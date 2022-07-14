7 550 43
В драмтеатре Херсона оккупанты устроили склад боеприпасов, – ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты устроили склад боеприпасов в драматическом театре оккупированного Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"В здании Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан состав артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12 июля. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+39 cimbitep
показать весь комментарий14.07.2022 16:03
+26 Мобильный крематорий
показать весь комментарий14.07.2022 16:06
+15 Валерий Викторович 053e9aad
показать весь комментарий14.07.2022 16:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Теряя тапки
Цивільні вийдуть, а БК кацапи вивезти точно не встигнуть.
Что херсонцы скажут?
Попередити населення й винести к херам цей склад.
Хотя не понимаю... Почему театр... Напротив недострой Оскар с намного больш площадями....
Наверно это фэйк.... Там и грузовых дверей и помещений нет....