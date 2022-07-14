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Новини Політика України
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Новіков (164) Порошенко (13191) Портнов (303)

Портнов поїхав, але його антиукраїнська справа живе, – адвокат Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

новиков,головань

Попри те, що соратник Януковича Андрій Портнов виїхав з України, справа його живе, а його люди продовжують працювати як в судовій системі, так і в органах влади.

Про це заявив адвокат Ілля Новіков біля Печерського суду, де мало відбутися засідання за позовом одіозного проросійського діяча проти Петра Порошенка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Зазначається, що одразу після повернення в Україну Портнов ініціював низку кримінальних проваджень проти п’ятого Президента Порошенка. Портнов також подав позови проти органів місцевої влади через перейменування вулиць з радянських на українські назви, та проти видання українських підручників, з яких вилучили російську версію історичних подій.

Ще одна справа за заявою Портнова – щодо заводу "Кузня на Рибальському", який виготовляв військові кораблі для ВМС ЗСУ. Як повідомляли на підприємстві, силовики заблокували виробничі процеси, а саме провадження негативно вплинуло на обороноздатність держави. еред справ, порушених проти Порошенка, – зокрема, справа щодо переходу українських кораблів через Керченську протоку у листопаді 2018 року.

"Якщо хтось хвилюється про добробут Портнова і про те, чи він повернеться чи назавжди залишиться – я впевнений, що нема підстав хвилюватися. Він повернеться. всі умови для цього є. Його є кому зустрічати. Його друзі залишаються на Банковій. І головне – залишаються методи, якими Портнов і його "юридична команда" починали працювати по так званих "справах Порошенка". – говорить Новіков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовозобов'язаного Портнова випустили з України

Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми.

"Не випадково перша з цих справ – кримінальне провадження по подіях у Керченській протоці, була зареєстрована на другий день після інавгурації президента Зеленського після повернення Андрія Портнова в Україну, 21 травня 2019 року. Вона повністю грала на боці Росії", – зазначає Новіков і нагадує, що на матеріали цієї "справи" посилався у Радбезі ООН представник РФ Небензя.

