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Российские оккупанты хотят выселить из общежития артистов херсонского театра кукол, - облсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсоне захватчики хотят выселить из общежития артистов кукольного театра.
Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Херсоне оккупационные "власти" осчастливили работников нашего областного театра кукол, что с понедельника они собираются поставить нового "директора", а наши артисты, живущие в общежитии театра, должны идти на улицу", — написал чиновник.
Он отметил, что артисты театра продолжали работать для детей даже в условиях войны, а директора театра похитили и избили после одного из митингов на площади Свободы.
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+10 Вася Шевченко f77d76ba
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Якого вони там "ще працюють"?
Кого оце виселення дивує?
Може вони за "Адін нарот"?
Добре що не стратили
На юге Херсонской области, недалеко от Крыма, взорвался еще один склад российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
В Херсонской области, вблизи Чаплинки слышны мощные взрывы.
"Можно считать, что у них минус 1 минисклад селитры и гуманитарки. Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает", - прокомментировали в ВСУ.