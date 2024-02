Посли ЄС почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії

Посли країн-учасниць Європейського союзу сьогодні, 14 липня 2022 року, почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС сьогодні провели консультації щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра будуть пропозиції, у понеділок - обговорення, у середу - затвердження, якщо все піде добре", - зазначив він.

EU ambs consulted about new sanctions package on #Russia 2day. proposal 2morrow, discussion Mon & approval Wed if all goes well. likely to incl gold, high-tech & pharma dual-use goods,closing of some loopholes, listings (mainly oligarch family members), higher gas tariff #Ukraine