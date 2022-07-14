У драмтеатрі Херсона окупанти влаштували склад боєприпасів, – ГУР

Російські окупанти влаштували склад боєприпасів у драматичному театрі окупованого Херсона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12 липня. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру", - йдеться у повідомленні.

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