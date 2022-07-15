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Європа вперше за 6 років стала найбільшим покупцем американської нафти

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

Європа обігнала Азію і стала найбільшим покупцем американської нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У січні-травні Європа закупила 213,1 млн барелів нафти, Азія - 191,1 млн барелів, свідчать дані Міністерства торгівлі США. Востаннє така ситуація на початку року складалася шість років тому, коли Штати відмовилися від заборони експорту нафти.

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Оскільки Європа намагається зменшити свою залежність від російських енергоносіїв і переключається на американську нафту, цілком імовірно, що нинішня модель торговельних потоків збережеться, зазначає нафтовий аналітик Energy Aspects Крістофер Гейнс. За його словами, видобуток у США зростає, але недостатньо швидко, щоб задовольнити потреби і Азії, і Європи. Крім того, Близький Схід, мабуть, обмежений у можливостях нарощування виробництва та постачання до Європи.

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"Уся увага буде прикута до того, чи зможе ОПЕК збільшити видобувні потужності наступного року і яку частку ринку вона зможе повернути", - вважає аналітик із розвідки та видобутку ESAI Елізабет Мерфі.

Вересневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 10.35 кч у п'ятницю подорожчали на 0,6% - до $99,71 за барель.

Котирування ф'ючерсів на сорт WTI на серпень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,3% - до $96,04 за барель.

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Автор: Ольга Лузан
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Вот же циничные ********, господа. Нас заперли в кабалу с зеленым тарифом, а сами вместо того шоб перейти на лифы, теслы и тд - покупают нефть. Борются за несуществующее глобальное потепление только на бумаге. После победы новый мировой порядок будет строить Украина, а не всякие гейтерише, гебреисуйцы и прочая *******.
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15.07.2022 11:40 Відповісти
СЭС (Солнечная электро станция) это вещь необходимая в том случае, если в место базирования объекта нельзя протянуть линию эектропередач. Например горный раен, где это экономически сложно и не оправданно. Или где-то на даче. А так, забота о природе, это просто пафос, ****** и распил бабла. Будущее за мирным атомом. Но не с кацапами в одной лодке. Они все от мала до велика должны сдохнуть!!!
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15.07.2022 11:44 Відповісти
Як кажуть хочеш дізнатися хто винен, шукай того хто найбільше збагатився. А найбільший профіт зараз у США, як продавця нафти і газу та Китаю, як споживача дуже здешевілих ресурсів з мордору.
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15.07.2022 12:01 Відповісти
РабZеянская нефть наихудшая в Мире по химическому составу...Лукашеску они 5 назад казав..ПУТЛЕР ПОСТАВИЛ нам нефть что бетонная тормозная жидкость наши НПЗ через сутки вырубились
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15.07.2022 12:04 Відповісти
 
 