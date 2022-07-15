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Российские оккупанты эвакуировались из здания Херсонской ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

"Правительства" российских коллаборантов и гауляйтеров эвакуировались из здания Херсонской ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он объяснил, что в оккупированной Россией области было создано два "правительства" - отдельно "правительство" предателей с Сальдо и Стремоусовым, и две недели назад сформировали "правительство" во главе с сотрудниками российской ФСБ.

Два "правительства" сбежали из захваченной ими ОГА, объяснил Хлань.

"Сейчас эти два правительства эвакуировались из здания Херсонской ОГА, потому что они в последнее время там расположились, занимали все кабинеты и вели бурную деятельность по хищению Херсонщины. Но последние два дня их уже нет. Они где-то расположились в других местах", - считает Хлань.

При этом депутат облсовета уточнил, что сотрудники российской спецслужбы умышленно разместили среди больных в местной больнице, чтобы использовать гражданских как "живой щит".

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Топ комментарии
+9
ruzke-kurwy!
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15.07.2022 07:37
+8
так что объявленное освобождение Херсона откладывается -вот так вот ермак договорился не зря в Турцию слета
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15.07.2022 07:42
+4
а вы говорите нешпион он
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15.07.2022 07:53
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Біжи Лола біжи!
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15.07.2022 07:28 Ответить
ruzke-kurwy!
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15.07.2022 07:37 Ответить
Ну все! Тепер на роботу тільки зі своїми горшками ходити прийдеться
До поки унітази не встановлять...
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15.07.2022 07:37 Ответить
Нардеп Гончаренко сообщает со ссылкой на свои источники, что представители Украины, Турции, россии и ООН договорились в Стамбуле о разблокировании трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного (Південного).

По словам политика, зерно планируется вывозить из этих гаваней конвоями при условии прекращения огня в пределах географических границ и некоторых операций по разминированию.
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15.07.2022 07:40 Ответить
так что объявленное освобождение Херсона откладывается -вот так вот ермак договорился не зря в Турцию слета
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15.07.2022 07:42 Ответить
а вы говорите нешпион он
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15.07.2022 07:53 Ответить
С террористами нельзя договариваться.
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15.07.2022 09:26 Ответить
При чому тут звільнення Херсона, якщо мають на увазі порт Одеси?
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15.07.2022 09:37 Ответить
Да не будет никакого освобождения Херсона, мы там все наши войска положим. Помяните мое слово, на улице будет январь а Зе и арестович по прежнему будут мямлить что мы вот вот и освободим Херсон
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15.07.2022 09:59 Ответить
Обісралuся, побачивши як працюють Хаймерсu ,чого чекати від російських хробаків , на 100 процентів вони будуть використовувати хворих людей як щіт.
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15.07.2022 07:50 Ответить
кацапи то самі підлі чурбани
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15.07.2022 08:31 Ответить
Евакуюйтеся в Керч і далі.
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15.07.2022 11:34 Ответить
 
 