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У драмтеатрі Херсона окупанти влаштували склад боєприпасів, – ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,драмтеатр

Російські окупанти влаштували склад боєприпасів у драматичному театрі окупованого Херсона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12 липня. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Російські окупанти хочуть виселити з гуртожитку артистів херсонського театру ляльок, - облрада

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+39
Херсон і без театру зможе обійтись...
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14.07.2022 16:03
+26
Значит херсонцам надо держаться как можно дальше от театра.
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14.07.2022 16:06
+15
эти снаряды убивают Украинцев, похер где они их хранят, сравнять с землей и все.
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14.07.2022 16:07
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а что же население Херсона спокойно смотрит на все это
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14.07.2022 16:03 Відповісти
там тортури і катування тисячів
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14.07.2022 16:15 Відповісти
Під театр багато не покладеш і швидко не дістанеш. Чисто провокація
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14.07.2022 17:52 Відповісти
Херсон і без театру зможе обійтись...
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14.07.2022 16:03 Відповісти
Ты осторожней с такими выражениями здесь на цензоре ,а то сейчас набегут тут сердобольные обитатели ,рассказывающие как нехорошо обстреливать здания в черте города ведь можно и гражданское население случайно задеть .Я как то тоже предложил стрельнуть по домам коллаборантов сальдо и стремоусова
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14.07.2022 16:09 Відповісти
А как без разрушений город освободить? Сами ж орки не уйдут. Их только *********** можно оттуда выгнать. Это война, **** тут нюни распускать!!!
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14.07.2022 16:11 Відповісти
С Херсона свалят сами как только наши создадут угрозу выхода к Антоновскому мосту.

Теряя тапки
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14.07.2022 16:25 Відповісти
Никак .Но тут находятся люди ,которые я так понял против освобождения и воздаяния по заслугам коллаборантам
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14.07.2022 16:28 Відповісти
Любите ли вы театр так, как люблю его я ?
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14.07.2022 16:34 Відповісти
Ну давайте ****** по театру Херсона, погибнут наши люди, кто то увидит смерть своих детей, как сегодня в Виннице. Но они же отнесутся к этому с пониманием, наверное. Хороший план. Так сказать, лес рубят - щепки летят. Что то я подзабыл, кто это сказал.
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14.07.2022 20:36 Відповісти
У сальдо кстати рак высокой степени, до этого благополучно ездил лечиться в Израиль...
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14.07.2022 16:15 Відповісти
Ничо зеля погрузит его на корабль и он по зерновому колидору доберется таки до земли оббитой ванной своих не бросают
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14.07.2022 16:17 Відповісти
Ты неперекручивай. Уничтожать склады с оружием, и уничтожать пешку, которая что есть что нету и ничего абсолютно нерешает, при помощи оружия большого радиуса поражения это абсолютно разные вещи. Его смерть не даст ровным счетом ничего, и возможный вред причиненый окружающим того не стоит. И кстати украинские силы уже долгое время успешно уничтожают склады боеприпасов на окупированых территориях. А Сальдо найдет украинская пуля, граната или растрел же от самих кацапов. Дело времени.
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14.07.2022 16:30 Відповісти
Прийдеться знищити драмтеатр життя українців дорожче
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14.07.2022 16:03 Відповісти
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14.07.2022 16:03 Відповісти
И шо??
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14.07.2022 16:04 Відповісти
Розбомбіть нах за мою Вінницю Химерами.Потім відбудуємо.
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14.07.2022 16:04 Відповісти
Шкода. Но какие варианты?
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14.07.2022 16:05 Відповісти
Значит херсонцам надо держаться как можно дальше от театра.
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14.07.2022 16:06 Відповісти
эти снаряды убивают Украинцев, похер где они их хранят, сравнять с землей и все.
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14.07.2022 16:07 Відповісти
Вместе с охраной
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14.07.2022 16:10 Відповісти
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14.07.2022 16:11 Відповісти
Гаубиц уже далеко за 200, и химарсов тоже не 9 шт, если не знаешь, зачем писать?
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14.07.2022 16:44 Відповісти
Ты дятел уверен, что так мало? Не кизди если не знаешь
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14.07.2022 18:21 Відповісти
І бочечку пива...
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14.07.2022 20:45 Відповісти
с 2014 года приучили всех к мысли, что с оккупированных территорий можно было стрелять, а отвечать туда же нельзя.
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14.07.2022 16:12 Відповісти
театр можно построить новый. а вот людей, которых эти снаряды убьют, не воскресить.
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14.07.2022 16:12 Відповісти
художник брюллов-хаймарс "последняя ночь театра". ))
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14.07.2022 16:13 Відповісти
"Гамлет, Макбет...шо за ***** неизвестная, ******* ка я феерверк" с этой мыслю, бывший охранник, а ныне директор драматического театра в Херсоне поднес огонь к снаряду.
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14.07.2022 16:15 Відповісти
Ну, театр не склад продуктів, якось без нього обійдемось.
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14.07.2022 16:16 Відповісти
Театр можно и отстроить. А вот сколько рашисты етими снарядами и ракетами могут убить украинцев и разрушить городов. Так что *******.
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14.07.2022 16:18 Відповісти
Думаю это специально сделано, чтобы потом кричать, что в Мариуполе драмтеатр тоже аналогично пострадал, или что-то в подобном духе...
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14.07.2022 16:26 Відповісти
Там шеф театра- Народный артист *********- Сергей Гармаш. А может он уже и комендант склада!
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14.07.2022 16:32 Відповісти
Отстаньте от театра. В любом раскладе намёк на театр делается пропагандонами ***** для очернения ВСУ в международном уровне.
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14.07.2022 16:33 Відповісти
Нафіга аід нього відчеплюватися? Є військова практика - попередження про бомбардування.

Цивільні вийдуть, а БК кацапи вивезти точно не встигнуть.
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14.07.2022 17:39 Відповісти
Все одно снаряди погрузять та повезуть до лінії фронту. Це все видно по супутнику. Там їм і піздець.
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14.07.2022 16:36 Відповісти
будешь с ракетой за машиной гоняться? или может лучше взорвать на месте? ну даже если погибнут несколько украинцев,то это меньшее зло,по сравнению с тем,сколько погибнут от снарядов.
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14.07.2022 16:48 Відповісти
Був театр ім. Куліша, а став театр- ім. Гармаша!
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14.07.2022 16:58 Відповісти
У мене є чудовий драматичний сценарій доя того театру. Так, саме драма, адже пріпіздєнт у нас... комедійного складу людина, нахєра нам драма?
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14.07.2022 17:11 Відповісти
Кмк, ради такого дела можно после Победы и новый построить.
Что херсонцы скажут?
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14.07.2022 17:14 Відповісти
Новий драмеатр можна побудувати.

Попередити населення й винести к херам цей склад.
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14.07.2022 17:36 Відповісти
Жалко не театр.... Рядом 2 парка с детскими площадками.... Вплотную...
Хотя не понимаю... Почему театр... Напротив недострой Оскар с намного больш площадями....
Наверно это фэйк.... Там и грузовых дверей и помещений нет....
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14.07.2022 23:46 Відповісти
 
 