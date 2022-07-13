УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5741 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 284 19
війна (56827) окупація (5857) Херсон (2365)

Російські окупанти хочуть виселити з гуртожитку артистів херсонського театру ляльок, - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,рф

У Херсоні загарбники хочуть виселити з гуртожитку артистів театру ляльок.

Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Херсоні окупаційна "влада" ощасливила працівників нашого обласного театру ляльок, що з понеділка вони збираються поставити нового "директора", а наші артисти, які живуть у гуртожитку театру, мають йти на вулицю", - написав чиновник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Партизани повісили в Херсоні опудало солдата РФ. ФОТО

Він зазначив, що артисти театру продовжували працювати для дітей навіть в умовах війни, а директора театру викрадали та побили після одного з мітингів на площі Свободи.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
///
На юге Херсонской области, недалеко от Крыма, взорвался еще один склад российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

В Херсонской области, вблизи Чаплинки слышны мощные взрывы.

"Можно считать, что у них минус 1 минисклад селитры и гуманитарки. Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает", - прокомментировали в ВСУ.
показати весь коментар
13.07.2022 22:33
+5
Если пустил оккупанта в дом (не защищал с оружием в руках или не отступил, чтоб потом отбить оккупированое), остался РАБОМ на "милость" завоевателей, то и права качать потом очень глупо (ибо их нет и сам в том виноват)!
показати весь коментар
13.07.2022 22:14
+5
У мене два риторичні питання:
Якого вони там "ще працюють"?
Кого оце виселення дивує?

Може вони за "Адін нарот"?
Добре що не стратили
показати весь коментар
13.07.2022 22:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський без сумніву передає інфо з місця події...? чи з Києва?
показати весь коментар
13.07.2022 21:58 Відповісти
..а ничё нельзя сделать, чтобы оккупанты не катались бы, как у себя дома, туда-сюда по нашим мостАм через Днипро, которые можна потом и отремонтировать если шо, и не переполняли наши общежития для кукловодов?
показати весь коментар
13.07.2022 22:08 Відповісти
Если пустил оккупанта в дом (не защищал с оружием в руках или не отступил, чтоб потом отбить оккупированое), остался РАБОМ на "милость" завоевателей, то и права качать потом очень глупо (ибо их нет и сам в том виноват)!
показати весь коментар
13.07.2022 22:14 Відповісти
А вы вообще новости читаете?Оружия нет не только у теробороны, а и на передовой."Не хватает материально-технической" базы.И это официальное заявление.Поэтому покажите нам, как защищаться, возможно вилы против танков подойдут?
показати весь коментар
13.07.2022 22:25 Відповісти
так же защищаться как кацапы против режима ху..ла
показати весь коментар
13.07.2022 22:27 Відповісти
В Ирпене иниуиативно защищались практически без оружия - в итоге теробороновцев просто казнили.Вы этого хотели?
показати весь коментар
13.07.2022 22:34 Відповісти
У мене два риторичні питання:
Якого вони там "ще працюють"?
Кого оце виселення дивує?

Може вони за "Адін нарот"?
Добре що не стратили
показати весь коментар
13.07.2022 22:16 Відповісти
Вони б не працювали, якби ви забезпечили цей коллектив iжею на весь термiн війни.
показати весь коментар
13.07.2022 22:29 Відповісти
Тепер не голоднi?
показати весь коментар
14.07.2022 10:25 Відповісти
Пятьдесят.
показати весь коментар
14.07.2022 12:01 Відповісти
Украина в свое время дала артистам вместо жилья ***, и они вынуждены ютиться в общаге. Это позор для Украины. А то, что рашисты кого-то выселяют - дело такое. Хотя слив Херсона тоже Украине не в зачет.
показати весь коментар
13.07.2022 22:17 Відповісти
А почему Украина вообще должна давать артистам квартиры? С какой это стати? Это у вас дамбацкая болезнь мании величия? Они же считают, что им все всё должны, и они типа кормили Украину.
показати весь коментар
13.07.2022 22:52 Відповісти
Службове житло має бути лише у тих "бюджетних" професій, які передбачають можливість вимушеного переїзду. І це саме службове - живеш, поки працюєш на тому місці. В першу чергу має бути гідна оплата праці або пільгові умови придбання (компенсація відсотків по кредитах тощо), а далі людина сама вирішить, де їй жити і куди ті гроші витрачати. А то розвели "савєцкій саюз" з "очєредями на квартіру" - на ділі маємо окремих генералів з 3-ма квартирами і офіцерів, які все життя по общагам тиняються, бо своєї черги ніколи не дочекаються.
показати весь коментар
13.07.2022 23:46 Відповісти
а они думали, что оккупанты им пенсию повышенную дадут?
показати весь коментар
13.07.2022 22:22 Відповісти
А у вас претензии к людям или вы им вину выставляете?если да, то за что именно?
показати весь коментар
13.07.2022 22:32 Відповісти
А ты чего тут кококо? Ватный ожидатель шары от России? Ожидай дальше.
показати весь коментар
13.07.2022 22:54 Відповісти
///
На юге Херсонской области, недалеко от Крыма, взорвался еще один склад российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

В Херсонской области, вблизи Чаплинки слышны мощные взрывы.

"Можно считать, что у них минус 1 минисклад селитры и гуманитарки. Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает", - прокомментировали в ВСУ.
показати весь коментар
13.07.2022 22:33 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2022 23:00 Відповісти
 
 