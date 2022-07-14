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Винница (701) война (47275) обстрел (20434) Елена Зеленская (205)

Мир должен увидеть и осознать: Россия - государство-террорист, - Зеленская

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Первая леди призвала мировое сообщество не игнорировать обстрел в Виннице, в результате которого погибли 20 мирных жителей, в том числе трое детей.

Об этом она написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Елена Зеленская опубликовала фотографию маленькой девочки, погибшей в результате обстрела.

"Это фото Фейсбук скроет от вас как "травмирующее". Будто горе и преступление можно отменить, просто скрывая. Но тот, кто имеет человечность, увидит: ребенок, его коляска, мама... Российская ракета", - написала первая леди.

Читайте: Обстрел Винницы войсками РФ: Число жертв возросло до 20, в том числе погибли 3 ребенка

Зеленская призвала признать РФ государством-террористом.

"Россия - государство-террорист. Мир, ты должен это увидеть и осознать. Если не испугаешься скрытого фото. Ведь горе, преступление и терроризм нельзя победить, просто скрывая его", - написала она.

Мир должен увидеть и осознать: Россия - государство-террорист, - Зеленская 01
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Топ комментарии
+38
Ленка иди на хер. Кровь этого ребенка на руках твоего *****, конченная ты овца. Какого хера вы маланцы сраные во власть полезли? Из-за вас квартальных дрыщей вся эта канитель... КВН против КГБ. Я б тоже напал при таких раскладах
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14.07.2022 16:20
+17
когда это говорит зеленский - это как минимум смешно, чувак у которого руки по локоть в крови от погибших мирных жителей, кого-то призывает что-то там делать, ты мудак до перврго дня войны сцал в трусы и не мог назвать роиссю страной - агрессором, грош тебе цена в базарный день , ты никто и звать тебя- никак, все понты твоего героизма основаны на пропаганде и политтехнологиях , все что ты умеешь - играть членом на роьяле , так бы и продолжал, но нет-же захотелось большего, вот и получили войну и десятки тысяч убитых мирных жителей и сотни детей. а ленка твоя чем занимается ? кофиек днем и винчик по вечерам в европейских барах попивает на ворованных деньгах сидит и горя не знает .
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14.07.2022 16:31
+13
краще б ото відео виклала..де дівча ще живе було..й мама з ногами...приберіть цю гадюку..і так зешобла з її чоловіком дістала відосиками, так ще вона виперлась харею торгувати
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14.07.2022 16:24
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Пора уже на гос. уровне признать рф государством террористом
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14.07.2022 16:18 Ответить
Как тогда гейропчики будут газ покупать у страны террориста? Выходит они дэ-юре становятся соучастниками (спонсорами терроризма), ходя де-факто они уже таковыми и являются!!!
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14.07.2022 16:24 Ответить
Потому и не объявляют. Тогда обрежется вся торговля.
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14.07.2022 16:38 Ответить
А с другой стороны, а кому щас легко?
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14.07.2022 16:44 Ответить
Ленка иди на хер. Кровь этого ребенка на руках твоего *****, конченная ты овца. Какого хера вы маланцы сраные во власть полезли? Из-за вас квартальных дрыщей вся эта канитель... КВН против КГБ. Я б тоже напал при таких раскладах
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14.07.2022 16:20 Ответить
Да тут вопрос не как полезли, а как их вообще могли выбрать? Это какая же эпидемия *********** в стране случилась, что КВН у власти оказалось.
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14.07.2022 16:40 Ответить
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14.07.2022 16:42 Ответить
який влучний нік. Підлога. Як можна таке постити на таку трагічну новину? Ви з росії?
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14.07.2022 18:46 Ответить
Світ має визнати россію державою-3,14дарасом!
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14.07.2022 16:20 Ответить
краще б ото відео виклала..де дівча ще живе було..й мама з ногами...приберіть цю гадюку..і так зешобла з її чоловіком дістала відосиками, так ще вона виперлась харею торгувати
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14.07.2022 16:24 Ответить
А Часів Яр теж 48 життів, але в такі тяжкі години не потрібні коменти ні перших леді, ні ще когось, потрібно було готуватись до такого, ця сатана півроку стояла на кордоні.
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14.07.2022 16:25 Ответить
Вилізла.Закрийте хтось її пельку.
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14.07.2022 16:27 Ответить
Пішла ти у сраку курва,ми тобі твої жарти ще згадаємо,ти також причетна до цього.
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14.07.2022 16:28 Ответить
Вот не верю не единому ее слову!!!
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14.07.2022 16:28 Ответить
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14.07.2022 16:29 Ответить
Всіх зробили і поставили раком!
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28.07.2022 22:52 Ответить
когда это говорит зеленский - это как минимум смешно, чувак у которого руки по локоть в крови от погибших мирных жителей, кого-то призывает что-то там делать, ты мудак до перврго дня войны сцал в трусы и не мог назвать роиссю страной - агрессором, грош тебе цена в базарный день , ты никто и звать тебя- никак, все понты твоего героизма основаны на пропаганде и политтехнологиях , все что ты умеешь - играть членом на роьяле , так бы и продолжал, но нет-же захотелось большего, вот и получили войну и десятки тысяч убитых мирных жителей и сотни детей. а ленка твоя чем занимается ? кофиек днем и винчик по вечерам в европейских барах попивает на ворованных деньгах сидит и горя не знает .
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14.07.2022 16:31 Ответить
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14.07.2022 16:31 Ответить
Пора вже називати путіна і його злочину кліку ,вбивцями ,вєними злочинцями ,катами українського народу. росію варварським терористичним утворенням,їхню армію рашиськими варварами.А ідологію "русского мира" як злчипа нациська ,а те що вони творять не що інше як геноцид проти українського народу.
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14.07.2022 16:33 Ответить
А наш гундосік запілив відосік,
Получив бабосік і все в нього нормосік

Закатав в асфальті стугни і ракети

Зазбирався членограй знову на банкети

То і Їште шашлики та гівно з кварталу
Бо цукерок від рошену вам було замало
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14.07.2022 16:37 Ответить
чого до сих пір ВР не визнала Законодавчо рф - країною терористом!?!?!? подонки,га???
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14.07.2022 16:55 Ответить
Табун підарасів з ВР 8 років не могли адназначна визнати РФ країною агресором,а вона до "світу" звертається.
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14.07.2022 17:05 Ответить
А хто ж фотографувався з георгієвськими стрічками?
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14.07.2022 17:37 Ответить
Березовый сок
Переговоры по экспорту зерна из Украины с этими ублюдками можно считать закрытыми. За каждую ракету по мирному городу должен быть уничтожен носитель. Самолёт, корабль, стационарная установка вместе с военной частью. Миру нужно наше зерно? Мир должен нам помочь прекратить убийства наших граждан.

Интересно, кто в Украине скажет, что исходя из политических и экономических интересов надо продолжать переговоры? Пусть свои семьи привезут на постоянное место жительства в Украину и потом говорят. А с этими кровавыми ублюдками разговора не выйдет. Либо они, либо мы. До конца.
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14.07.2022 18:04 Ответить
Дивно, а ще недавно молилася на кацапію !
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28.07.2022 22:50 Ответить
 
 