Портнов поїхав, але його антиукраїнська справа живе, – адвокат Новіков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Попри те, що соратник Януковича Андрій Портнов виїхав з України, справа його живе, а його люди продовжують працювати як в судовій системі, так і в органах влади.
Про це заявив адвокат Ілля Новіков біля Печерського суду, де мало відбутися засідання за позовом одіозного проросійського діяча проти Петра Порошенка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.
Зазначається, що одразу після повернення в Україну Портнов ініціював низку кримінальних проваджень проти п’ятого Президента Порошенка. Портнов також подав позови проти органів місцевої влади через перейменування вулиць з радянських на українські назви, та проти видання українських підручників, з яких вилучили російську версію історичних подій.
Ще одна справа за заявою Портнова – щодо заводу "Кузня на Рибальському", який виготовляв військові кораблі для ВМС ЗСУ. Як повідомляли на підприємстві, силовики заблокували виробничі процеси, а саме провадження негативно вплинуло на обороноздатність держави. еред справ, порушених проти Порошенка, – зокрема, справа щодо переходу українських кораблів через Керченську протоку у листопаді 2018 року.
"Якщо хтось хвилюється про добробут Портнова і про те, чи він повернеться чи назавжди залишиться – я впевнений, що нема підстав хвилюватися. Він повернеться. всі умови для цього є. Його є кому зустрічати. Його друзі залишаються на Банковій. І головне – залишаються методи, якими Портнов і його "юридична команда" починали працювати по так званих "справах Порошенка". – говорить Новіков.
Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми.
"Не випадково перша з цих справ – кримінальне провадження по подіях у Керченській протоці, була зареєстрована на другий день після інавгурації президента Зеленського після повернення Андрія Портнова в Україну, 21 травня 2019 року. Вона повністю грала на боці Росії", – зазначає Новіков і нагадує, що на матеріали цієї "справи" посилався у Радбезі ООН представник РФ Небензя.
"І під час судового розгляду в Міжнародному трибуналі з морського права у Гамбурзі, і під час судового розгляду у Гаазі – під час усіх цих проваджень російська федерація і її представники використовували саме такі наративи і саме такі матеріали, які були зазначені в кримінальному провадженні, відкритому ДБР за заявою Портнова. Нібито події 2018 року, коли російські кораблі відкрили вогонь по українських кораблях у Керченській протоці, захопили команду і потім майже рік їх тримали під вартою – це була "українська провокація", – зауважує Новіков.
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прізвища всіх посадовців в студію(((
Коломойский неоднократно подтверждал сотрудничество с Портновым. "Он мне юридически помогает лет 20", - заявил олигарх в интервью в 2019 году.
Портнов также помогал бизнес-партнерам Коломойского братьям Суркисам
https://www.liga.net/politics/articles/jizn-i-dengi-andreya-portnova-istoriya-kotoraya-nachinaetsya-v-kriminalnom-luganske
https://www.youtube.com/watch?v=MaAq4L1m_iY
Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале
"Думаю через несколько недель, кроме СМЕНЫ ПРЕЗИДЕНТА, в стране начнут происходить еще некоторые процессы.
Они коснутся ключевых АКТИВИСТОВ, ПАТРИОТОВ, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений.
УВЕРЕН, ОНИ НАЧНУТ ПОТИХОНЬКУ ИСЧЕЗАТЬ.
Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще", - заявил ПОРТНОВ
https://rupor.com.ua/news/vitaliy-bala-pislia-smerti-tymchuka-dekhto-khoche-postavyty-pid-sumniv-yoho-dobri-spravy/
Злобный, злопамятный, украинофоб
А зеленському краще готуватися до захисту себе улюбленого в повоєнних судах. Тільки де ж візьмуться такі адвокати, які зуміють відбілити його в справах про дії, які призвели до особливо тяжких наслідків - вбивства і каліцтва десятків, якщо не сотень тисяч людей і велизних руйнувань країни?
Может, пора их всех уже дустом?
дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.
Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.
И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
10.04.2022 Джон Сміт
Багато хто задається питаннями, звідки у російських катів списки патріотів, по яких вони цілеспрямовано ходили. Скрини не горять.
ПОРТНОВ оголошує про початок складання списків патріотів України і анонсує їх вбивства і зникнення.
Депутатка Зеленського проговорюється, що вдячна Портнову за переслідування патріотів, і що це для них - встановлення збоченої "справедливості".
В результаті тепер по цих списках російські карателі ходять по домівках і вбивають проукраїнських людей.
А потім ВЛАДА ДОПОМОГЛА ПОРТНОВУ ВТЕКТИ.
https://tverezo.info/
Ахметов подрался с Кодломойскими чуваками...делят шахты заводы пароходы и прочие телеканалы типа футбол..1...2...3..и прочее дерьмо...
Порошенко пытается помирить два мафиозных клана...
https://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek
https://myrotvorets.center/1814079-agent-kazbek-ta-jogo-zlochini-proti-5/
Пока цвет нациина, на фронте погибает - за новую Европейскую Украину. Арестовичь идеализирует Советский Союз и хочет востановить его институты.
При этом монстр коммунизма уничтожил столько украинцев, глодомором и депортацией - это говорит представитель правительста.
Це достаньо сильний паспорт https://www.passportindex.org/ru/passport/israel/
Кто он ??? Этот Арестович.
Ему можно верить после прыжков в московии ?
Треба Моссад який його вистежить, дожене і перетворить в труп.