Європа вперше за 6 років стала найбільшим покупцем американської нафти

Європа обігнала Азію і стала найбільшим покупцем американської нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У січні-травні Європа закупила 213,1 млн барелів нафти, Азія - 191,1 млн барелів, свідчать дані Міністерства торгівлі США. Востаннє така ситуація на початку року складалася шість років тому, коли Штати відмовилися від заборони експорту нафти.

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Оскільки Європа намагається зменшити свою залежність від російських енергоносіїв і переключається на американську нафту, цілком імовірно, що нинішня модель торговельних потоків збережеться, зазначає нафтовий аналітик Energy Aspects Крістофер Гейнс. За його словами, видобуток у США зростає, але недостатньо швидко, щоб задовольнити потреби і Азії, і Європи. Крім того, Близький Схід, мабуть, обмежений у можливостях нарощування виробництва та постачання до Європи.

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"Уся увага буде прикута до того, чи зможе ОПЕК збільшити видобувні потужності наступного року і яку частку ринку вона зможе повернути", - вважає аналітик із розвідки та видобутку ESAI Елізабет Мерфі.

Вересневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 10.35 кч у п'ятницю подорожчали на 0,6% - до $99,71 за барель.

Котирування ф'ючерсів на сорт WTI на серпень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,3% - до $96,04 за барель.

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