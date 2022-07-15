Из Запорожья разрешили выезд авто на оккупированные территории

Планируется, что 15 июля на временно захваченную территорию из Запорожья выедет колонна частных автомобилей.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 15 июля, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно.

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