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Российские оккупанты обстреляли окрестности Никополя на Днепропетровщине, - РВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вблизи Никополя в Днепропетровской области слышны взрывы.
Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Прилеты у Никополя. Успокоились. Сидим в домах. Ничего не постим, не комментируем", - написал чиновник.
Подробности пока не сообщаются, информации о раненых и погибших также нет.
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розуміють тварюки що у відповідь ніхто не шмальне бо АЄС... небеспечно...