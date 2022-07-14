Російські окупанти обстріляли околиці Нікополя на Дніпропетровщині, - РВА

Поблизу Нікополя у Дніпропетровській області було чутно вибухи.

Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись.Сидимо в будинках. Нічого не постимо, не коментуємо", - написав чиновник.

"Є ризик повторних обстрілів. Залишаємося вдома (використовуємо правило двох стін) або в укриттях. Інформація актуальна, в першу чергу, для територій розташованих на березі Каховського водосховища", - згодом додав очільник РВА.

Інші подробиці наразі не повідомляються, інформації щодо поранених та загиблих також немає.

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