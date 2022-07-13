Партизаны повесили в Херсоне чучело солдата РФ. ФОТО
Херсонские партизаны в третий раз разместили на улицах города чучело солдата оккупационной российской армии.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Первое чучело повесили на дереве в одном из парков Херсона в начале мая, через месяц новое чучело русского солдата украсило въезд в город. Эти установки пользовались популярностью, и захватчикам приходилось самостоятельно их снимать.
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Неґречний Терен@SaveliyZalizniy
Най Хімарс буде нашим поводирем.
ямал@yamal8014
Як сказав, то десь в окупантів штани роздуло.
Скоро справжніх будуть вішать...
за йця
Вот панорама, чучело висит на вот этом знаке.
https://www.google.com.ua/maps/@47.7805892,35.1942534,3a,75y,248.57h,79.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1**************-7UeWQxsA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
Не уподобляйтесь раша сми, не перепечатывайте без проверки.