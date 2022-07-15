Європа вперше за 6 років стала найбільшим покупцем американської нафти
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Європа обігнала Азію і стала найбільшим покупцем американської нафти.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У січні-травні Європа закупила 213,1 млн барелів нафти, Азія - 191,1 млн барелів, свідчать дані Міністерства торгівлі США. Востаннє така ситуація на початку року складалася шість років тому, коли Штати відмовилися від заборони експорту нафти.
Оскільки Європа намагається зменшити свою залежність від російських енергоносіїв і переключається на американську нафту, цілком імовірно, що нинішня модель торговельних потоків збережеться, зазначає нафтовий аналітик Energy Aspects Крістофер Гейнс. За його словами, видобуток у США зростає, але недостатньо швидко, щоб задовольнити потреби і Азії, і Європи. Крім того, Близький Схід, мабуть, обмежений у можливостях нарощування виробництва та постачання до Європи.
"Уся увага буде прикута до того, чи зможе ОПЕК збільшити видобувні потужності наступного року і яку частку ринку вона зможе повернути", - вважає аналітик із розвідки та видобутку ESAI Елізабет Мерфі.
Вересневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 10.35 кч у п'ятницю подорожчали на 0,6% - до $99,71 за барель.
Котирування ф'ючерсів на сорт WTI на серпень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,3% - до $96,04 за барель.
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