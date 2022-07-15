Из Запорожья разрешили выезд авто на оккупированные территории
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Планируется, что 15 июля на временно захваченную территорию из Запорожья выедет колонна частных автомобилей.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 15 июля, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно.
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самій не дивно від свого дебілізму? чи на раші одні святі живуть?
А офіціально виїхати можуть тільки свої. Всі інші через залишені щілини за бабло у касу.
Геть пішло зі своєю брехнею . Тут на таке не купляються.
Верещук радить жителям Херсонщині виїхати через окупований Крим і скористатися для цього виданими загарбниками фейковими документами.
"Ви не порушите закон, якщо виїдете через тимчасово окупований Крим. Ми знаємо, що це на сьогодні - ледь не єдиний гуманітарний коридор, якщо його так можна назвати, і яким можна виїхати. Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками", - зазначає очільниця Мінреінтеграції.
Воно вже з іншого акаунту поширює брехню.
з якою метою дозволено виїзд приватного автотранспорту на окуповану територію? Випускатимуть лише жінок чи і чоловіків призивного віку? Що на це говорить начальник центру комплектації (військовий комісар )?
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10 год
Irina Litovchenko
Володимир Павлович а ще вони знають скільки коштує проїзд, передати ліки? Там барижать всі, хто може. І всі здогадуються хто кришує
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9 год
Наталия Стрижеус
Володимир Павлович з тою, що люди приїздять сюди з окупованих територій в лікарні, пенсійні і т.д.