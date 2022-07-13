Війська РФ вдарили з РСЗВ по Нікопольському району, - ОВА

У Дніпропетровській області російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району, в результаті чого трапилася пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровщина. 12 липня 23.52. Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району. Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо, люди не постраждали. І є й хороша нічна новина. Наші військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю", - розповів він.

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