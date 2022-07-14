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В оккупированном Херсоне ожидают российских политтехнологов для подготовки "референдума", - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне готовятся к проведению "референдума" и усиливают пропаганду.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Херсоне распространяется второй номер российской газеты "Надднепрянская правда". По сравнению с первым выпуском, тираж увеличен в четыре раза - до 40 тысяч экземпляров. Среди заголовков газеты - "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО" "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" и тому подобное", - отметили в ГУР МО.

Также, в оккупированном Херсоне ожидают прибытия из РФ группы политтехнологов, которые должны организовать подготовку и проведение "референдума". Их планируют разместить в гостинице "Бордо", которая взята под усиленную вооруженную охрану.

"В помещении Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовых автомобилей рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12.07. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра.

На территорию мобильного госпиталя в Херсоне противником доставлено 2 ед. тентованных КамАЗов с раненым личным составом (около 40 человек)", - добавили в ГУР.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Ітак приймають перемир'я для вивозу зерна. За цей час кацапи звозять нову зброю укріплюються і проводять референдуми і анексують наші землі . Далі погрожують ядерною дубиною. Я нічого не переплутав?
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14.07.2022 13:37
+6
"В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських ***********. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру."
Пора Хаймарсам в этот театр на огонёк заглянуть.
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14.07.2022 13:33
+6
это фейк для провоцирования ВСУ на удар по историческому центру города, в Херсоне хватает цехов предприятий и продуктовых баз с непосредственным подьездом ЖД, Судозавод, Паллада, Куйбышева, Коминтерна, Эра (это только на Острове), Петровский, продуктовая база на Паровозной, куча баз бывших СМУ на Николаевском шоссе. Тупые кацапюры
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14.07.2022 13:37
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Так рекламу ж ніби не сайти вибирають, це до Google Ads питання...
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14.07.2022 13:33 Ответить
Це значить тільки те,що ви колись цим цікавились)))
Цензор тут ні до чого
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14.07.2022 13:36 Ответить
Встанови антибанер і всі діла. Рекламодавці платять за це бабло Цензору.
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14.07.2022 13:36 Ответить
Да не платять вони цензору. Платять банерній мережі.
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14.07.2022 13:55 Ответить
"В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських ***********. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру."
Пора Хаймарсам в этот театр на огонёк заглянуть.
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14.07.2022 13:33 Ответить
И подлить масло на огонь ********** пропаганды. Типа там укры самы с американскими хаймарсами разрушает исторический центр Херсона.
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14.07.2022 14:00 Ответить
Куйловскую пропаганду уже ничего не спасёт. Господь- жги !!!
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14.07.2022 18:08 Ответить
рано ,ще хай пару днів грузять
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14.07.2022 14:03 Ответить
долбодятлы где они собрались хранить БК в зрительном зале, или на сцене-там замахаться можно по лестницам таскать ящики с БК, кстати здание один в один как то которое разфигачили в Марике
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14.07.2022 13:33 Ответить
Як почнуть курити - театр рознесе на молекули.
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14.07.2022 13:38 Ответить
Ітак приймають перемир'я для вивозу зерна. За цей час кацапи звозять нову зброю укріплюються і проводять референдуми і анексують наші землі . Далі погрожують ядерною дубиною. Я нічого не переплутав?
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14.07.2022 13:37 Ответить
Переплутав. Вони постійно погрожують ядерною дубиною, а ЗСУ рубають росіян в Херсонської області і подекуди вже у Херсоні.
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14.07.2022 14:54 Ответить
Пардон, подекуди вже в Новій Каховці, але й у Херсоні на днях буде.
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14.07.2022 14:55 Ответить
это фейк для провоцирования ВСУ на удар по историческому центру города, в Херсоне хватает цехов предприятий и продуктовых баз с непосредственным подьездом ЖД, Судозавод, Паллада, Куйбышева, Коминтерна, Эра (это только на Острове), Петровский, продуктовая база на Паровозной, куча баз бывших СМУ на Николаевском шоссе. Тупые кацапюры
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14.07.2022 13:37 Ответить
ВСУ не по статьям в СМИ цели вычисляют, так что фейк или нет, узнаем по результату. Если до утра будет детонировать, значит не фейк, а если не ударят - значит, фейк.
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14.07.2022 14:56 Ответить
Тому дЄртьмак терміново поїхав гарантувати х@йлу перемир'я на півдні, щоб ЗСУ не могли завадити анексії Херсонщини.
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14.07.2022 13:39 Ответить
💯Я не понимаю ,ПОЧЕМУ МОЛЧИТ Залужный и другие патриоты офицеры⁉️КАК МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ЗА ЭТИМ ********* ЗЕДЕРЬМАЧЬЯ⁉️ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ ‼️ОБЕЩАЛИ НАСТУПЛЕНИЕ НА ХЕРСОН ,А ТЕПЕРЬ РАЗМИНИРОВАНИЕ ОДЕССЫ ⁉️⁉️⁉️⁉️🤢🤡👹Чтоб вы сдохли ,зеИУДЫ
!
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14.07.2022 14:22 Ответить
люди повелися
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14.07.2022 13:41 Ответить
ЗСУ теж прийме участь у реХверерендумі. Не забудьте врахувати
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14.07.2022 13:41 Ответить
с разрешения местных, театры превращаются в склады
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14.07.2022 14:23 Ответить
 
 