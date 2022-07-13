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Партизани повісили в Херсоні опудало солдата РФ. ФОТО

Херсонські партизани втретє розмістили на вулицях міста опудало солдата окупаційної російської армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Перше опудало повісили на дереві в одному з парків Херсона на початку травня, за місяць нове опудало російського солдата прикрасило в’їзд до міста. Ці інсталяції були популярні, і загарбникам доводилось самотужки їх знімати.

Також читайте: "Х#р вам, а не референдум", - нові написи у Херсоні. ФОТО

Партизани повісили в Херсоні опудало солдата РФ 01

Автор: 

окупація (6694) Херсон (3356) партизани (192)


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Топ коментарі
+71
Пора уже настоящих вешать
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13.07.2022 12:17
+28
Натуральный орк смотрелся бы лучше
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13.07.2022 12:23
+17
Вешайте живых !! Они интеллигентных намеков не понимают - только кнут и устрашение действует на генетических кацапских рабов
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13.07.2022 12:26
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Пора уже настоящих вешать
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13.07.2022 12:17 Відповісти
Давно пора!
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13.07.2022 13:05 Відповісти
Їдь і ПОЧИНАЙ! А ми з тебе приклад брать будемо!
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13.07.2022 13:05 Відповісти
А що не сподобалось ?
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13.07.2022 13:39 Відповісти
це не продуктивно. ракети по казармах значно краще і кількісно, і якісно.
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13.07.2022 13:30 Відповісти
Краще б Сальдо повісили. А так то цирк.
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13.07.2022 13:58 Відповісти
litator@litator25

Час заходити в Донецьк.

Неґречний Терен@SaveliyZalizniy

Най Хімарс буде нашим поводирем.

ямал@yamal8014

Як сказав, то десь в окупантів штани роздуло.
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13.07.2022 12:19 Відповісти
Судячи по дорозі, це або на Пісках, або на дамбі.
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13.07.2022 12:25 Відповісти
В'їзд на піски з космоса
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13.07.2022 12:40 Відповісти
А де лопата в сраці?
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13.07.2022 12:20 Відповісти
Там фляшкою зайнято
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13.07.2022 12:52 Відповісти
Натуральный орк смотрелся бы лучше
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13.07.2022 12:23 Відповісти
Должны орки на всех фонарных столбах висеть и тишина..
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13.07.2022 12:26 Відповісти
Вешайте живых !! Они интеллигентных намеков не понимают - только кнут и устрашение действует на генетических кацапских рабов
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13.07.2022 12:26 Відповісти
класно підвищує морально-психологічний дух окупантів.
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13.07.2022 12:28 Відповісти
Гарно, дякуємо партизанам. Надіюсь, невдовзі будемо бачити справжніх хороших расейських
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13.07.2022 12:31 Відповісти
Украина получила новое оружие..самонаводящийся снаряд SMArt...блогеры Ютьюба кажуть жуткий снаряд для мавзолейных ублюдков путлера...
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13.07.2022 12:34 Відповісти
Ніж тричі вішати опудало, краще один раз, але оригінал.
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13.07.2022 12:38 Відповісти
Це репетиція!
Скоро справжніх будуть вішать...
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13.07.2022 12:49 Відповісти
Скоро *********** и *********** так повесят....................................
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13.07.2022 13:00 Відповісти
Из мудрости детских сказок всегда было понятно (но только сейчас до многих стало доходить по жизни в реальности) какая же это жуткая вонь и нестерпимый смрад "русский дух, где русью ПАХНЕТ"!
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13.07.2022 13:11 Відповісти
"Руцкій дух", - це смрад в ізбє.

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13.07.2022 14:59 Відповісти
А вдоль дорогі оркі мьортвіє вісят і тішіна...
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13.07.2022 13:12 Відповісти
Тренажер для тех, кто будет вешать оккупантов в скором времени.
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13.07.2022 13:27 Відповісти
х@йла ще б повісити,
за йця
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13.07.2022 14:10 Відповісти
Та елки-палки, вы запарили таскать туфту по всем пабликам и сайтам. Эото не Херсон, это Запорожье. ВИсит на спуске с Космоса на Пески.
Вот панорама, чучело висит на вот этом знаке.
https://www.google.com.ua/maps/@47.7805892,35.1942534,3a,75y,248.57h,79.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1**************-7UeWQxsA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru

Не уподобляйтесь раша сми, не перепечатывайте без проверки.
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13.07.2022 14:16 Відповісти
На фото Запорожье
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13.07.2022 21:49 Відповісти
Фулюгани). Але не варто за це світитися і ризикувати. Краще наваріть і підкиньте їм "ширки" з пакостями. Хай коляться і здихають у страшних муках.
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27.07.2022 20:21 Відповісти
 
 