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Новости За рубежом
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Европа впервые за 6 лет стала крупнейшим покупателем американской нефти

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нафта

Европа обогнала Азию и стала самым крупным покупателем американской нефти.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В январе-мае Европа закупила 213,1 млн баррелей нефти, Азия – 191,1 млн баррелей, свидетельствуют данные Министерства торговли США. В последний раз такая ситуация в начале года складывалась шесть лет назад, когда Штаты отказались от запрета на экспорт нефти.

Поскольку Европа пытается снизить свою зависимость от российских энергоносителей и переключается на американскую нефть, вполне вероятно, что нынешняя модель торговых потоков сохранится, отмечает нефтяной аналитик Energy Aspects Кристофер Гейнс. По его словам, добыча в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности и Азии, и Европы. Кроме того, Ближний Восток, по-видимому, ограничен в возможностях наращивания производства и поставок в Европу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия увеличивает импорт российской нефти, - Reuters

"Все внимание будет уделено тому, сможет ли ОПЕК увеличить добывающие мощности в следующем году и какую долю рынка она сможет вернуть", - считает аналитик по разведке и добыче ESAI Элизабет Мерфи.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на 10:35 кч в пятницу подорожали на 0,6% - до $99,71 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на август на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,3% - до $96,04 за баррель.

Автор: Анастасія Потіха
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Вот же циничные ********, господа. Нас заперли в кабалу с зеленым тарифом, а сами вместо того шоб перейти на лифы, теслы и тд - покупают нефть. Борются за несуществующее глобальное потепление только на бумаге. После победы новый мировой порядок будет строить Украина, а не всякие гейтерише, гебреисуйцы и прочая *******.
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15.07.2022 11:40 Ответить
СЭС (Солнечная электро станция) это вещь необходимая в том случае, если в место базирования объекта нельзя протянуть линию эектропередач. Например горный раен, где это экономически сложно и не оправданно. Или где-то на даче. А так, забота о природе, это просто пафос, ****** и распил бабла. Будущее за мирным атомом. Но не с кацапами в одной лодке. Они все от мала до велика должны сдохнуть!!!
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15.07.2022 11:44 Ответить
Як кажуть хочеш дізнатися хто винен, шукай того хто найбільше збагатився. А найбільший профіт зараз у США, як продавця нафти і газу та Китаю, як споживача дуже здешевілих ресурсів з мордору.
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15.07.2022 12:01 Ответить
РабZеянская нефть наихудшая в Мире по химическому составу...Лукашеску они 5 назад казав..ПУТЛЕР ПОСТАВИЛ нам нефть что бетонная тормозная жидкость наши НПЗ через сутки вырубились
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15.07.2022 12:04 Ответить
 
 