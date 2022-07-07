Ціни на нафту впали через падіння попиту

Ціни на нафту 6 липня вперше з кінця квітня опустилися нижче 100 доларів за барель. Це різке падіння цін експерти пояснюють підвищенням імовірності рецесії і падіння попиту на паливо.

Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ціна нафти марки Brent знизилася в середу на три відсотки до 99 доларів 61 цента за барель. Нафта, що видобувається в США, коштувала 98 доларів 53 центи. Місяць тому за барель давали 120 доларів.

Газета New York Times цитує аналітиків, які передбачають подальше здешевлення нафти, якщо очікування економічного спаду в США матеріалізуються. Ціни нафти диктуватимуть два чинники: серйозність рецесії і попит на енергоносії в Китаї, де економічна активність стримується обмеженнями, запровадженими через боротьбу з коронавірусною пандемією.

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За даними агентства Bloomberg, США продовжують обговорювати з союзниками ідею запровадження обмежень цін на російську нафту, що імпортується, – від 40 до 60 доларів за барель. Мета – різко обмежити експортні доходи Росії, одночасно зберігаючи доступ до російської нафти світових споживачів.

Відмова кількох західних країн від імпорту нафти з Росії призвела до різкого збільшення російського експорту до Індії та Китаю, які купують російську нафту з великими знижками. США сподіваються, що нові пропозиції будуть досить привабливими для Пекіна та Делі, і вони приєднаються до нового імпортного режиму.

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Коли нові правила можуть набути чинності – невідомо. На шляху їхньої реалізації залишається чимало перешкод, кажуть співрозмовники Bloomberg.