять. Хоть таких и мало. В данных условиях эффективно было бы им влиться в действующие войска Украины, воевать в реальных условиях, а после войны на выбор остаться в ВС Украины дальше или вернуться в Молдавию для переобучения молодежи, имея какой-то реальный боевой опыт.
Ну, и, конечно, я тоже считаю оправданным передачу молдавского вооружения Украине, хотя это решение и несколько запаздывает.
А вообще, почему наше правительство медлит, когда такое творится у соседей - понятия не имею.