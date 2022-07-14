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В окупованому Херсоні очікують на російських політтехнологів для підготовки "референдуму", - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські загарбники в тимчасово окупованому Херсоні готуються до проведення "референдуму" та посилюють пропаганду.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"В тимчасово окупованому Херсоні розповсюджується другий номер російської газети "Надднепрянская правда". Порівняно з першим випуском, тираж збільшено вчетверо - до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети - "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО", "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" тощо", - зазначили в ГУР МО.

Також, в окупованому Херсоні очікують прибуття з РФ групи політтехнологів, які мають організувати підготовку та проведення "референдуму". Їх планують розмістити в готелі "Бордо", який взято під посилену озброєну охорону.

"В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру.

На територію мобільного госпіталю в Херсоні противником доставлено 2 од. тентованих КамАЗів з пораненим особовим складом (приблизно 40 осіб)", - додали в ГУР.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Ітак приймають перемир'я для вивозу зерна. За цей час кацапи звозять нову зброю укріплюються і проводять референдуми і анексують наші землі . Далі погрожують ядерною дубиною. Я нічого не переплутав?
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14.07.2022 13:37
+6
"В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських ***********. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру."
Пора Хаймарсам в этот театр на огонёк заглянуть.
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14.07.2022 13:33
+6
это фейк для провоцирования ВСУ на удар по историческому центру города, в Херсоне хватает цехов предприятий и продуктовых баз с непосредственным подьездом ЖД, Судозавод, Паллада, Куйбышева, Коминтерна, Эра (это только на Острове), Петровский, продуктовая база на Паровозной, куча баз бывших СМУ на Николаевском шоссе. Тупые кацапюры
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14.07.2022 13:37
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Так рекламу ж ніби не сайти вибирають, це до Google Ads питання...
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14.07.2022 13:33 Відповісти
Це значить тільки те,що ви колись цим цікавились)))
Цензор тут ні до чого
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14.07.2022 13:36 Відповісти
Встанови антибанер і всі діла. Рекламодавці платять за це бабло Цензору.
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14.07.2022 13:36 Відповісти
Да не платять вони цензору. Платять банерній мережі.
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14.07.2022 13:55 Відповісти
"В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських ***********. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру."
Пора Хаймарсам в этот театр на огонёк заглянуть.
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14.07.2022 13:33 Відповісти
И подлить масло на огонь ********** пропаганды. Типа там укры самы с американскими хаймарсами разрушает исторический центр Херсона.
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14.07.2022 14:00 Відповісти
Куйловскую пропаганду уже ничего не спасёт. Господь- жги !!!
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14.07.2022 18:08 Відповісти
рано ,ще хай пару днів грузять
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14.07.2022 14:03 Відповісти
долбодятлы где они собрались хранить БК в зрительном зале, или на сцене-там замахаться можно по лестницам таскать ящики с БК, кстати здание один в один как то которое разфигачили в Марике
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14.07.2022 13:33 Відповісти
Як почнуть курити - театр рознесе на молекули.
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14.07.2022 13:38 Відповісти
Ітак приймають перемир'я для вивозу зерна. За цей час кацапи звозять нову зброю укріплюються і проводять референдуми і анексують наші землі . Далі погрожують ядерною дубиною. Я нічого не переплутав?
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14.07.2022 13:37 Відповісти
Переплутав. Вони постійно погрожують ядерною дубиною, а ЗСУ рубають росіян в Херсонської області і подекуди вже у Херсоні.
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14.07.2022 14:54 Відповісти
Пардон, подекуди вже в Новій Каховці, але й у Херсоні на днях буде.
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14.07.2022 14:55 Відповісти
это фейк для провоцирования ВСУ на удар по историческому центру города, в Херсоне хватает цехов предприятий и продуктовых баз с непосредственным подьездом ЖД, Судозавод, Паллада, Куйбышева, Коминтерна, Эра (это только на Острове), Петровский, продуктовая база на Паровозной, куча баз бывших СМУ на Николаевском шоссе. Тупые кацапюры
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14.07.2022 13:37 Відповісти
ВСУ не по статьям в СМИ цели вычисляют, так что фейк или нет, узнаем по результату. Если до утра будет детонировать, значит не фейк, а если не ударят - значит, фейк.
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14.07.2022 14:56 Відповісти
Тому дЄртьмак терміново поїхав гарантувати х@йлу перемир'я на півдні, щоб ЗСУ не могли завадити анексії Херсонщини.
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14.07.2022 13:39 Відповісти
💯Я не понимаю ,ПОЧЕМУ МОЛЧИТ Залужный и другие патриоты офицеры⁉️КАК МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ЗА ЭТИМ ********* ЗЕДЕРЬМАЧЬЯ⁉️ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ ‼️ОБЕЩАЛИ НАСТУПЛЕНИЕ НА ХЕРСОН ,А ТЕПЕРЬ РАЗМИНИРОВАНИЕ ОДЕССЫ ⁉️⁉️⁉️⁉️🤢🤡👹Чтоб вы сдохли ,зеИУДЫ
!
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14.07.2022 14:22 Відповісти
люди повелися
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14.07.2022 13:41 Відповісти
ЗСУ теж прийме участь у реХверерендумі. Не забудьте врахувати
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14.07.2022 13:41 Відповісти
с разрешения местных, театры превращаются в склады
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14.07.2022 14:23 Відповісти
 
 