В оккупированном Херсоне ожидают российских политтехнологов для подготовки "референдума", - разведка
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Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне готовятся к проведению "референдума" и усиливают пропаганду.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Во временно оккупированном Херсоне распространяется второй номер российской газеты "Надднепрянская правда". По сравнению с первым выпуском, тираж увеличен в четыре раза - до 40 тысяч экземпляров. Среди заголовков газеты - "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО" "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" и тому подобное", - отметили в ГУР МО.
Также, в оккупированном Херсоне ожидают прибытия из РФ группы политтехнологов, которые должны организовать подготовку и проведение "референдума". Их планируют разместить в гостинице "Бордо", которая взята под усиленную вооруженную охрану.
"В помещении Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовых автомобилей рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12.07. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра.
На территорию мобильного госпиталя в Херсоне противником доставлено 2 ед. тентованных КамАЗов с раненым личным составом (около 40 человек)", - добавили в ГУР.
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Цензор тут ні до чого
Пора Хаймарсам в этот театр на огонёк заглянуть.
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