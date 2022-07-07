Ціни на нафту впали через падіння попиту
Ціни на нафту 6 липня вперше з кінця квітня опустилися нижче 100 доларів за барель. Це різке падіння цін експерти пояснюють підвищенням імовірності рецесії і падіння попиту на паливо.
Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
Ціна нафти марки Brent знизилася в середу на три відсотки до 99 доларів 61 цента за барель. Нафта, що видобувається в США, коштувала 98 доларів 53 центи. Місяць тому за барель давали 120 доларів.
Газета New York Times цитує аналітиків, які передбачають подальше здешевлення нафти, якщо очікування економічного спаду в США матеріалізуються. Ціни нафти диктуватимуть два чинники: серйозність рецесії і попит на енергоносії в Китаї, де економічна активність стримується обмеженнями, запровадженими через боротьбу з коронавірусною пандемією.
За даними агентства Bloomberg, США продовжують обговорювати з союзниками ідею запровадження обмежень цін на російську нафту, що імпортується, – від 40 до 60 доларів за барель. Мета – різко обмежити експортні доходи Росії, одночасно зберігаючи доступ до російської нафти світових споживачів.
Відмова кількох західних країн від імпорту нафти з Росії призвела до різкого збільшення російського експорту до Індії та Китаю, які купують російську нафту з великими знижками. США сподіваються, що нові пропозиції будуть досить привабливими для Пекіна та Делі, і вони приєднаються до нового імпортного режиму.
Коли нові правила можуть набути чинності – невідомо. На шляху їхньої реалізації залишається чимало перешкод, кажуть співрозмовники Bloomberg.
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Протоптаною доріжкою вслід за савєцкім карабльом пливе його недолуга химерна лайт-версія --- мацковскій карабль.
Дно неминуче.
Повторюється історія 40-літньої давнини, коли ембарго США на нафту і поразка в афганській війні знищили сесеру )
Двадцать лет назад решили поставить в московском городском транспорте турникеты. Типа "перенимаем европейский опыт". Вот только европейский автобусный турникет - это декорация перед сиденьем водителя, у которого можно купить билет. А нараисе поставили турникеты - как в метро. Посадка в и без того переполненные автобусы стала занимать в разы дольше, на турникетах здорово попилили баблоса... Но реакция местных была: "Раз уж поставили, пусть стоят!" Плевать, то бишь, что нам плохо - зато денющщка не пропала совсем уж зря.
Потом были мангалы на танках. Если посмотреть на тот же Бушмастер - там тоже со всех сторон решётки. То есть, они работают. нараисе ведь тоже проводились опыты с решётками, была выявлена оптимальная ширина и расстояние между листами металла. Но, когда директива спустилась в войска, она пришла уже в виде "таварещ камандир скозал наварить мангал - варим мангал".
Ну так вот, к чему я. К тому, как расия традиционно перенимает передовой мировой опыт.
Деревянные небоскрёбы - это новая технология, призванная сократить выбросы СО2, и даже понизить их за счёт связывания углерода в дереве. Новые технологии позволяют делать деревянные конструкции очень прочными и при этом пожароустойчивыми. Даже если дерево подхватывает огонь, оно горит с предсказуемой скоростью. Как это будет реализовано нараисе - ну, предыдущие примеры наглядно показывают. И то же можно ожидать от "биотоплива".