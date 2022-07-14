Послы ЕС начали обсуждать седьмой пакет санкций против России

Послы стран-участниц Европейского Союза сегодня, 14 июля 2022 года, начали обсуждать седьмой пакет санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС сегодня провели консультации по новому пакету санкций против России. Завтра будут предложения, в понедельник – обсуждение, в среду – утверждение, если все пойдет хорошо", – отметил он.

EU ambs consulted about new sanctions package on #Russia 2day. proposal 2morrow, discussion Mon & approval Wed if all goes well. likely to incl gold, high-tech & pharma dual-use goods,closing of some loopholes, listings (mainly oligarch family members), higher gas tariff #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 14, 2022

По его словам, седьмой пакет санкций будет включать запрет на импорт золота, экспорт высокотехнологичных и фармацевтических товаров двойного назначения, ограничение цен на газ. Кроме того, в списки санкций будут добавлены члены семей российских олигархов.

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