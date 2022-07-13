Партизаны повесили в Херсоне чучело солдата РФ. ФОТО

Херсонские партизаны в третий раз разместили на улицах города чучело солдата оккупационной российской армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Первое чучело повесили на дереве в одном из парков Херсона в начале мая, через месяц новое чучело русского солдата украсило въезд в город. Эти установки пользовались популярностью, и захватчикам приходилось самостоятельно их снимать.

Читайте также: Большая колонна техники оккупантов проехала из Мелитополя в Херсон, - мэр Федоров