Портнов уехал, но его антиукраинское дело живет, – адвокат Новиков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Несмотря на то, что соратник Януковича Андрей Портнов уехал из Украины, его дело живет, а его люди продолжают работать как в судебной системе, так и в органах власти.
Об этом заявил адвокат Илья Новиков возле Печерского суда, где должно было состояться заседание по иску одиозного пророссийского деятеля против Петра Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Отмечается, что сразу после возвращения в Украину Портнов инициировал ряд уголовных производств против пятого президента Порошенко. Портнов также подал иски против органов местной власти из-за переименования улиц с советских на украинские названия и против издания украинских учебников, из которых изъяли российскую версию исторических событий.
Еще одно дело по заявлению Портнова – по заводу "Кузница на Рыбальском", который производил военные корабли для ВМС ВСУ. Как сообщали на предприятии, силовики заблокировали производственные процессы, а само криминальное производство негативно повлияло на обороноспособность государства. Среди дел, возбужденных против Порошенко, в частности, дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
"Если кто-то волнуется о благосостоянии Портнова и о том, вернется ли он или навсегда останется, то я уверен, что нет оснований волноваться. Он вернется. Все условия для этого есть. Его есть кому встречать. Его друзья остаются на Банковой. И главное – остаются методы, которыми Портнов и его "юридическая команда" начинали работать по так называемым "делам Порошенко," – говорит Новиков.
Проект UkraineWorld от Internews Ukraine в своем исследовании в 2020 году установил, что Портнов активно пытался дискредитировать украинскую Революцию Достоинства и последующие проевропейские реформы в стране, а также продвигать антизападные программы.
"Не случайно первое из этих дел – уголовное производство по событиям в Керченском проливе - было зарегистрировано на второй день после инаугурации президента Зеленского после возвращения Андрея Портнова в Украину, 21 мая 2019 года. Оно полностью играло на стороне России", – отмечает Новиков и напоминает, что на материалы этого "дела" ссылался в Совбезе ООН представитель РФ Небензя.
"И во время судебного разбирательства в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге, и во время судебного разбирательства в Гааге - во время всех этих производств Российская Федерация и ее представители использовали именно такие нарративы и именно такие материалы, которые были указаны в уголовном производстве, открытом ДБР по заявлению Портнова: якобы события 2018 года, когда российские корабли открыли огонь по украинским кораблям в Керченском проливе, захватили команду и затем почти год удерживали под стражей, это была "украинская провокация", - отмечает Новиков.
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прізвища всіх посадовців в студію(((
Коломойский неоднократно подтверждал сотрудничество с Портновым. "Он мне юридически помогает лет 20", - заявил олигарх в интервью в 2019 году.
Портнов также помогал бизнес-партнерам Коломойского братьям Суркисам
https://www.liga.net/politics/articles/jizn-i-dengi-andreya-portnova-istoriya-kotoraya-nachinaetsya-v-kriminalnom-luganske
https://www.youtube.com/watch?v=MaAq4L1m_iY
Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале
"Думаю через несколько недель, кроме СМЕНЫ ПРЕЗИДЕНТА, в стране начнут происходить еще некоторые процессы.
Они коснутся ключевых АКТИВИСТОВ, ПАТРИОТОВ, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений.
УВЕРЕН, ОНИ НАЧНУТ ПОТИХОНЬКУ ИСЧЕЗАТЬ.
Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще", - заявил ПОРТНОВ
https://rupor.com.ua/news/vitaliy-bala-pislia-smerti-tymchuka-dekhto-khoche-postavyty-pid-sumniv-yoho-dobri-spravy/
Злобный, злопамятный, украинофоб
А зеленському краще готуватися до захисту себе улюбленого в повоєнних судах. Тільки де ж візьмуться такі адвокати, які зуміють відбілити його в справах про дії, які призвели до особливо тяжких наслідків - вбивства і каліцтва десятків, якщо не сотень тисяч людей і велизних руйнувань країни?
Может, пора их всех уже дустом?
дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.
Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.
И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
10.04.2022 Джон Сміт
Багато хто задається питаннями, звідки у російських катів списки патріотів, по яких вони цілеспрямовано ходили. Скрини не горять.
ПОРТНОВ оголошує про початок складання списків патріотів України і анонсує їх вбивства і зникнення.
Депутатка Зеленського проговорюється, що вдячна Портнову за переслідування патріотів, і що це для них - встановлення збоченої "справедливості".
В результаті тепер по цих списках російські карателі ходять по домівках і вбивають проукраїнських людей.
А потім ВЛАДА ДОПОМОГЛА ПОРТНОВУ ВТЕКТИ.
https://tverezo.info/
Ахметов подрался с Кодломойскими чуваками...делят шахты заводы пароходы и прочие телеканалы типа футбол..1...2...3..и прочее дерьмо...
Порошенко пытается помирить два мафиозных клана...
https://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek
https://myrotvorets.center/1814079-agent-kazbek-ta-jogo-zlochini-proti-5/
Пока цвет нациина, на фронте погибает - за новую Европейскую Украину. Арестовичь идеализирует Советский Союз и хочет востановить его институты.
При этом монстр коммунизма уничтожил столько украинцев, глодомором и депортацией - это говорит представитель правительста.
Це достаньо сильний паспорт https://www.passportindex.org/ru/passport/israel/
Кто он ??? Этот Арестович.
Ему можно верить после прыжков в московии ?
Треба Моссад який його вистежить, дожене і перетворить в труп.