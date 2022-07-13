Утром обстреляли село на Сумщине. Зафиксировано 8 прилетов, - Живицкий. ФОТО

В результате обстрела российскими оккупантами в Сумской области поврежден дом мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь на Сумщине была тихой. Но в шесть утра россияне открыли огонь по одному из сел на Путивльщине. 8 прилетов, попадание во двор мирных жителей. Поврежден дом", - говорится в сообщении.

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