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Утром обстреляли село на Сумщине. Зафиксировано 8 прилетов, - Живицкий. ФОТО

В результате обстрела российскими оккупантами в Сумской области поврежден дом мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь на Сумщине была тихой. Но в шесть утра россияне открыли огонь по одному из сел на Путивльщине. 8 прилетов, попадание во двор мирных жителей. Поврежден дом", - говорится в сообщении.

Смотрите: В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА. ФОТО

Утром обстреляли село на Сумщине. Зафиксировано 8 прилетов, - Живицкий 01
Утром обстреляли село на Сумщине. Зафиксировано 8 прилетов, - Живицкий 02
Утром обстреляли село на Сумщине. Зафиксировано 8 прилетов, - Живицкий 03

обстрел (27151) Сумская область (3125) Живицкий Дмитрий (242)


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