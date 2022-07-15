Війська РФ обстріляли Сумщину з мінометів, жертв та руйнувань немає, - ОВА

Російські окупаційні війська вранці вдарили по Сумщині з мінометів. Жертв та руйнувань внаслідок обстрілу немає.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок розпочався із понад 20 мінометних прильотів. Із них:



- По Шалигінській громаді після сьомої ранку - 5 шт.

- По Есманьській громаді о пів на восьму - 6 шт.

- Знову по Шалигінській громаді, з опів на дев'яту, було ще 10 прильотів", - зазначив Живицький.

За даними ОВА, жертв та руйнувань немає.

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