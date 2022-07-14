Мир должен увидеть и осознать: Россия - государство-террорист, - Зеленская
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Первая леди призвала мировое сообщество не игнорировать обстрел в Виннице, в результате которого погибли 20 мирных жителей, в том числе трое детей.
Об этом она написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Елена Зеленская опубликовала фотографию маленькой девочки, погибшей в результате обстрела.
"Это фото Фейсбук скроет от вас как "травмирующее". Будто горе и преступление можно отменить, просто скрывая. Но тот, кто имеет человечность, увидит: ребенок, его коляска, мама... Российская ракета", - написала первая леди.
Зеленская призвала признать РФ государством-террористом.
"Россия - государство-террорист. Мир, ты должен это увидеть и осознать. Если не испугаешься скрытого фото. Ведь горе, преступление и терроризм нельзя победить, просто скрывая его", - написала она.
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Получив бабосік і все в нього нормосік
Закатав в асфальті стугни і ракети
Зазбирався членограй знову на банкети
То і Їште шашлики та гівно з кварталу
Бо цукерок від рошену вам було замало
Переговоры по экспорту зерна из Украины с этими ублюдками можно считать закрытыми. За каждую ракету по мирному городу должен быть уничтожен носитель. Самолёт, корабль, стационарная установка вместе с военной частью. Миру нужно наше зерно? Мир должен нам помочь прекратить убийства наших граждан.
Интересно, кто в Украине скажет, что исходя из политических и экономических интересов надо продолжать переговоры? Пусть свои семьи привезут на постоянное место жительства в Украину и потом говорят. А с этими кровавыми ублюдками разговора не выйдет. Либо они, либо мы. До конца.