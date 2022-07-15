Европа впервые за 6 лет стала крупнейшим покупателем американской нефти
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Европа обогнала Азию и стала самым крупным покупателем американской нефти.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В январе-мае Европа закупила 213,1 млн баррелей нефти, Азия – 191,1 млн баррелей, свидетельствуют данные Министерства торговли США. В последний раз такая ситуация в начале года складывалась шесть лет назад, когда Штаты отказались от запрета на экспорт нефти.
Поскольку Европа пытается снизить свою зависимость от российских энергоносителей и переключается на американскую нефть, вполне вероятно, что нынешняя модель торговых потоков сохранится, отмечает нефтяной аналитик Energy Aspects Кристофер Гейнс. По его словам, добыча в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности и Азии, и Европы. Кроме того, Ближний Восток, по-видимому, ограничен в возможностях наращивания производства и поставок в Европу.
"Все внимание будет уделено тому, сможет ли ОПЕК увеличить добывающие мощности в следующем году и какую долю рынка она сможет вернуть", - считает аналитик по разведке и добыче ESAI Элизабет Мерфи.
Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на 10:35 кч в пятницу подорожали на 0,6% - до $99,71 за баррель.
Котировки фьючерсов на сорт WTI на август на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,3% - до $96,04 за баррель.
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