"І під час судового розгляду в Міжнародному трибуналі з морського права у Гамбурзі, і під час судового розгляду у Гаазі – під час усіх цих проваджень російська федерація і її представники використовували саме такі наративи і саме такі матеріали, які були зазначені в кримінальному провадженні, відкритому ДБР за заявою Портнова. Нібито події 2018 року, коли російські кораблі відкрили вогонь по українських кораблях у Керченській протоці, захопили команду і потім майже рік їх тримали під вартою – це була "українська провокація", – зауважує Новіков.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+72
Зебилы страдали при Порохе. Теперь они наслаждаются жизнью. Да, зебилье?
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14.07.2022 19:35
+57
Так для Боневтика враг номер 1 не *****, а Порох. Это давно не новость.
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14.07.2022 19:36
+43
Та да. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно, есть еще среди них желающие посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или им уже совсем не до смеха?
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14.07.2022 19:44
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саме так(
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14.07.2022 19:33 Відповісти
РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ ‼️ХватиТ молчать ‼️🤡🤢💩🇷🇺👹ЧЛЕНОГРАЙ ПРИХВОСТЕНЬ *****‼️ НАДОЕЛО СЛЫШАТЬ ПРО ДЕРЬМАКА , татарова,;портнова
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14.07.2022 21:49 Відповісти
Зеля і дєрьмак шпигуни. Що тут думати? Свого відпуцстили.
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14.07.2022 21:29 Відповісти
Зебилы страдали при Порохе. Теперь они наслаждаются жизнью. Да, зебилье?
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14.07.2022 19:35 Відповісти
они просто уставали от войны
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14.07.2022 19:38 Відповісти
Та да. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно, есть еще среди них желающие посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или им уже совсем не до смеха?
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14.07.2022 19:44 Відповісти
Есть. Например мариупольченцы. Похер что гороз разхерачили. Главное без Биндер
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14.07.2022 19:52 Відповісти
По работе контактирую с ними. У половины квартир нет, разбомблены. Но, ****, я еще ниразу не слышал кривое слово в сторону кацапии. Во всех бедах виновата Украина
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15.07.2022 00:32 Відповісти
Тільки лайно покриває подібне до себе лайно...
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14.07.2022 19:35 Відповісти
Это анриал какой то. Сколько еще таких гандонов осталось при власти боюсь даже представить...
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14.07.2022 19:36 Відповісти
Каков поп Боневтик - такие и его холуи и типа соратники. Стая га@донов-товарищей.
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14.07.2022 19:38 Відповісти
Не вени Боневтика. Разве он виноват, что нарит дибылы конченные ? Параша б напала в любом случае со временем. Хорошо, что сейчас. И кацапстан будем валить мы, а не наши дети, а когда наступит, победа, а она наступит, будет меньше потерянного времени хоть и огромной ценой жизней десятков, а то и сотней тысяч. Но такая цена галки в санитарном бюлетене...
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14.07.2022 19:56 Відповісти
Обидно лишь одно, что страдают нормальные люди. А зебилье и вата сыбались в Париж на филижанку и кровасан. Сидит такое чмо с Волновахи в пьет пивас под сигу. А потом ***** в Рим увидело а вы тут ******* теперь
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14.07.2022 19:59 Відповісти
Напали четко по договоренности в Омане. 40 тысяч военных не просто так за 1,5 года сократили, разминирование, разведение войск, саботаж. Х...у дали четкие гарантии, что он победит, в т.ч. и представители нынешней власти.
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14.07.2022 20:10 Відповісти
Ну переб'ємо усіх кацапів і знищимо всю зброю кацапську на території України, а вони спокійно будуть продовжувати ракетами обстрілювати наші міста, це перемога?
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14.07.2022 21:33 Відповісти
Так для Боневтика враг номер 1 не *****, а Порох. Это давно не новость.
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14.07.2022 19:36 Відповісти
для Зеленського? але Зеленський ніяк не постраждав за каденцію Порошенка. Постраждав каломанський.
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14.07.2022 20:11 Відповісти
схуднув?
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14.07.2022 20:17 Відповісти
та на цілий Банк схуднув.
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14.07.2022 20:33 Відповісти
Зесрань ще й Янека в Україну поверне
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14.07.2022 19:36 Відповісти
проснись уже
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14.07.2022 20:18 Відповісти
хто конкретно випустив негідника???
прізвища всіх посадовців в студію(((
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14.07.2022 19:37 Відповісти
Его друзья - российская агентура Татаров-Ермак-Баканов
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14.07.2022 19:48 Відповісти
В 2001 году ПОРТНОВ заключил договор на юридическое обслуживание с ПриватБанком Коломойского.

Коломойский неоднократно подтверждал сотрудничество с Портновым. "Он мне юридически помогает лет 20", - заявил олигарх в интервью в 2019 году.

