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Послы ЕС начали обсуждать седьмой пакет санкций против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

санкції

Послы стран-участниц Европейского Союза сегодня, 14 июля 2022 года, начали обсуждать седьмой пакет санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС сегодня провели консультации по новому пакету санкций против России. Завтра будут предложения, в понедельник – обсуждение, в среду – утверждение, если все пойдет хорошо", – отметил он.

По его словам, седьмой пакет санкций будет включать запрет на импорт золота, экспорт высокотехнологичных и фармацевтических товаров двойного назначения, ограничение цен на газ. Кроме того, в списки санкций будут добавлены члены семей российских олигархов.

Читайте также: Газ не войдет в седьмой пакет санкций ЕС против России, – премьер Чехии Фиала
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Топ комментарии
+6
пока мы тут ****** зеля каломойскому подарил 5 милиардов гривень
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14.07.2022 20:20
+5
****** уже заявили,что ветируют любые санкции против газпрома.А без газового эмбарго никому это словоблудие уже не интересно!
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14.07.2022 20:21
+4
Шапіто якесь, а не санкції.
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14.07.2022 20:24
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пока мы тут ****** зеля каломойскому подарил 5 милиардов гривень
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14.07.2022 20:20 Ответить
Не ври. Всего 4,3 миллиарда.
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14.07.2022 20:28 Ответить
А Вы откуда точную цифру знаете? Наверное, те 0.7 млрд у Вас....
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14.07.2022 21:01 Ответить
Зараз все це не на часі. (с.)
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14.07.2022 20:30 Ответить
****** уже заявили,что ветируют любые санкции против газпрома.А без газового эмбарго никому это словоблудие уже не интересно!
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14.07.2022 20:21 Ответить
Шапіто якесь, а не санкції.
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14.07.2022 20:24 Ответить
Путь к этому шапито мы внесли в конституцию.
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14.07.2022 20:28 Ответить
одной из санкций должно быть выкидывание на мороз кремлевских шлюх *******.
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14.07.2022 20:30 Ответить
ГрязьПром сократил поставки газа в страны ЕС на 38%....а это значит быдло мавзолейное выгоняют в Азию...
Задача ЕС найти до ноября альтернативные поставки включая СПГ и прочие норвежские фирмы добывающие газ под крышей США и Саудитов с Эмиратами... Израиля и даже Ирака Ирана ...потому Байден и вылетел на Ближний Восток...
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14.07.2022 20:38 Ответить
а що в ньому буде? Ще якусь турбіну розблокують та за Кенігсберг ще доплачувати почнуть?
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14.07.2022 20:42 Ответить
Найкращі санкції для кацапії, це голод.
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14.07.2022 20:45 Ответить
Седьмой пакет санкций,-
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14.07.2022 20:51 Ответить
намагалися встромити газ у 7-й пакет, але він уперто в пакет не входить - мабуть пакет замалий чи має якісь дірки, що їх щури прогризли
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14.07.2022 20:55 Ответить
Давить сруцьнявую сволоту до последнего!
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14.07.2022 21:16 Ответить
Посли ЄС почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3354186

- 🤣 ЗВУЧИТЬ ДЕСЬ ТАК

Євросоюз планує зняти санкції з деяких росіян Джерело: https://biz.censor.net/n3354137
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14.07.2022 22:35 Ответить
 
 