Войска РФ обстреляли Сумщину из минометов, жертв и разрушений нет, - ОВА

Российские оккупационные войска утром ударили по Сумщине из минометов. Жертв и разрушений в результате обстрелов нет.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Утро началось с более чем 20 минометных прилетов. Из них:

- По Шалыгинской громаде после семи утра – 5 шт.

- по Эсманьской громаде в половине восьмого - 6 шт.

- Снова по Шалыгинской громаде, с половины девятого, было еще 10 прилетов", - отметил Живицкий.

По данным ОВА, жертв и разрушений нет.

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