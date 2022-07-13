Партизани повісили в Херсоні опудало солдата РФ. ФОТО

Херсонські партизани втретє розмістили на вулицях міста опудало солдата окупаційної російської армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Перше опудало повісили на дереві в одному з парків Херсона на початку травня, за місяць нове опудало російського солдата прикрасило в’їзд до міста. Ці інсталяції були популярні, і загарбникам доводилось самотужки їх знімати.

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