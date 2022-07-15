РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11268 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
839 1
война (47303) обстрел (20439) Сумская область (1875) Живицкий Дмитрий (242)

Войска РФ обстреляли Сумщину из минометов, жертв и разрушений нет, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орки,окупанти,арміярф,рашисти

Российские оккупационные войска утром ударили по Сумщине из минометов. Жертв и разрушений в результате обстрелов нет.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Утро началось с более чем 20 минометных прилетов. Из них:

- По Шалыгинской громаде после семи утра – 5 шт.
- по Эсманьской громаде в половине восьмого - 6 шт.
- Снова по Шалыгинской громаде, с половины девятого, было еще 10 прилетов", - отметил Живицкий.

По данным ОВА, жертв и разрушений нет.

Также смотрите: Утром обстреляли село на Сумщине. Зафиксировано 8 прилетов, - Живицкий. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це все російська реакція на увагу стосовно Єрмака зі сторони США?
показать весь комментарий
15.07.2022 11:25 Ответить
 
 