Портнов также помогал бизнес-партнерам Коломойского братьям Суркисам

https://www.liga.net/politics/articles/jizn-i-dengi-andreya-portnova-istoriya-kotoraya-nachinaetsya-v-kriminalnom-luganske
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14.07.2022 20:17 Відповісти
А то кто -то еще не знает этих призвыщ - Бенедиктова, Татаров
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14.07.2022 20:30 Відповісти
Ну а ти тут нагоа?
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14.07.2022 19:41 Відповісти
зеЛя и его банда - подонки и предатели. народ и за шкирки будет тянуть в тюрягу!
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14.07.2022 19:38 Відповісти
Никакой тюрьмы - только виселица.
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14.07.2022 20:15 Відповісти
А може сміттєвими баками чи зильонкой обійдемося? У нас це добре виходить, тільки ні до чого не призводить.
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14.07.2022 21:42 Відповісти
Вікторія Спартц, перестаньте підтримувати Портнова! Дайте спокій його найлютішим ворогам Єрмаку і Татарову! Смішно? Ні. Адже саме таке зараз кричать зеботи. І зебільні амеби, чи інфузорії-туфельки ім вірять! Бо навіть не пам'ятають, якою пургою їх годували вчора. І цей наріл зоче добре жити?
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14.07.2022 19:40 Відповісти
Потрібно його повернути в Україну і нагородити орденом
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14.07.2022 19:40 Відповісти
орденом трудового красного знамени.
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14.07.2022 19:42 Відповісти
З закруткою на спині
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14.07.2022 20:18 Відповісти
На лобі
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14.07.2022 20:32 Відповісти
Свинцевим
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15.07.2022 00:35 Відповісти
Банковая отпускает предателей?
https://www.youtube.com/watch?v=MaAq4L1m_iY
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14.07.2022 19:40 Відповісти
Бывший замглавы администрации Януковича АНДРЕЙ ПОРТНОВ убежден, что после выборов, на которых, по его мнению, победит Владимир Зеленский, в Украине пройдет волна расправ над украинским патриотами и активистами

Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале

"Думаю через несколько недель, кроме СМЕНЫ ПРЕЗИДЕНТА, в стране начнут происходить еще некоторые процессы.

Они коснутся ключевых АКТИВИСТОВ, ПАТРИОТОВ, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений.

УВЕРЕН, ОНИ НАЧНУТ ПОТИХОНЬКУ ИСЧЕЗАТЬ.

Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще", - заявил ПОРТНОВ

https://rupor.com.ua/news/vitaliy-bala-pislia-smerti-tymchuka-dekhto-khoche-postavyty-pid-sumniv-yoho-dobri-spravy/
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14.07.2022 20:19 Відповісти
Злобненький
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14.07.2022 20:21 Відповісти
Агент "Казбек".
Злобный, злопамятный, украинофоб
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14.07.2022 20:33 Відповісти
Держави України небоїться ніхто.Навіть відкриті антидержавники з українським громадянством?Чому?Дозволю собі припустити,що при владі і у верхах ,і на місцях сидять антидержавники,котрі цому не просто толерують,а нагло займаються своїми корисливими справами і не виконують прямих обов'язків.
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14.07.2022 19:43 Відповісти
можливо для того, щоб зрадники і прорашистські холуї при владі не мали можливості втікати з України, пора створити Порошенку ,щось на зразок ізраїльського "шабак".Пару десятків патріотів ,котрі всі матимуть паспорти з однією і тією ж фамілією-"Степан Бандера"
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14.07.2022 19:43 Відповісти
Порошенко, увы, дипломат и как следствие мастер закулисной борьбы и выжидания.
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14.07.2022 21:18 Відповісти
Що дивного...єрмака в зраді звинуватили,а він групу по контролю зброї від НАТО хоче побудувати. Поки сама Україна не усвідомить, що іде війна,буде ще багато горя. На війні усі рівні
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14.07.2022 19:45 Відповісти
Не розумію чого Зеленський так вчепився в Ярмака, невже немає розумних, освічених людей в Україні
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14.07.2022 20:20 Відповісти
Може, не Zе вчепиввся? Може, це д'єрмак тримає Zе за фаберже?
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14.07.2022 21:07 Відповісти
взагалі то зелька - це просто актор, він грає роль. Керують інші. Він нічого не вирішує. Це ж говорили триста раз перед виборами та вам же аби по приколу ну от і смійтеся тепер
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14.07.2022 21:14 Відповісти
Більше нікуди кошти вкладати, ніж сплачувати суддям та прокурорам величезні гроші за розгляд нікчемних справ.
А зеленському краще готуватися до захисту себе улюбленого в повоєнних судах. Тільки де ж візьмуться такі адвокати, які зуміють відбілити його в справах про дії, які призвели до особливо тяжких наслідків - вбивства і каліцтва десятків, якщо не сотень тисяч людей і велизних руйнувань країни?
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14.07.2022 19:47 Відповісти
мушу Вас засмутити Вони відмінили всі атестації попередників і повернули всіх звільнених суддів з відшкодуванням зп суди вже на їх боці
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14.07.2022 21:16 Відповісти
можливо для того, щоб зрадники і прорашистські холуї при владі не мали можливості втікати з України, пора створити Порошенку ,щось на зразок ізраїльського "шабак".Пару десятків патріотів ,котрі всі матимуть паспорти з однією і тією ж фамілією-"Степан Бандера"
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14.07.2022 19:48 Відповісти
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди" (с)
Может, пора их всех уже дустом?
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14.07.2022 19:53 Відповісти
Без атентату нічого не зміниться,можете вічно нити та скиглити.
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14.07.2022 19:54 Відповісти
Де ж там ті справжні офіцери і патріоти , які допускають панування в Україні цього прокацапського бидла ?
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14.07.2022 20:00 Відповісти
схоже на те, що вова слуга крэмля.
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14.07.2022 20:01 Відповісти
Кошмар. Коллаборанты у власти во время войны, что может быть хуже? Держись, Украина.
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14.07.2022 20:02 Відповісти
Тільки зебілам це все треба вкотре пояснювати...
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14.07.2022 20:03 Відповісти
Зеля стал президентом - Портнов приехал... Портнов уехал... Ваш выход, господин президент
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14.07.2022 20:03 Відповісти
Ілля-це приклад для всіх наших громадян,які за все життя так і не осилили українську мову.
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14.07.2022 20:06 Відповісти
Этот хмырь путлера удрал через Венгрию...скорее всего у Портянки там есть Штирлицы путлера...
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14.07.2022 20:13 Відповісти
Пока Зеленский будет у руля страны , всякая пророссийская шваль типа Портнова , шуфрича, Бойко, скорика, Новинского, волошина. Гергицы-назарова, Д. Панченко, королевской и других пророссийских крыс, их дела и идеи будут процветать в УКраине!! зеленский всегда будет чуть-чуть россиский путин!!
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14.07.2022 20:13 Відповісти
Справа Портнова буде жити доти, доки при владі будуть ЗЄ та Ємак.
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14.07.2022 20:19 Відповісти
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА Олег Татаров

дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.

Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.

И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
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14.07.2022 20:22 Відповісти
Всі оці Венедіктови, Татарови, інші свої люди у всіх гілках Зелено- ригівської влади - креатури Портнова. Трохи розбавлені креатурами Коломойського
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14.07.2022 20:22 Відповісти
Непокаране зло вбиває далі, розповідаючи, що карати його «не на часі»

10.04.2022 Джон Сміт

Багато хто задається питаннями, звідки у російських катів списки патріотів, по яких вони цілеспрямовано ходили. Скрини не горять.

ПОРТНОВ оголошує про початок складання списків патріотів України і анонсує їх вбивства і зникнення.

Депутатка Зеленського проговорюється, що вдячна Портнову за переслідування патріотів, і що це для них - встановлення збоченої "справедливості".

В результаті тепер по цих списках російські карателі ходять по домівках і вбивають проукраїнських людей.
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14.07.2022 20:24 Відповісти
Агент РФ збирав списки для вбивств українців, усвідомлював свої дії та мету, але найгірше - діяв за узгодженістю з владою.



А потім ВЛАДА ДОПОМОГЛА ПОРТНОВУ ВТЕКТИ.

https://tverezo.info/
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14.07.2022 20:25 Відповісти
8 лет назад я на цензоре сочинил такое..
Ахметов подрался с Кодломойскими чуваками...делят шахты заводы пароходы и прочие телеканалы типа футбол..1...2...3..и прочее дерьмо...
Порошенко пытается помирить два мафиозных клана...
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14.07.2022 20:28 Відповісти
Болодя жгет, охренеть от всего можно.Интересно военные простят?
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14.07.2022 20:34 Відповісти
Андрей Портнов: агент «Казбек»

https://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek
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14.07.2022 20:37 Відповісти
Завдяки Портнову Кремль створив в Україні цілу мережу т.зв. "правозахисних" організацій, які працюють на користь російського агресора.

