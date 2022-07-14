РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13369 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 983 4
война (47275) Днепропетровщина (2926) обстрел (20434) Никополь (447)

Российские оккупанты обстреляли окрестности Никополя на Днепропетровщине, - РВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Вблизи Никополя в Днепропетровской области слышны взрывы.

Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилеты у Никополя. Успокоились. Сидим в домах. Ничего не постим, не комментируем", - написал чиновник.

Подробности пока не сообщаются, информации о раненых и погибших также нет.

Читайте также: Войска РФ ударили по острову Змеиный, борются с остатками своей техники, - Генштаб ВСУ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
стріляють з Єнергодару, з території АЄС...через водосховище...
розуміють тварюки що у відповідь ніхто не шмальне бо АЄС... небеспечно...
показать весь комментарий
14.07.2022 23:38 Ответить
Жах
показать весь комментарий
14.07.2022 23:45 Ответить
Водяне. В него шмальнуть можно но пока нечем
показать весь комментарий
15.07.2022 00:21 Ответить
Так піздабол ж казав,що вночі кацапів чекає морок...
показать весь комментарий
15.07.2022 01:15 Ответить
 
 