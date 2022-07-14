Портнов поїхав, але його антиукраїнська справа живе, – адвокат Новіков

Попри те, що соратник Януковича Андрій Портнов виїхав з України, справа його живе, а його люди продовжують працювати як в судовій системі, так і в органах влади.

Про це заявив адвокат Ілля Новіков біля Печерського суду, де мало відбутися засідання за позовом одіозного проросійського діяча проти Петра Порошенка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Зазначається, що одразу після повернення в Україну Портнов ініціював низку кримінальних проваджень проти п’ятого Президента Порошенка. Портнов також подав позови проти органів місцевої влади через перейменування вулиць з радянських на українські назви, та проти видання українських підручників, з яких вилучили російську версію історичних подій.

Ще одна справа за заявою Портнова – щодо заводу "Кузня на Рибальському", який виготовляв військові кораблі для ВМС ЗСУ. Як повідомляли на підприємстві, силовики заблокували виробничі процеси, а саме провадження негативно вплинуло на обороноздатність держави. еред справ, порушених проти Порошенка, – зокрема, справа щодо переходу українських кораблів через Керченську протоку у листопаді 2018 року.

"Якщо хтось хвилюється про добробут Портнова і про те, чи він повернеться чи назавжди залишиться – я впевнений, що нема підстав хвилюватися. Він повернеться. всі умови для цього є. Його є кому зустрічати. Його друзі залишаються на Банковій. І головне – залишаються методи, якими Портнов і його "юридична команда" починали працювати по так званих "справах Порошенка". – говорить Новіков.

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Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми.

"Не випадково перша з цих справ – кримінальне провадження по подіях у Керченській протоці, була зареєстрована на другий день після інавгурації президента Зеленського після повернення Андрія Портнова в Україну, 21 травня 2019 року. Вона повністю грала на боці Росії", – зазначає Новіков і нагадує, що на матеріали цієї "справи" посилався у Радбезі ООН представник РФ Небензя.

"І під час судового розгляду в Міжнародному трибуналі з морського права у Гамбурзі, і під час судового розгляду у Гаазі – під час усіх цих проваджень російська федерація і її представники використовували саме такі наративи і саме такі матеріали, які були зазначені в кримінальному провадженні, відкритому ДБР за заявою Портнова. Нібито події 2018 року, коли російські кораблі відкрили вогонь по українських кораблях у Керченській протоці, захопили команду і потім майже рік їх тримали під вартою – це була "українська провокація", – зауважує Новіков.