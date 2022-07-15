США разрешили торговать с Россией удобрениями и лекарствами
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство финансов США в пятницу опубликовало генеральные лицензии, согласно которым разрешается торговля с Россией отдельными категориями товаров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
В частности, США сняли санкции по торговле российскими продуктами питания, семенами, удобрениями, репродуктивным материалом для выращивания животных, лекарствами и медицинским оборудованием.
Также американский Минфин уточнил область применения санкций в отношении России в сфере телекоммуникаций и интернет-технологий, а также финансовых услуг.
Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.
"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией", – говорится в сообщении.
Отдельной генеральной лицензией США разрешили до 16 декабря совершать транзакции с группой компаний SEFE Securing Energy for Europe GmbH – бывшей дочерней компании российского "Газпрома" Gazprom Germania GmbH.
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То всьо Трамп мутіт.
https://apostrophe.ua/news/economy/banks/2022-07-14/sud-spisal-dolg-kompanii-kolomoyskogo-pered-privatbankom-kuda-mogli-byi-poyti-dengi/274340
"Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.
"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией"
Где тут зрада?))) Уряд США пояснил что не накладывал никогда санкций на удобрение и продовольствие. В чем зрада? Санцкии не смягчены и не отменены, на эти группы товаров их не было и пока нет, вот и вся новость
"Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.
"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией"
Разумно.
А то вправна українців звинувачувати, що живуть, ніби в них нема війни ...
Чтобы это значило,?
Я догадался почему....а Вы?
Меня тогда забанили
@sasha_sotnik
После рашистского удара по гражданскому объекту в Виннице ослабление санкций для русских чикатил со стороны США выглядит соучастием.
Читайте текст статьи: "Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.
"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией"
Правительство сша опубликовало всего лишь разьяснение что на данный момент накрыто санкциями а что нет. Ни одной наложенной спнкции с оркостана не снято и не смягчено
@jackdorseydono1
·
49 мин
А предварительно перед ядерным ударом эвакуировать своих граждан. Широкомасштабное наступление орков вряд ли возможно,ракетные удары по нашим городам систематические уже как пять месяцев,а вот применение чего-то потяжелее видимо уже всерьёз рассматривается Что-то американцы знают
Как по мне то страшно другое-вчера во время обстрелов Винницы США отменили часть серьёзных санкций с Мордора Вот это понять вообще невозможно Что далее? Чем больше ракетных ударов по Украине тем больше снятых санкций? Так пора тогда ***** ядеркой ударить,сразу все дружить станут
8 ч. ·
В день, когда ракеты Путлера убили десятки мирных людей в Виннице, США отменили часть санкций против России. В частности - касающиеся закупки американскими компаниями российской сельхозпродукции.
Я уже просто не знаю, какие ещё нужны доказательства, что Украину уничтожают и делят на части в рамках «договорняка» и заранее прописанного сценария Байдена и Путлера….
"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией"
Не было таких санкций! Ничего из запрешенного США не разрешали!
БожеЮ перенеси кацапську орду десь на Рейн, чи у Каліфорнію...
Как можно разрешить то, что не было запрещено??? Санкции на удобрения и сх продукцию и не накладывались!!! Вышло регулярное разьяснение. Уподобляетесь ермаковским сми. Фу фу фу!!!