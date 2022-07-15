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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Із Запоріжжя дозволили виїзд авто на окуповані території

Новини Цензор.НЕТ Події

авто

Планується, що 15 липня на тимчасово захоплену територію із Запоріжжя виїде колона приватних автомобілів.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 15 липня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - йдеться в дописі.

Зауважується, що інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+62
Мужчин призывного возраста на оккупированную Парашей территорию пускать можно, а в ЕС нельзя. Так куда мы стремимся- в ЕС, или в Парашу?
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15.07.2022 11:07
+34
Помічаю, що зараз відбувається розділення населення України. Усі любителі "сраного міра" виїзджають на "істарічєскую родіну". Вони думають, що будуть гріти свої животи в Криму і расєя їм все дасть. І навіть не підозрюють, що незабаром їм прийдеться грести на сибір. Не відмовляйте їх і не переконуйте. Їх треба позбутися навіки. Як то кажуть -- не було б щастя, та нещастя допомогло !
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15.07.2022 11:12
+31
... де їх скоро загребуть в якості гарматного м'яса
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15.07.2022 11:14
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Там вони і залишаться.
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15.07.2022 11:01 Відповісти
нда....
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15.07.2022 11:01 Відповісти
Нєхай ШШастіть...
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15.07.2022 11:02 Відповісти
все просто- воювати за рідну Україну не хочуть - от і тікають у ворожу рашку-
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15.07.2022 11:02 Відповісти
... де їх скоро загребуть в якості гарматного м'яса
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15.07.2022 11:14 Відповісти
Там мобілізують.
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15.07.2022 11:15 Відповісти
аякже, прямо южний експрес повезе у Варшаву через окуповані території. Плядь, ті шо втекли із Маріуполя через рашу і Прибалтику розповідають про довготривале перебування в фільтраційних таборах. А тут людям з грошима!!! кацапськими грабіжниками дана зелена вулиця в Європу.
самій не дивно від свого дебілізму? чи на раші одні святі живуть?
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15.07.2022 11:42 Відповісти
Це бот-агітатор. Треба Попросити Адміна, щоб видалив цю пропаганду.
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15.07.2022 11:45 Відповісти
скоріше всього. але чи перевірена інфа про взагалі можливість пропуску на окуповану територію?
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15.07.2022 11:49 Відповісти
У нас все можливо, але ж сподіваюсь, що редактори перевіряють інформацію перед публікацією.
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15.07.2022 11:51 Відповісти
Лінія розмежування?
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15.07.2022 11:03 Відповісти
бєжєнці...
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15.07.2022 11:05 Відповісти
Мужчин призывного возраста на оккупированную Парашей территорию пускать можно, а в ЕС нельзя. Так куда мы стремимся- в ЕС, или в Парашу?
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15.07.2022 11:07 Відповісти
А що це? Хто підкаже? Чи я чогось не розумію. Уявляю чергу на поїзд з Москви у Німеччину у 1941-1945 роках...
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15.07.2022 11:18 Відповісти
От у мене теж виникло відразу таке ж питання. Є бажаючі виїхати на окуповану територію?
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15.07.2022 11:29 Відповісти
Це класика від прикоритників. Зробити заборону і робити на цьому бабло.
А офіціально виїхати можуть тільки свої. Всі інші через залишені щілини за бабло у касу.
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15.07.2022 11:31 Відповісти
Це нам байки зелені травлять, що ми йдемо в ЄС, насправді як сайгаки скачемо у парашію, навіть в де-яких сферах життя вже обскакали і оркостан
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15.07.2022 12:05 Відповісти
Помічаю, що зараз відбувається розділення населення України. Усі любителі "сраного міра" виїзджають на "істарічєскую родіну". Вони думають, що будуть гріти свої животи в Криму і расєя їм все дасть. І навіть не підозрюють, що незабаром їм прийдеться грести на сибір. Не відмовляйте їх і не переконуйте. Їх треба позбутися навіки. Як то кажуть -- не було б щастя, та нещастя допомогло !
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15.07.2022 11:12 Відповісти
Не свисти , бо грошей не буде.

