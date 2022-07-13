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Новости Война
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Войска РФ ударили из РСЗО по Никопольскому району, - ОВА

рф

В Днепропетровской области российские войска ударили с РСЗО по Никопольскому району, в результате чего произошел пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Днепропетровщина. 12 июля 23.52. Российские войска ударили с РСЗО по Никопольскому району. Вспыхнул пожар на окраине Никополя. Спасатели укротят огонь. Предварительно люди не пострадали. И есть хорошая ночная новость. Наши военные сбили в Никопольском районе вражеский беспилотник. Это уже 11 российский разведчик, уничтоженный в небе над областью", - рассказал он.

Смотрите: Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Сергеевку на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

обстрел (26982) Никополь (1009) Днепропетровская область (3920)


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машинки засветились
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13.07.2022 00:49 Ответить
Все знают где они стоят
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13.07.2022 00:59 Ответить
Машинки наші чи років?
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13.07.2022 01:20 Ответить
андоны из Энегродара пуляют... ответки не ждут - ибо на территории АЭС стоят...
и по Никополю и по Марганцу могут спокойно доставать - там расстояние небольшое...
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13.07.2022 07:34 Ответить
 
 