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Посли ЄС почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Посли країн-учасниць Європейського союзу сьогодні, 14 липня 2022 року, почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС сьогодні провели консультації щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра будуть пропозиції, у понеділок - обговорення, у середу - затвердження, якщо все піде добре", - зазначив він.

За його словами, сьомий пакет санкцій включатиме заборону на імпорт золота, на експорт високотехнологічних та фармацевтичних товарів подвійного призначення, обмеження цін на газ. Крім того, до списків санкцій додадуть членів сімей російських олігархів.

Читайте також: Газ не увійде до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, – прем’єр Чехії Фіала
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Топ коментарі
+6
пока мы тут ****** зеля каломойскому подарил 5 милиардов гривень
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14.07.2022 20:20
+5
****** уже заявили,что ветируют любые санкции против газпрома.А без газового эмбарго никому это словоблудие уже не интересно!
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14.07.2022 20:21
+4
Шапіто якесь, а не санкції.
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14.07.2022 20:24
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пока мы тут ****** зеля каломойскому подарил 5 милиардов гривень
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14.07.2022 20:20 Відповісти
Не ври. Всего 4,3 миллиарда.
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14.07.2022 20:28 Відповісти
А Вы откуда точную цифру знаете? Наверное, те 0.7 млрд у Вас....
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14.07.2022 21:01 Відповісти
Зараз все це не на часі. (с.)
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14.07.2022 20:30 Відповісти
****** уже заявили,что ветируют любые санкции против газпрома.А без газового эмбарго никому это словоблудие уже не интересно!
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14.07.2022 20:21 Відповісти
Шапіто якесь, а не санкції.
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14.07.2022 20:24 Відповісти
Путь к этому шапито мы внесли в конституцию.
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14.07.2022 20:28 Відповісти
одной из санкций должно быть выкидывание на мороз кремлевских шлюх *******.
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14.07.2022 20:30 Відповісти
ГрязьПром сократил поставки газа в страны ЕС на 38%....а это значит быдло мавзолейное выгоняют в Азию...
Задача ЕС найти до ноября альтернативные поставки включая СПГ и прочие норвежские фирмы добывающие газ под крышей США и Саудитов с Эмиратами... Израиля и даже Ирака Ирана ...потому Байден и вылетел на Ближний Восток...
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14.07.2022 20:38 Відповісти
а що в ньому буде? Ще якусь турбіну розблокують та за Кенігсберг ще доплачувати почнуть?
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14.07.2022 20:42 Відповісти
Найкращі санкції для кацапії, це голод.
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14.07.2022 20:45 Відповісти
Седьмой пакет санкций,-
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14.07.2022 20:51 Відповісти
намагалися встромити газ у 7-й пакет, але він уперто в пакет не входить - мабуть пакет замалий чи має якісь дірки, що їх щури прогризли
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14.07.2022 20:55 Відповісти
Давить сруцьнявую сволоту до последнего!
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14.07.2022 21:16 Відповісти
Посли ЄС почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3354186

- 🤣 ЗВУЧИТЬ ДЕСЬ ТАК

Євросоюз планує зняти санкції з деяких росіян Джерело: https://biz.censor.net/n3354137
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14.07.2022 22:35 Відповісти
 
 