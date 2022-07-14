РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16530 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
7 550 43
армия РФ (15464) война (47275) разведка (4006) Херсон (2125)

В драмтеатре Херсона оккупанты устроили склад боеприпасов, – ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,драмтеатр

Российские оккупанты устроили склад боеприпасов в драматическом театре оккупированного Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В здании Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан состав артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12 июля. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра", - говорится в сообщении.

Также читайте: В оккупированном Херсоне ожидают российских политтехнологов для подготовки "референдума", - разведка
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
Херсон і без театру зможе обійтись...
показать весь комментарий
14.07.2022 16:03
+26
Значит херсонцам надо держаться как можно дальше от театра.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:06
+15
эти снаряды убивают Украинцев, похер где они их хранят, сравнять с землей и все.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а что же население Херсона спокойно смотрит на все это
показать весь комментарий
14.07.2022 16:03 Ответить
там тортури і катування тисячів
показать весь комментарий
14.07.2022 16:15 Ответить
Під театр багато не покладеш і швидко не дістанеш. Чисто провокація
показать весь комментарий
14.07.2022 17:52 Ответить
Херсон і без театру зможе обійтись...
показать весь комментарий
14.07.2022 16:03 Ответить
Ты осторожней с такими выражениями здесь на цензоре ,а то сейчас набегут тут сердобольные обитатели ,рассказывающие как нехорошо обстреливать здания в черте города ведь можно и гражданское население случайно задеть .Я как то тоже предложил стрельнуть по домам коллаборантов сальдо и стремоусова
показать весь комментарий
14.07.2022 16:09 Ответить
А как без разрушений город освободить? Сами ж орки не уйдут. Их только *********** можно оттуда выгнать. Это война, **** тут нюни распускать!!!
показать весь комментарий
14.07.2022 16:11 Ответить
С Херсона свалят сами как только наши создадут угрозу выхода к Антоновскому мосту.

Теряя тапки
показать весь комментарий
14.07.2022 16:25 Ответить
Никак .Но тут находятся люди ,которые я так понял против освобождения и воздаяния по заслугам коллаборантам
показать весь комментарий
14.07.2022 16:28 Ответить
Любите ли вы театр так, как люблю его я ?
показать весь комментарий
14.07.2022 16:34 Ответить
Ну давайте ****** по театру Херсона, погибнут наши люди, кто то увидит смерть своих детей, как сегодня в Виннице. Но они же отнесутся к этому с пониманием, наверное. Хороший план. Так сказать, лес рубят - щепки летят. Что то я подзабыл, кто это сказал.
показать весь комментарий
14.07.2022 20:36 Ответить
У сальдо кстати рак высокой степени, до этого благополучно ездил лечиться в Израиль...
показать весь комментарий
14.07.2022 16:15 Ответить
Ничо зеля погрузит его на корабль и он по зерновому колидору доберется таки до земли оббитой ванной своих не бросают
показать весь комментарий
14.07.2022 16:17 Ответить
Ты неперекручивай. Уничтожать склады с оружием, и уничтожать пешку, которая что есть что нету и ничего абсолютно нерешает, при помощи оружия большого радиуса поражения это абсолютно разные вещи. Его смерть не даст ровным счетом ничего, и возможный вред причиненый окружающим того не стоит. И кстати украинские силы уже долгое время успешно уничтожают склады боеприпасов на окупированых территориях. А Сальдо найдет украинская пуля, граната или растрел же от самих кацапов. Дело времени.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:30 Ответить
Прийдеться знищити драмтеатр життя українців дорожче
показать весь комментарий
14.07.2022 16:03 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2022 16:03 Ответить
И шо??
показать весь комментарий
14.07.2022 16:04 Ответить
Розбомбіть нах за мою Вінницю Химерами.Потім відбудуємо.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:04 Ответить
Шкода. Но какие варианты?
показать весь комментарий
14.07.2022 16:05 Ответить
Значит херсонцам надо держаться как можно дальше от театра.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:06 Ответить
эти снаряды убивают Украинцев, похер где они их хранят, сравнять с землей и все.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:07 Ответить
Вместе с охраной
показать весь комментарий
14.07.2022 16:10 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2022 16:11 Ответить
Гаубиц уже далеко за 200, и химарсов тоже не 9 шт, если не знаешь, зачем писать?
показать весь комментарий
14.07.2022 16:44 Ответить
Ты дятел уверен, что так мало? Не кизди если не знаешь
показать весь комментарий
14.07.2022 18:21 Ответить
І бочечку пива...
показать весь комментарий
14.07.2022 20:45 Ответить
с 2014 года приучили всех к мысли, что с оккупированных территорий можно было стрелять, а отвечать туда же нельзя.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:12 Ответить
театр можно построить новый. а вот людей, которых эти снаряды убьют, не воскресить.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:12 Ответить
художник брюллов-хаймарс "последняя ночь театра". ))
показать весь комментарий
14.07.2022 16:13 Ответить
"Гамлет, Макбет...шо за ***** неизвестная, ******* ка я феерверк" с этой мыслю, бывший охранник, а ныне директор драматического театра в Херсоне поднес огонь к снаряду.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:15 Ответить
Ну, театр не склад продуктів, якось без нього обійдемось.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:16 Ответить
Театр можно и отстроить. А вот сколько рашисты етими снарядами и ракетами могут убить украинцев и разрушить городов. Так что *******.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:18 Ответить
Думаю это специально сделано, чтобы потом кричать, что в Мариуполе драмтеатр тоже аналогично пострадал, или что-то в подобном духе...
показать весь комментарий
14.07.2022 16:26 Ответить
Там шеф театра- Народный артист *********- Сергей Гармаш. А может он уже и комендант склада!
показать весь комментарий
14.07.2022 16:32 Ответить
Отстаньте от театра. В любом раскладе намёк на театр делается пропагандонами ***** для очернения ВСУ в международном уровне.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:33 Ответить
Нафіга аід нього відчеплюватися? Є військова практика - попередження про бомбардування.

Цивільні вийдуть, а БК кацапи вивезти точно не встигнуть.
показать весь комментарий
14.07.2022 17:39 Ответить
Все одно снаряди погрузять та повезуть до лінії фронту. Це все видно по супутнику. Там їм і піздець.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:36 Ответить
будешь с ракетой за машиной гоняться? или может лучше взорвать на месте? ну даже если погибнут несколько украинцев,то это меньшее зло,по сравнению с тем,сколько погибнут от снарядов.
показать весь комментарий
14.07.2022 16:48 Ответить
Був театр ім. Куліша, а став театр- ім. Гармаша!
показать весь комментарий
14.07.2022 16:58 Ответить
У мене є чудовий драматичний сценарій доя того театру. Так, саме драма, адже пріпіздєнт у нас... комедійного складу людина, нахєра нам драма?
показать весь комментарий
14.07.2022 17:11 Ответить
Кмк, ради такого дела можно после Победы и новый построить.
Что херсонцы скажут?
показать весь комментарий
14.07.2022 17:14 Ответить
Новий драмеатр можна побудувати.

Попередити населення й винести к херам цей склад.
показать весь комментарий
14.07.2022 17:36 Ответить
Жалко не театр.... Рядом 2 парка с детскими площадками.... Вплотную...
Хотя не понимаю... Почему театр... Напротив недострой Оскар с намного больш площадями....
Наверно это фэйк.... Там и грузовых дверей и помещений нет....
показать весь комментарий
14.07.2022 23:46 Ответить
 
 