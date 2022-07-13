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Російські окупанти хочуть виселити з гуртожитку артистів херсонського театру ляльок, - облрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Херсоні загарбники хочуть виселити з гуртожитку артистів театру ляльок.
Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Херсоні окупаційна "влада" ощасливила працівників нашого обласного театру ляльок, що з понеділка вони збираються поставити нового "директора", а наші артисти, які живуть у гуртожитку театру, мають йти на вулицю", - написав чиновник.
Він зазначив, що артисти театру продовжували працювати для дітей навіть в умовах війни, а директора театру викрадали та побили після одного з мітингів на площі Свободи.
Топ коментарі
+10 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар13.07.2022 22:33
+5 RustIck
показати весь коментар13.07.2022 22:14
+5 Борис Фесенко
показати весь коментар13.07.2022 22:16
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Будь ласка, зачекайте...
Якого вони там "ще працюють"?
Кого оце виселення дивує?
Може вони за "Адін нарот"?
Добре що не стратили
На юге Херсонской области, недалеко от Крыма, взорвался еще один склад российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
В Херсонской области, вблизи Чаплинки слышны мощные взрывы.
"Можно считать, что у них минус 1 минисклад селитры и гуманитарки. Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает", - прокомментировали в ВСУ.