Із Запоріжжя дозволили виїзд авто на окуповані території
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Планується, що 15 липня на тимчасово захоплену територію із Запоріжжя виїде колона приватних автомобілів.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 15 липня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - йдеться в дописі.
Зауважується, що інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково.
Топ коментарі
+62 Бенина Мама
показати весь коментар15.07.2022 11:07
+34 Володимир Ярощук f72292f9
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+31 Дмитрий Капитун
показати весь коментар15.07.2022 11:14
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самій не дивно від свого дебілізму? чи на раші одні святі живуть?
А офіціально виїхати можуть тільки свої. Всі інші через залишені щілини за бабло у касу.
Геть пішло зі своєю брехнею . Тут на таке не купляються.
Верещук радить жителям Херсонщині виїхати через окупований Крим і скористатися для цього виданими загарбниками фейковими документами.
"Ви не порушите закон, якщо виїдете через тимчасово окупований Крим. Ми знаємо, що це на сьогодні - ледь не єдиний гуманітарний коридор, якщо його так можна назвати, і яким можна виїхати. Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками", - зазначає очільниця Мінреінтеграції.
Воно вже з іншого акаунту поширює брехню.
з якою метою дозволено виїзд приватного автотранспорту на окуповану територію? Випускатимуть лише жінок чи і чоловіків призивного віку? Що на це говорить начальник центру комплектації (військовий комісар )?
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10 год
Irina Litovchenko
Володимир Павлович а ще вони знають скільки коштує проїзд, передати ліки? Там барижать всі, хто може. І всі здогадуються хто кришує
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9 год
Наталия Стрижеус
Володимир Павлович з тою, що люди приїздять сюди з окупованих територій в лікарні, пенсійні і т.д.