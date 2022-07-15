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Новости За рубежом Санкции против России
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США разрешили торговать с Россией удобрениями и лекарствами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

удобрения

Министерство финансов США в пятницу опубликовало генеральные лицензии, согласно которым разрешается торговля с Россией отдельными категориями товаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, США сняли санкции по торговле российскими продуктами питания, семенами, удобрениями, репродуктивным материалом для выращивания животных, лекарствами и медицинским оборудованием.

Также американский Минфин уточнил область применения санкций в отношении России в сфере телекоммуникаций и интернет-технологий, а также финансовых услуг.

Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.

"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией", – говорится в сообщении.

Отдельной генеральной лицензией США разрешили до 16 декабря совершать транзакции с группой компаний SEFE Securing Energy for Europe GmbH – бывшей дочерней компании российского "Газпрома" Gazprom Germania GmbH.

Читайте также: Ограничение на ввоз лекарств российского и белорусского производства не приведет к дефициту, - Минздрав
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Топ комментарии
+51
Ось і всі "санкції"...
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14.07.2022 23:59
+43
Зашибись *****. Вот и все ваши западные ценности
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15.07.2022 00:01
+34
Це мєрзость
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15.07.2022 00:00
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От вам і Байден.
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15.07.2022 01:58 Ответить
Байден - найкращій!

То всьо Трамп мутіт.
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15.07.2022 02:01 Ответить
А що ви хотіли, щоб дементний дід ввів ефективні санкції?
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15.07.2022 02:01 Ответить
кнут и пряник... орки это любят
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15.07.2022 02:08 Ответить
Не понятно к чему это клонится,уже призвали своих покинуть Украину. Неужели решили слить нас? А тут ещё и Бене миллиардные долги списывают.
https://apostrophe.ua/news/economy/banks/2022-07-14/sud-spisal-dolg-kompanii-kolomoyskogo-pered-privatbankom-kuda-mogli-byi-poyti-dengi/274340
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15.07.2022 04:14 Ответить
Нет, *****.
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15.07.2022 05:57 Ответить
нельзя одной жопой сидеть на двух стульях
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15.07.2022 06:05 Ответить
Ничтожества - это выбл@дки вроде тебя, которые привыкли пресмыкаться перед барином, оправдывая любую гнусность "союзников", которые одной рукой вводят такие крутые санкции что рубль даже укрепился, лечат и кормят ватоцефалов с ложечки, а то вдруг они не будут здоровыми и сытыми и не смогут с явным успехом освобождать Украину от украинцев, как это происходит сейчас, когда более 20% территории оккупировано новоордынцами и туева хуча мирных жителей кормит червей или без ноженек\рученек\глазок "радуются" летнему солнышку. Или тебе напомнить, кто заставил Украину не только ликвидировать Украину ЯО, но также и туеву хучу обычного вооружения, включая стратегические бомбардировщики и крылатые ракеты, которыми с таким успехом рашисты освобождают Украину от украинцев? Тебе напомнить чьи сенаторы присутствовали при торжественной церемонии распила на металлом украинских стратегических бомбардировщиков Ту-160, а? дегенерата ты кусок. Теперь же США взамен дали аж четыре Хаймарса с дальностью аж целых 80 км, после четырех месяцев выклянчивания у них этих самых Хаймарсов, при том что мощность ракет Хаймарсов раз в десять ниже, чем у тех крылатых ракет, которые они очень настойчиво требовали нас распилить и которыми московиты успешно освобождают Украину от украинцев.
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15.07.2022 06:36 Ответить
На жаль самі себе оджучили (особливо у 19 р)так ,що на сьогодні повністю залежні (найбільш ганебно шо ще й технічно,маючи "Південьмаш" і багато чого по країні) від інших, А мали можливість до патріотизму додать ще й силу вогню та сталі. Тепер хто платить той і музику грає,Попередня влада Вам найгірша була, проміняли дурні на відосики, з заздрощів ,жадоби та тупізни.Хоч на чергових виборах обєднайтесь та виправте трагічну помилку,а серіал "слуга народу" запишить у не менш криваву подію як це продовження колоніальної війни
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15.07.2022 07:22 Ответить
Ні в якому вигляді не підтримував і не підтримую шоблу-кагал ЗЕлуплених, але і ваш Сивочолий не варіант. Його фракція в цьому складі ВРУ дуже часто потихеньку, без зайвого шуму, голосувала разом з ЗЕлупленими за їхні мерзення ЗЕкони.
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15.07.2022 08:05 Ответить
Кому це "Вам"?! "Попіредніки", як і сьгоднішня - тупорила влада, була такая же брехлива та жадібная, як і теперішня. Прикрываючись мовою, арміею, вірою - грабувала ту саму армію як тільки можна і не тільки за допомогою Свинарчуків, але й особисто ГЕТЬМАН усієї України грабував її, замовляючи на власному заводику Лененська Кузня (за держбюджет звісно ж) нікому не потрібні лоханки, замість того щоб витрачати гроші на справді потрібні речі - ППО та зброю для сухопутних військ. У тому й проблема, що надзвичайно розумний український народ обирає раз у раз у президенти - холуїв московії та США одночасно (Кучма, Кравчук), незграбного прозахідного інфантила (Ющенко), московитський гопнік (Януковіч) а на виборах 2019 року вирішили обрати між олігархом-мародером ("патріот" хоч куди) та слугою олігарха-мародера ("свій в доску хлопець"). При тому розумні та освідченні українці ще й ковтки готові один одному рвати, розповідаючи, хто з них найкращий мародер на крові, а про те що їх улюбленці - "обое рябое" навіть і думати не бажають.
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15.07.2022 08:59 Ответить
Согласен с вами. В статье написано

"Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.

"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией"

Где тут зрада?))) Уряд США пояснил что не накладывал никогда санкций на удобрение и продовольствие. В чем зрада? Санцкии не смягчены и не отменены, на эти группы товаров их не было и пока нет, вот и вся новость
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15.07.2022 10:39 Ответить
Группа дерьмака хорошо работает по санкциям смотрю я ...
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15.07.2022 06:09 Ответить
Ни одна санкция сша по отношению к рашке не смягчена и не отменена. Не пишите бред. Заголовок- манипуляция.

"Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.

"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией"
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15.07.2022 10:37 Ответить
Это чтобы не создавать препятствий русским продавать своё зерно в Африку и Азию, чтобы там голода не было и местные цветные революции карты не путали . . . И так русские придерживают свои продукты питания, чтобы провоцировать кризис, но так они на западные санкции ссылались, а теперь ссылаться будет не на что, что подорвёт поддержку россии, особенно в Африке.
Разумно.
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15.07.2022 06:11 Ответить
Ну да, ну да, а каким интересно боком, лекарства, которыми будут лечить племя кровавых выбл@дков московитов-новоордынцев, причастно к мировому голоду, а?! Видимо без лекарств поставляемым московитским кровавым тварям, мирового голода аж никак никак не избежать, да?!
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15.07.2022 07:09 Ответить
На первом месте у США, внезапно, интересы США. В чем был интерес Украины в сдаче ракет и ядерного вооружения? Отдельный интерес отдельных персонажей украинской элитки? Кто распродал в Африку и Азию вооружение с советских складов, утилизировал оружие с этими же самыми американцами? Есть Риал политик, он учит простой вещи - надо думать головой, а не офшором, и надо иметь свое вооружение.
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15.07.2022 06:18 Ответить
Мається на увазі і нам навчиться відстоювать свої інтереси,розібраться з "!своїми " зрадниками інтересів і не повторить сьогодні все те "гарне" що привело до сьогоднішнього стану,особливо на виборах 19 року?
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15.07.2022 07:05 Ответить
А "ґранд-дама", нова месія українців нічого не хоче сказати з цього приводу про свою країну ? Може, комісію запропонувала б створити ...

А то вправна українців звинувачувати, що живуть, ніби в них нема війни ...
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15.07.2022 07:06 Ответить
Наивность людей, способных найти объяснения этим действиям США, кроме как то, что США действует исключительно в своих интересах, не может не восхищать.
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15.07.2022 07:12 Ответить
ЗСУ взірвали всю Селітру...
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15.07.2022 07:34 Ответить
Госдеп США приказал всем американським гражданами срочно покинуть территорию Украины...
Чтобы это значило,?
Я догадался почему....а Вы?
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15.07.2022 07:39 Ответить
И это называется санкции из ада, наверно уже все поняли что победа Украины никому не нужна кроме самой Украины . И хваленый land lease ещё одно подтверждение
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15.07.2022 07:44 Ответить
Как-то я написал коммент, со своим мнением, что Запад поставляет оружие не для того, чтобы Украина победила, а чтобы русские с разгона случайно не захватили всю Украину. Запад мысленно уже отдал часть независимой Украины. Они не признают конечно этого юридически, но де-факто готовы к такому развитию событий, как в ситуации с Крымом.
Меня тогда забанили
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15.07.2022 08:06 Ответить
Це, звичайно, не зняття санкцій, але, так би мовити, тенденції "налітцо".
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15.07.2022 08:01 Ответить
Зима прийде "толи еще будет".
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15.07.2022 08:09 Ответить
У світі глобальна криза, продукти стрімко дорожчають, штати не витягнуть санкціями, голод не тітка. Тому тільки зброя, важка зброя, дальнобійна, високоточна зможе змінити розтановку сил, навіть втрати у живій силі не зупинять рф, треба топити флот, треба знищувати авіацію, треба нарешті відповідати на ракетні обстріли росіян, щоб до них теж прилітало, щоб гинули іхні рідні, тоді може хоть трохи буде іх стримувати.
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15.07.2022 08:12 Ответить
А санкции вообще-то есть? Они наверное только на бумаге.
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15.07.2022 08:28 Ответить
стоп. так імпорт же не дозволили. а експорт дійсно не забороняли. хай вивозять.
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15.07.2022 08:29 Ответить
На початку війни я написав, що головна причина по якій х**о напало це прихід до влади в США дєрмократів з бідоном і мене за це забанили на цензорі. А тепер , що скажете після відтермінування ленд-лізу, дозованого постачання зброї, дозволу на передачу оркам газової турбіни, відміни частини санкцій ? При трамп-наш х**о сиділо тихо бо розуміло, що він такий самий неадекват і може реально в***ти по мордору.
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15.07.2022 08:44 Ответить
Ни одна санкция не отменена и не смягчена. Турбины - это Канада, а не США. Оружие поставляется 24/7 и такими же темпами будет поставляться с октября и в аналогичном ассортименте - лендлиз это не оружие а схема приобретения.
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15.07.2022 10:35 Ответить
Остаточно повернути турбіну Канада вирішила після погодження США. Зброя яку нам поставляють виключно для партизанської війни, щоб сповільнити просування орків, тоді як Афганістану проти бойовиків на пікапах безкоштовно давали літаки, гелікоптери, бронемашини, рсзв і все це опинилося в руках талібів. Зараз українці віддають останні копійки збираючи на авто підвищеної прохідності, які так необхідні ЗСУ, а в бідона на консервації стоять тисячі списаних хамерів.
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15.07.2022 11:50 Ответить
Sasha Sotnik

