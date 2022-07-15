Роботу Bellingcat та The Insider визнали "небажаною" в Росії

Генеральна прокуратура Росії визнала "небажаною" діяльність на території Росії розслідувального проєкту Bellingcat та видання The Insider.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Небажаним" визнано також Інститут правової ініціативи Центральної та Східної Європи (CEELI Institute), зареєстрований у Чехії.

В Генпрокуратурі РФ визнали, що їхня робота "загрожує основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації".

Мін’юсту РФ передали дані для внесення цих організацій до переліку "небажаних". На сьогодні в цьому переліку є 56 організацій.

Обидва видання вже визнані "іноземними агентами". Bellingcat та The Insider були авторами розслідувань про замах на політика Олексія Навального, про вбивство політика Бориса Нємцова, отруєння Скрипалів та письменника Юрія Бикова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ ухвалили закон про позасудове закриття ЗМІ за "фейки" та "дискредитацію" армії