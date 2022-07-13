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Российские оккупанты хотят выселить из общежития артистов херсонского театра кукол, - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,рф

В Херсоне захватчики хотят выселить из общежития артистов кукольного театра.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Херсоне оккупационные "власти" осчастливили работников нашего областного театра кукол, что с понедельника они собираются поставить нового "директора", а наши артисты, живущие в общежитии театра, должны идти на улицу", — написал чиновник.

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Он отметил, что артисты театра продолжали работать для детей даже в условиях войны, а директора театра похитили и избили после одного из митингов на площади Свободы.
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Топ комментарии
+10
///
На юге Херсонской области, недалеко от Крыма, взорвался еще один склад российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

В Херсонской области, вблизи Чаплинки слышны мощные взрывы.

"Можно считать, что у них минус 1 минисклад селитры и гуманитарки. Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает", - прокомментировали в ВСУ.
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13.07.2022 22:33
+5
Если пустил оккупанта в дом (не защищал с оружием в руках или не отступил, чтоб потом отбить оккупированое), остался РАБОМ на "милость" завоевателей, то и права качать потом очень глупо (ибо их нет и сам в том виноват)!
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13.07.2022 22:14
+5
У мене два риторичні питання:
Якого вони там "ще працюють"?
Кого оце виселення дивує?

Може вони за "Адін нарот"?
Добре що не стратили
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13.07.2022 22:16
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перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський без сумніву передає інфо з місця події...? чи з Києва?
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13.07.2022 21:58 Ответить
..а ничё нельзя сделать, чтобы оккупанты не катались бы, как у себя дома, туда-сюда по нашим мостАм через Днипро, которые можна потом и отремонтировать если шо, и не переполняли наши общежития для кукловодов?
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13.07.2022 22:08 Ответить
Если пустил оккупанта в дом (не защищал с оружием в руках или не отступил, чтоб потом отбить оккупированое), остался РАБОМ на "милость" завоевателей, то и права качать потом очень глупо (ибо их нет и сам в том виноват)!
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13.07.2022 22:14 Ответить
А вы вообще новости читаете?Оружия нет не только у теробороны, а и на передовой."Не хватает материально-технической" базы.И это официальное заявление.Поэтому покажите нам, как защищаться, возможно вилы против танков подойдут?
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13.07.2022 22:25 Ответить
так же защищаться как кацапы против режима ху..ла
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13.07.2022 22:27 Ответить
В Ирпене иниуиативно защищались практически без оружия - в итоге теробороновцев просто казнили.Вы этого хотели?
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13.07.2022 22:34 Ответить
У мене два риторичні питання:
Якого вони там "ще працюють"?
Кого оце виселення дивує?

Може вони за "Адін нарот"?
Добре що не стратили
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13.07.2022 22:16 Ответить
Вони б не працювали, якби ви забезпечили цей коллектив iжею на весь термiн війни.
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13.07.2022 22:29 Ответить
Тепер не голоднi?
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14.07.2022 10:25 Ответить
Пятьдесят.
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14.07.2022 12:01 Ответить
Украина в свое время дала артистам вместо жилья ***, и они вынуждены ютиться в общаге. Это позор для Украины. А то, что рашисты кого-то выселяют - дело такое. Хотя слив Херсона тоже Украине не в зачет.
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13.07.2022 22:17 Ответить
А почему Украина вообще должна давать артистам квартиры? С какой это стати? Это у вас дамбацкая болезнь мании величия? Они же считают, что им все всё должны, и они типа кормили Украину.
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13.07.2022 22:52 Ответить
Службове житло має бути лише у тих "бюджетних" професій, які передбачають можливість вимушеного переїзду. І це саме службове - живеш, поки працюєш на тому місці. В першу чергу має бути гідна оплата праці або пільгові умови придбання (компенсація відсотків по кредитах тощо), а далі людина сама вирішить, де їй жити і куди ті гроші витрачати. А то розвели "савєцкій саюз" з "очєредями на квартіру" - на ділі маємо окремих генералів з 3-ма квартирами і офіцерів, які все життя по общагам тиняються, бо своєї черги ніколи не дочекаються.
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13.07.2022 23:46 Ответить
а они думали, что оккупанты им пенсию повышенную дадут?
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13.07.2022 22:22 Ответить
А у вас претензии к людям или вы им вину выставляете?если да, то за что именно?
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13.07.2022 22:32 Ответить
А ты чего тут кококо? Ватный ожидатель шары от России? Ожидай дальше.
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13.07.2022 22:54 Ответить
///
На юге Херсонской области, недалеко от Крыма, взорвался еще один склад российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

В Херсонской области, вблизи Чаплинки слышны мощные взрывы.

"Можно считать, что у них минус 1 минисклад селитры и гуманитарки. Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает", - прокомментировали в ВСУ.
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13.07.2022 22:33 Ответить
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13.07.2022 23:00 Ответить
 
 