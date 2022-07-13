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Новини Війна
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Війська РФ вдарили з РСЗВ по Нікопольському району, - ОВА

рф

У Дніпропетровській області російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району, в результаті чого трапилася пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровщина. 12 липня 23.52. Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району. Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо, люди не постраждали. І є й хороша нічна новина. Наші військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю", - розповів він.

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Автор: 

обстріл (28296) Нікополь (1177) Дніпропетровська область (3687)


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машинки засветились
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13.07.2022 00:49 Відповісти
Все знают где они стоят
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13.07.2022 00:59 Відповісти
Машинки наші чи років?
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13.07.2022 01:20 Відповісти
андоны из Энегродара пуляют... ответки не ждут - ибо на территории АЭС стоят...
и по Никополю и по Марганцу могут спокойно доставать - там расстояние небольшое...
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13.07.2022 07:34 Відповісти
 
 