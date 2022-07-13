Уранці рашисти обстріляли село на Сумщині. Зафіксовано 8 прильотів, - Живицький. ФОТО

Внаслідок обстрілу російськими окупантами на Сумщині пошкоджено будинок мирних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч на Сумщині була тихою. Але о шостій ранку росіяни відкрили вогонь по одному із сіл на Путивльщині. 8 прильотів, потрапляння на подвір'я мирних мешканців. Пошкоджено будинок", - йдеться у повідомленні.

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