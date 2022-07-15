Російські окупанти евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Уряди" російських колаборантів та гауляйтерів евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
Він пояснив, що в окупованій Росією області було створено аж два "уряди" - окремо "уряд" зрадників із Сальдо та Стремоусовим і два тижні тому сформували "уряд" на чолі зі співробітниками російської ФСБ.
"Зараз ці два уряди евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА, тому що вони останнім часом там розташувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність з розкрадання Херсонщини. Але ж останні два дні їх вже немає. Вони десь розташувалися в інших місцях", - вважає Хлань.
При цьому депутат облради уточнив, що співробітників російської спецслужби навмисне розмістили серед хворих у місцевій лікарні, щоб використовувати цивільних як "живий щит".
Будь ласка, зачекайте...
До поки унітази не встановлять...
По словам политика, зерно планируется вывозить из этих гаваней конвоями при условии прекращения огня в пределах географических границ и некоторых операций по разминированию.