Утром обстреляли село на Сумщине. Зафиксировано 8 прилетов, - Живицкий. ФОТО
В результате обстрела российскими оккупантами в Сумской области поврежден дом мирных жителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Ночь на Сумщине была тихой. Но в шесть утра россияне открыли огонь по одному из сел на Путивльщине. 8 прилетов, попадание во двор мирных жителей. Поврежден дом", - говорится в сообщении.
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