https://myrotvorets.center/1814079-agent-kazbek-ta-jogo-zlochini-proti-5/
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14.07.2022 20:38 Відповісти
Все окружение малоПИД..роского, бениного Нарко-Дегенерата это портновы, фсбэшные Елдаки, Хламидии и Дегенераты тищенки, безУмные, третьяковы...
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14.07.2022 20:40 Відповісти
Арестович - Быков «Советский Союз - лучшее, что было в истории!»
Пока цвет нациина, на фронте погибает - за новую Европейскую Украину. Арестовичь идеализирует Советский Союз и хочет востановить его институты.
При этом монстр коммунизма уничтожил столько украинцев, глодомором и депортацией - это говорит представитель правительста.


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14.07.2022 20:45 Відповісти
Важно, в какой стране беглец скрывается. Почему этого нет с статье? Если в рашке, с ним вс ясно: как говорят украинцы, кончене...
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14.07.2022 20:52 Відповісти
Вважаєте, що він, як і вся ЗЕбанда не мають паспорта за своєю національністю?
Це достаньо сильний паспорт https://www.passportindex.org/ru/passport/israel/
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14.07.2022 21:18 Відповісти
Ганьба нам, українцям. Ми мовчали. Тепер платимо дуже високу ціну.
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14.07.2022 20:57 Відповісти
Чтобы успешно бороться с сорняками, сначала нужно дать им прорости (древняя китайская мудрость)
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14.07.2022 20:57 Відповісти
Арестович "офицер" дожился до ручки, прыгал в Москве в платье и парике.
Кто он ??? Этот Арестович.
Ему можно верить после прыжков в московии ?
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14.07.2022 20:57 Відповісти
те кто безнаказанно отпускают вражеских агентов, являются их соучасниками. без ликвидации фсбшной агентурв в органах власти и безопасности, Украина не выстоит
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14.07.2022 21:07 Відповісти
А Клован там притямний сидить в ОП? Відосіки все пише, руку протягує як шалава. А де був два з половиною роки? Чому до війни не готувався?
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14.07.2022 21:25 Відповісти
В Одесі ківаловське кодло потрібно перетрусити поки не чухнули
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14.07.2022 21:48 Відповісти
Они(ДНР и ЛНР) напрямую знают от перебежчиков, что при "Слугах" в Украине жизнь и порядки как при позднем Кучме и вольготней, чем при "Овоще", а уйма бывших регионалов осела в ОП и в других хлебных местах и гораздо лучше себя чувствует, чем они - повелители двух суверенных "республик". Опыт и интуиция также подсказывают этим "донецким", что Москва скоро по полной начнёт ликвидировать их феодальные вольности, а в Луганской области это идёт полным ходом.
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14.07.2022 22:09 Відповісти
Допоки українці не візьмуть у свої руки🤛👊🤜 питання вичистки влади (на усіх рівнях і щаблях) від продажної гнидоти🤑🤓🤡 шо там засіла - Україна буде й далі втрачати свої території, втрачати своїх кращих синів та доньок що зараз воюють за свободу своєї країни, вона буде втрачати й гроші - які ми усі гуртом зціпивши зуби, попри все та таки платимо до бюджету..😠 А ця мерзота у мантіях та у "високих к'їбінєтах"навіть під час війни продовжує свою чорну справу по знекровленню держави та набиттю власних бездонних кишень!🤬 Може досить із нас того "золотого асфальту" та інших гнидючих схематозів - може час прозріння і катарсису вже настав??!
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15.07.2022 00:13 Відповісти
А все тому що його не покарали, не випотрошили.

Треба Моссад який його вистежить, дожене і перетворить в труп.
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15.07.2022 03:17 Відповісти
І лише якщо карат то тоді решта ідіотів буде боятись робити злочини.
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15.07.2022 03:18 Відповісти
 
 