Войска РФ ударили из РСЗО по Никопольскому району, - ОВА

В Днепропетровской области российские войска ударили с РСЗО по Никопольскому району, в результате чего произошел пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Днепропетровщина. 12 июля 23.52. Российские войска ударили с РСЗО по Никопольскому району. Вспыхнул пожар на окраине Никополя. Спасатели укротят огонь. Предварительно люди не пострадали. И есть хорошая ночная новость. Наши военные сбили в Никопольском районе вражеский беспилотник. Это уже 11 российский разведчик, уничтоженный в небе над областью", - рассказал он.

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