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Війська РФ обстріляли Сумщину з мінометів, жертв та руйнувань немає, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська вранці вдарили по Сумщині з мінометів. Жертв та руйнувань внаслідок обстрілу немає.
Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ранок розпочався із понад 20 мінометних прильотів. Із них:
- По Шалигінській громаді після сьомої ранку - 5 шт.
- По Есманьській громаді о пів на восьму - 6 шт.
- Знову по Шалигінській громаді, з опів на дев'яту, було ще 10 прильотів", - зазначив Живицький.
За даними ОВА, жертв та руйнувань немає.
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віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар15.07.2022 11:25 Відповісти Мені подобається 1
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