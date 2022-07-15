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Войска РФ обстреляли Сумщину из минометов, жертв и разрушений нет, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска утром ударили по Сумщине из минометов. Жертв и разрушений в результате обстрелов нет.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Утро началось с более чем 20 минометных прилетов. Из них:
- По Шалыгинской громаде после семи утра – 5 шт.
- по Эсманьской громаде в половине восьмого - 6 шт.
- Снова по Шалыгинской громаде, с половины девятого, было еще 10 прилетов", - отметил Живицкий.
По данным ОВА, жертв и разрушений нет.
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віктор федорович 31ee1569
показать весь комментарий15.07.2022 11:25 Ответить Мне нравится 1
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