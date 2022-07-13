Российские оккупанты хотят выселить из общежития артистов херсонского театра кукол, - облсовет

В Херсоне захватчики хотят выселить из общежития артистов кукольного театра.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Херсоне оккупационные "власти" осчастливили работников нашего областного театра кукол, что с понедельника они собираются поставить нового "директора", а наши артисты, живущие в общежитии театра, должны идти на улицу", — написал чиновник.

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Он отметил, что артисты театра продолжали работать для детей даже в условиях войны, а директора театра похитили и избили после одного из митингов на площади Свободы.