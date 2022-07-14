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У драмтеатрі Херсона окупанти влаштували склад боєприпасів, – ГУР
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Російські окупанти влаштували склад боєприпасів у драматичному театрі окупованого Херсона.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12 липня. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+39 cimbitep
показати весь коментар14.07.2022 16:03
+26 Мобильный крематорий
показати весь коментар14.07.2022 16:06
+15 Валерий Викторович 053e9aad
показати весь коментар14.07.2022 16:07
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Теряя тапки
Цивільні вийдуть, а БК кацапи вивезти точно не встигнуть.
Что херсонцы скажут?
Попередити населення й винести к херам цей склад.
Хотя не понимаю... Почему театр... Напротив недострой Оскар с намного больш площадями....
Наверно это фэйк.... Там и грузовых дверей и помещений нет....