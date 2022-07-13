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Уранці рашисти обстріляли село на Сумщині. Зафіксовано 8 прильотів, - Живицький. ФОТО

Внаслідок обстрілу російськими окупантами на Сумщині пошкоджено будинок мирних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч на Сумщині була тихою. Але о шостій ранку росіяни відкрили вогонь по одному із сіл на Путивльщині. 8 прильотів, потрапляння на подвір'я мирних мешканців. Пошкоджено будинок", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом доби рашисти обстрілювали Сумщину з мінометів, артилерії та РСЗВ, - ОВА. ФОТО

Уранці рашисти обстріляли село на Сумщині. Зафіксовано 8 прильотів, - Живицький 01
Уранці рашисти обстріляли село на Сумщині. Зафіксовано 8 прильотів, - Живицький 02
Уранці рашисти обстріляли село на Сумщині. Зафіксовано 8 прильотів, - Живицький 03

обстріл (28472) Сумська область (3678) Живицький Дмитро (466)


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