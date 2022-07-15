Із Запоріжжя дозволили виїзд авто на окуповані території

Планується, що 15 липня на тимчасово захоплену територію із Запоріжжя виїде колона приватних автомобілів.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 15 липня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - йдеться в дописі.

Зауважується, що інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково.

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