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Новости За рубежом
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Работу Bellingcat и The Insider признали "нежелательной" в России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

генпрокуратура,рф,росія

Генеральная прокуратура России признала "нежелательной" деятельность на территории России расследовательского проекта Bellingcat и издания The Insider.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нежелательным" признан также Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute), зарегистрированный в Чехии.

В Генпрокуратуре РФ признали, что их работа "чревата основами конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Минюсту РФ передали данные для внесения этих организаций в список "нежелательных". На сегодняшний день в этом перечне есть 56 организаций.

Оба издания уже признаны "иностранными агентами". Bellingcat и The Insider были авторами расследований о покушении на политика Алексея Навального, об убийстве политика Бориса Немцова, отравлении Скрипачей и писателе Юрии Быкове.

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Автор: Анастасія Потіха
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расіся
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15.07.2022 10:25 Ответить
Ще б пак.
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15.07.2022 10:30 Ответить
розслідувальний проєкт Bellingcat та видання The Insider не бажане і в "зе влади" та комісії ВЗРади , по рослідуванні "вагнергейту" під"чьотким" ємаково- безуглим " наглядом
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15.07.2022 10:32 Ответить
Дехто у нашій владі теж вважає їх небажаними після розслідуванням по вагнерівцям і вибухах на складах зброї... Соупадєніє?

Якщо москалі проти, значить "харошиє сапагі", але насторожує, що проти і єрмаки всілякі!
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15.07.2022 10:35 Ответить
представители Украины, Турции, россии и ООН договорились в Стамбуле о разблокировании трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного (Південного).

По словам политика, зерно планируется вывозить из этих гаваней конвоями при условии прекращения огня в пределах географических границ и некоторых операций по разминированию.
- А шо там з Херсоном? - Ми в Стамбулі пообіцяли не рипатися!
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15.07.2022 10:51 Ответить
Нежелательной организацией для России является Россия.
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15.07.2022 11:06 Ответить
 
 