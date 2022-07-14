Российские оккупанты обстреляли окрестности Никополя на Днепропетровщине, - РВА

Вблизи Никополя в Днепропетровской области слышны взрывы.

Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилеты у Никополя. Успокоились. Сидим в домах. Ничего не постим, не комментируем", - написал чиновник.

Подробности пока не сообщаются, информации о раненых и погибших также нет.

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