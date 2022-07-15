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Російські окупанти евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

"Уряди" російських колаборантів та гауляйтерів евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він пояснив, що в окупованій Росією області було створено аж два "уряди" - окремо "уряд" зрадників із Сальдо та Стремоусовим і два тижні тому сформували "уряд" на чолі зі співробітниками російської ФСБ.

"Зараз ці два уряди евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА, тому що вони останнім часом там розташувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність з розкрадання Херсонщини. Але ж останні два дні їх вже немає. Вони десь розташувалися в інших місцях", - вважає Хлань.

При цьому депутат облради уточнив, що співробітників російської спецслужби навмисне розмістили серед хворих у місцевій лікарні, щоб використовувати цивільних як "живий щит".

Також читайте: В окупованому Херсоні очікують на російських політтехнологів для підготовки "референдуму", - розвідка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
ruzke-kurwy!
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15.07.2022 07:37
+8
так что объявленное освобождение Херсона откладывается -вот так вот ермак договорился не зря в Турцию слета
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15.07.2022 07:42
+4
а вы говорите нешпион он
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15.07.2022 07:53
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Біжи Лола біжи!
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15.07.2022 07:28 Відповісти
ruzke-kurwy!
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15.07.2022 07:37 Відповісти
Ну все! Тепер на роботу тільки зі своїми горшками ходити прийдеться
До поки унітази не встановлять...
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15.07.2022 07:37 Відповісти
Нардеп Гончаренко сообщает со ссылкой на свои источники, что представители Украины, Турции, россии и ООН договорились в Стамбуле о разблокировании трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного (Південного).

По словам политика, зерно планируется вывозить из этих гаваней конвоями при условии прекращения огня в пределах географических границ и некоторых операций по разминированию.
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15.07.2022 07:40 Відповісти
так что объявленное освобождение Херсона откладывается -вот так вот ермак договорился не зря в Турцию слета
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15.07.2022 07:42 Відповісти
а вы говорите нешпион он
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15.07.2022 07:53 Відповісти
С террористами нельзя договариваться.
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15.07.2022 09:26 Відповісти
При чому тут звільнення Херсона, якщо мають на увазі порт Одеси?
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15.07.2022 09:37 Відповісти
Да не будет никакого освобождения Херсона, мы там все наши войска положим. Помяните мое слово, на улице будет январь а Зе и арестович по прежнему будут мямлить что мы вот вот и освободим Херсон
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15.07.2022 09:59 Відповісти
Обісралuся, побачивши як працюють Хаймерсu ,чого чекати від російських хробаків , на 100 процентів вони будуть використовувати хворих людей як щіт.
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15.07.2022 07:50 Відповісти
кацапи то самі підлі чурбани
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15.07.2022 08:31 Відповісти
Евакуюйтеся в Керч і далі.
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15.07.2022 11:34 Відповісти
 
 