@sasha_sotnik

После рашистского удара по гражданскому объекту в Виннице ослабление санкций для русских чикатил со стороны США выглядит соучастием.
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15.07.2022 08:56 Ответить
Нету никакого ослабления санкций! В заголовке вранье.

Читайте текст статьи: "Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.

"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией"

Правительство сша опубликовало всего лишь разьяснение что на данный момент накрыто санкциями а что нет. Ни одной наложенной спнкции с оркостана не снято и не смягчено
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15.07.2022 10:33 Ответить
jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·

49 мин

А предварительно перед ядерным ударом эвакуировать своих граждан. Широкомасштабное наступление орков вряд ли возможно,ракетные удары по нашим городам систематические уже как пять месяцев,а вот применение чего-то потяжелее видимо уже всерьёз рассматривается Что-то американцы знают
Как по мне то страшно другое-вчера во время обстрелов Винницы США отменили часть серьёзных санкций с Мордора Вот это понять вообще невозможно Что далее? Чем больше ракетных ударов по Украине тем больше снятых санкций? Так пора тогда ***** ядеркой ударить,сразу все дружить станут
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15.07.2022 09:12 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

8 ч. ·

В день, когда ракеты Путлера убили десятки мирных людей в Виннице, США отменили часть санкций против России. В частности - касающиеся закупки американскими компаниями российской сельхозпродукции.

Я уже просто не знаю, какие ещё нужны доказательства, что Украину уничтожают и делят на части в рамках «договорняка» и заранее прописанного сценария Байдена и Путлера….
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15.07.2022 09:15 Ответить
Не было снято ни одной санкции США - журналисты пишут вранье в заголовке. Читайте текст "Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.

"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией"

Не было таких санкций! Ничего из запрешенного США не разрешали!
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15.07.2022 10:31 Ответить
Пекельні санкції, блд...Не їх же дітей вбивають!
БожеЮ перенеси кацапську орду десь на Рейн, чи у Каліфорнію...
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15.07.2022 10:13 Ответить
Журналисты цензора! Что за заголовок"США разрешили торговать с Россией удобрениями и лекарствами " ???

Как можно разрешить то, что не было запрещено??? Санкции на удобрения и сх продукцию и не накладывались!!! Вышло регулярное разьяснение. Уподобляетесь ермаковским сми. Фу фу фу!!!
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15.07.2022 10:29 Ответить
а почему не накладывали? Байден же так яростно говорит, как они борятся с Путиным? Значит нужно требовать санкций еще и по этим позициям
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15.07.2022 10:56 Ответить
и после этого вы называете себя борцами за демократию? каждый доллар, который сейчас будет заходить на российский рынок, будет идти на финансирование войны. и не понимать этого просто глупо
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15.07.2022 10:55 Ответить
Деякі експерти уже давно говорять , що США без різниці виграє або програє Україна. Їх мета повернути вплив на ЄС та ослабити мордор як головного союзника китаю.
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15.07.2022 11:56 Ответить
37% газпрому належать американським фін.компаніям. Розкажіть нам про підтримку тероризму. Як там «перевернем небо і землю»? Як лендліз?
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15.07.2022 13:14 Ответить
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