Геть пішло зі своєю брехнею . Тут на таке не купляються.
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15.07.2022 11:34 Відповісти
а гроші ж зрозуміло треба віддати зразу? чи по приїзду в Дрезден?
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15.07.2022 11:45 Відповісти
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15.07.2022 12:01 Відповісти
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15.07.2022 12:11 Відповісти
Якщо в людини розбомбили житло і вона їде в Европу назавжди, то для них вже не має значення через який кордон їхати!
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15.07.2022 12:37 Відповісти
так не позбудешся! Коли їх там прижмуть, вони одразу пригадають та дістануть з широких штанин свій тризубастий. Потім повернуться і будуть розповідати, що їм не так щось зробили, наприклад допомоги не виділили на чужбіне. Таких можливо тільки зміною законодавства позбутись.
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15.07.2022 11:50 Відповісти
Влітку працюватимуть на прополці тайги, а взимку на прибиранні снігу.
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15.07.2022 12:13 Відповісти
От якби твоя дружина з новонароженою дитино залишилась сама в Херсоні, а ти на роботі в Европі то я хочу подивитись що ти будеш співати!
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15.07.2022 12:40 Відповісти
Це вата їде?
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15.07.2022 11:12 Відповісти
то хаи виізжают а шо луче як будут наводчиками
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15.07.2022 11:17 Відповісти
У нас война или военный туризм? Если военно обязанный, какая нах поездка? Первое куда они попадают, ФСБ. Даже если прошел, то потенциальный солдат рф. Они чикаться как наши не будут родина, *****, зовет!
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15.07.2022 11:18 Відповісти
Схоже на фейк, або розпорядження Верещук, як таке:

Верещук радить жителям Херсонщині виїхати через окупований Крим і скористатися для цього виданими загарбниками фейковими документами.
"Ви не порушите закон, якщо виїдете через тимчасово окупований Крим. Ми знаємо, що це на сьогодні - ледь не єдиний гуманітарний коридор, якщо його так можна назвати, і яким можна виїхати. Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками", - зазначає очільниця Мінреінтеграції.
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15.07.2022 11:19 Відповісти
тут є різниця - із окупованих територій можна лише через рашу, і то як повезе. А от нащо із неокупованих територій пускати на окуповані? мабуть це фейк якийсь
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15.07.2022 11:47 Відповісти
Як би ж то...
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15.07.2022 20:06 Відповісти
Мужикам - через Крим у Європу... Не всі ж портнови, щоб напряму.
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15.07.2022 11:20 Відповісти
"Нашилюди"решили жить под кацапской крішей и в благодарность за єто,расчитаются своими авто.
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15.07.2022 11:24 Відповісти
які лінії *розмежування* альо в нас війна ци зелений цирк на дроті? яка лінія розмежування? пропускали в 1941-1945 на окуповану територію? шо лять коїться
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15.07.2022 11:31 Відповісти
********* , а во вторую мировую тоже через фронты пропускали??????И какая линия разграничения?Какой хрен это придумал!!!!!!
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15.07.2022 11:34 Відповісти
Черговий лютий зелений треш
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15.07.2022 11:37 Відповісти
Дибіли
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15.07.2022 11:40 Відповісти
класна мотивація в час війни
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15.07.2022 11:41 Відповісти
Вата у родную говєнь повертається.
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15.07.2022 11:49 Відповісти
Пусть сдают паспорта.
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15.07.2022 11:54 Відповісти
Мені одному здається, що не буде ніяких звільнень територій, а ці всі переміщення - це початок узаконення окупації!?
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15.07.2022 11:54 Відповісти
задав питання на фейсбуку запоріжської ВА https://www.facebook.com/zoda.gov.ua
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15.07.2022 11:58 Відповісти
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15.07.2022 12:30 Відповісти
Адмін, будь ласка, видаліть ось це.

Воно вже з іншого акаунту поширює брехню.
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15.07.2022 13:28 Відповісти
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15.07.2022 14:04 Відповісти
Адмін! Будь ласка , видаліть цю дуже небезпечну пропаганду.
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15.07.2022 14:01 Відповісти
что за *****?!
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15.07.2022 17:16 Відповісти
"бонуті?
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15.07.2022 18:40 Відповісти
Володимир Павлович

з якою метою дозволено виїзд приватного автотранспорту на окуповану територію? Випускатимуть лише жінок чи і чоловіків призивного віку? Що на це говорить начальник центру комплектації (військовий комісар )?



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10 год

Irina Litovchenko

Володимир Павлович а ще вони знають скільки коштує проїзд, передати ліки? Там барижать всі, хто може. І всі здогадуються хто кришує



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9 год

Наталия Стрижеус

Володимир Павлович з тою, що люди приїздять сюди з окупованих територій в лікарні, пенсійні і т.д.
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15.07.2022 22:01 Відповісти
 
 