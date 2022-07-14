США дозволили торгувати з Росією добривами і ліками
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство фінансів США у п’ятницю опублікувало генеральні ліцензії, згідно з якими дозволяється торгівля з Росією окремими категоріями товарів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Зокрема США зняли санкції з торгівлі російськими продуктами харчування, насінням, добривами, репродуктивним матеріалом для вирощування тварин, ліками й медичним обладнанням.
Також американський Мінфін уточнив сферу застосування санкцій щодо Росії у сфері телекомунікацій та інтернет-технологій, а також фінансових послуг.
Відомство наголосило, що не забороняло Росії експорт сільськогосподарської продукції та добрив.
"США не запроваджували санкцій щодо виробництва, виготовлення, продажу або транспортування сільськогосподарських товарів (зокрема й добрив), сільгоспобладнання та ліків, пов'язаних із Росією", – йдеться в повідомленні.
Окремою генеральною ліцензією США дозволили до 16 грудня здійснювати транзакції з групою компаній SEFE Securing Energy for Europe GmbH – колишньої дочірньої компанії російського "Газпрому" Gazprom Germania GmbH.
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То всьо Трамп мутіт.
https://apostrophe.ua/news/economy/banks/2022-07-14/sud-spisal-dolg-kompanii-kolomoyskogo-pered-privatbankom-kuda-mogli-byi-poyti-dengi/274340
"Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.
"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией"
Где тут зрада?))) Уряд США пояснил что не накладывал никогда санкций на удобрение и продовольствие. В чем зрада? Санцкии не смягчены и не отменены, на эти группы товаров их не было и пока нет, вот и вся новость
"Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.
"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией"
Разумно.
А то вправна українців звинувачувати, що живуть, ніби в них нема війни ...
Чтобы это значило,?
Я догадался почему....а Вы?
Меня тогда забанили
@sasha_sotnik
После рашистского удара по гражданскому объекту в Виннице ослабление санкций для русских чикатил со стороны США выглядит соучастием.
Читайте текст статьи: "Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.
"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией"
Правительство сша опубликовало всего лишь разьяснение что на данный момент накрыто санкциями а что нет. Ни одной наложенной спнкции с оркостана не снято и не смягчено
@jackdorseydono1
·
49 мин
А предварительно перед ядерным ударом эвакуировать своих граждан. Широкомасштабное наступление орков вряд ли возможно,ракетные удары по нашим городам систематические уже как пять месяцев,а вот применение чего-то потяжелее видимо уже всерьёз рассматривается Что-то американцы знают
Как по мне то страшно другое-вчера во время обстрелов Винницы США отменили часть серьёзных санкций с Мордора Вот это понять вообще невозможно Что далее? Чем больше ракетных ударов по Украине тем больше снятых санкций? Так пора тогда ***** ядеркой ударить,сразу все дружить станут
8 ч. ·
В день, когда ракеты Путлера убили десятки мирных людей в Виннице, США отменили часть санкций против России. В частности - касающиеся закупки американскими компаниями российской сельхозпродукции.
Я уже просто не знаю, какие ещё нужны доказательства, что Украину уничтожают и делят на части в рамках «договорняка» и заранее прописанного сценария Байдена и Путлера….
"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией"
Не было таких санкций! Ничего из запрешенного США не разрешали!
БожеЮ перенеси кацапську орду десь на Рейн, чи у Каліфорнію...
Как можно разрешить то, что не было запрещено??? Санкции на удобрения и сх продукцию и не накладывались!!! Вышло регулярное разьяснение. Уподобляетесь ермаковским сми. Фу фу фу!!!