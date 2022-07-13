Войска РФ ударили из РСЗО по Никопольскому району, - ОВА
В Днепропетровской области российские войска ударили с РСЗО по Никопольскому району, в результате чего произошел пожар.
Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Днепропетровщина. 12 июля 23.52. Российские войска ударили с РСЗО по Никопольскому району. Вспыхнул пожар на окраине Никополя. Спасатели укротят огонь. Предварительно люди не пострадали. И есть хорошая ночная новость. Наши военные сбили в Никопольском районе вражеский беспилотник. Это уже 11 российский разведчик, уничтоженный в небе над областью", - рассказал он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и по Никополю и по Марганцу могут спокойно доставать - там расстояние небольшое...