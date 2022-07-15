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Новини За кордоном
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Роботу Bellingcat та The Insider визнали "небажаною" в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

генпрокуратура,рф,росія

Генеральна прокуратура Росії визнала "небажаною" діяльність на території Росії розслідувального проєкту Bellingcat та видання The Insider.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Небажаним" визнано також Інститут правової ініціативи Центральної та Східної Європи (CEELI Institute), зареєстрований у Чехії.

В Генпрокуратурі РФ визнали, що їхня робота "загрожує основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації". 

Мін’юсту РФ передали дані для внесення цих організацій до переліку "небажаних". На сьогодні в цьому переліку є 56 організацій.

Обидва видання вже визнані "іноземними агентами". Bellingcat та The Insider були авторами розслідувань про замах на політика Олексія Навального, про вбивство політика Бориса Нємцова, отруєння Скрипалів та письменника Юрія Бикова.

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Автор: Богдан Гуньковський
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15.07.2022 10:25 Відповісти
Ще б пак.
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15.07.2022 10:30 Відповісти
розслідувальний проєкт Bellingcat та видання The Insider не бажане і в "зе влади" та комісії ВЗРади , по рослідуванні "вагнергейту" під"чьотким" ємаково- безуглим " наглядом
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15.07.2022 10:32 Відповісти
Дехто у нашій владі теж вважає їх небажаними після розслідуванням по вагнерівцям і вибухах на складах зброї... Соупадєніє?

Якщо москалі проти, значить "харошиє сапагі", але насторожує, що проти і єрмаки всілякі!
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15.07.2022 10:35 Відповісти
представители Украины, Турции, россии и ООН договорились в Стамбуле о разблокировании трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного (Південного).

По словам политика, зерно планируется вывозить из этих гаваней конвоями при условии прекращения огня в пределах географических границ и некоторых операций по разминированию.
- А шо там з Херсоном? - Ми в Стамбулі пообіцяли не рипатися!
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15.07.2022 10:51 Відповісти
Нежелательной организацией для России является Россия.
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15.07.2022 11:06 Відповісти
 
 