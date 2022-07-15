Работу Bellingcat и The Insider признали "нежелательной" в России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Генеральная прокуратура России признала "нежелательной" деятельность на территории России расследовательского проекта Bellingcat и издания The Insider.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Нежелательным" признан также Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute), зарегистрированный в Чехии.
В Генпрокуратуре РФ признали, что их работа "чревата основами конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Минюсту РФ передали данные для внесения этих организаций в список "нежелательных". На сегодняшний день в этом перечне есть 56 организаций.
Оба издания уже признаны "иностранными агентами". Bellingcat и The Insider были авторами расследований о покушении на политика Алексея Навального, об убийстве политика Бориса Немцова, отравлении Скрипачей и писателе Юрии Быкове.
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