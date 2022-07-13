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Партизани повісили в Херсоні опудало солдата РФ. ФОТО
Херсонські партизани втретє розмістили на вулицях міста опудало солдата окупаційної російської армії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Перше опудало повісили на дереві в одному з парків Херсона на початку травня, за місяць нове опудало російського солдата прикрасило в’їзд до міста. Ці інсталяції були популярні, і загарбникам доводилось самотужки їх знімати.
Топ коментарі
+71 Valter Valter
показати весь коментар13.07.2022 12:17
+28 Михайло Коротков
показати весь коментар13.07.2022 12:23
+17 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар13.07.2022 12:26
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Неґречний Терен@SaveliyZalizniy
Най Хімарс буде нашим поводирем.
ямал@yamal8014
Як сказав, то десь в окупантів штани роздуло.
Скоро справжніх будуть вішать...
за йця
Вот панорама, чучело висит на вот этом знаке.
https://www.google.com.ua/maps/@47.7805892,35.1942534,3a,75y,248.57h,79.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1**************-7UeWQxsA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
Не уподобляйтесь раша сми, не перепечатывайте без проверки.