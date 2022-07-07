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Новини
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Ціни на нафту впали через падіння попиту

нафта

Ціни на нафту 6 липня вперше з кінця квітня опустилися нижче 100 доларів за барель. Це різке падіння цін експерти пояснюють підвищенням імовірності рецесії і падіння попиту на паливо.

Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ціна нафти марки Brent знизилася в середу на три відсотки до 99 доларів 61 цента за барель. Нафта, що видобувається в США, коштувала 98 доларів 53 центи. Місяць тому за барель давали 120 доларів.

Газета New York Times цитує аналітиків, які передбачають подальше здешевлення нафти, якщо очікування економічного спаду в США матеріалізуються. Ціни нафти диктуватимуть два чинники: серйозність рецесії і попит на енергоносії в Китаї, де економічна активність стримується обмеженнями, запровадженими через боротьбу з коронавірусною пандемією.

Читайте: США та союзники обговорюють обмеження ціни російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель, – Bloomberg

За даними агентства Bloomberg, США продовжують обговорювати з союзниками ідею запровадження обмежень цін на російську нафту, що імпортується, – від 40 до 60 доларів за барель. Мета – різко обмежити експортні доходи Росії, одночасно зберігаючи доступ до російської нафти світових споживачів.

Відмова кількох західних країн від імпорту нафти з Росії призвела до різкого збільшення російського експорту до Індії та Китаю, які купують російську нафту з великими знижками. США сподіваються, що нові пропозиції будуть досить привабливими для Пекіна та Делі, і вони приєднаються до нового імпортного режиму.

Також читайте: Після обіцянки Токаєва збільшити постачання нафти до Європи у Казахстані стався вибух на найбільшому родовищі

Коли нові правила можуть набути чинності – невідомо. На шляху їхньої реалізації залишається чимало перешкод, кажуть співрозмовники Bloomberg.

Автор: 

нафта (5486) ціни (3905)


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Топ коментарі
+8
Треба шукати альтернативу, щоб недорозвинуті або схиблені бєнзоколонки не могли псувати життя решті світу.
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07.07.2022 09:47
+6
Ось це от може бути краще і ефективніше за всі санкції проти московії...
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07.07.2022 09:47
+4
их ответ чемберлену- "на параше начнут строить деревянные многоэтажки. минстрой и МЧС параши утвердили дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года"(С)
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07.07.2022 09:54
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Ось це от може бути краще і ефективніше за всі санкції проти московії...
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07.07.2022 09:47 Відповісти
tak eto uzhe bylo - neftj po minus10$ .... i che ? da nechevo. tolko kompleksnie meri mogut ugrobitj etu y-mperiju govna.
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07.07.2022 09:54 Відповісти
взагалі то після нафти по 10 совок копита відкинув)))
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08.07.2022 02:16 Відповісти
Треба шукати альтернативу, щоб недорозвинуті або схиблені бєнзоколонки не могли псувати життя решті світу.
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07.07.2022 09:47 Відповісти
Модульные микро-АЭС на тории, электро-самолёты - всё потихоньку идёт.
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07.07.2022 09:50 Відповісти
електромашини... водородні станції, і акуми... але тут технологічна прірва і нафтове лобі нікуди не ділось. а вони в свою чергу скупляють і обмежують технології...
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07.07.2022 10:47 Відповісти
Впаде ціна нижче за 40 баксів за барель - капець рфії..її буде невигідно видобувати за їх застарілими технологіями
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07.07.2022 09:52 Відповісти
vy zabili pra negativnie ceni na neft ? to uzhe bylo - nepomoglo.
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07.07.2022 09:55 Відповісти
Негативні ціни на нафту були місяць чи два всього... Щоб прибить совок, низькі ціни на нафту трималися кілька років!
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07.07.2022 09:57 Відповісти
tak. ale parasha ne sovok.
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07.07.2022 10:06 Відповісти
не совок. але зараз все "вяличие" тримається на нафті і газі... і резервів майже не має. Мало того вони зараз їх частково палять на підтримку курсу... Оборот іде хоч і не такий жвавий як до війни. Живуть сьогоднішнім днем. Подивимось. Вони ж садомазохісти. "Чем нам хуже - тем нам лучше". Вони ******* бути у лайні. Для себе зрозумів одне чим більше їх принижувати і бити. Тим більше ти будеш викликати у них поваги...
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07.07.2022 10:52 Відповісти
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07.07.2022 09:53 Відповісти
в боевом раскрасе. идёт на уничтожение F-45 ))
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07.07.2022 09:57 Відповісти
их ответ чемберлену- "на параше начнут строить деревянные многоэтажки. минстрой и МЧС параши утвердили дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года"(С)
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07.07.2022 09:54 Відповісти
mozhna bude zhech kazhdy god i stroitj (ili ne stroitj) zanovo
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07.07.2022 09:56 Відповісти
ага. на параше спереди время колоссальных задымлений )
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07.07.2022 09:59 Відповісти
...и "хлопков". Про "хлопки" не забываем.)
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07.07.2022 10:30 Відповісти
Гидке болото з отруєними випарами i сюрреалiстичними мiражами. В центрi болота стоїть вдало вкомпонований в пейзаж храм Аполона. Храм представляє собою древнєгречеський дорiчеський ордер з капiтелями, пропiлеями i всею положеною ********, тiки зроблений, на вiдмiну вiд грецького, з дерева, росiйським способом "в лапу". Знизу храм Аполона опирається на двi гидкi, жовтi i бруднi курячi лапи.
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07.07.2022 09:58 Відповісти
"бабы строили" -"наша страна имеет богатый исторический опыт применения деревянных конструкций в строительстве, а также обладает большим потенциалом развития лесопромышленного комплекса.... планируется подготовить проекты пилотных объектов - общественных и жилых зданий от 3 до 12 этажей, построенных из перекрестноклееной древесины (CLT), многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона (LVL)." (С) внуки жгут!! )) а как будут жечь дальше, так и не в сказке сказать ))
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07.07.2022 10:02 Відповісти
Хороші новини!
Протоптаною доріжкою вслід за савєцкім карабльом пливе його недолуга химерна лайт-версія --- мацковскій карабль.
Дно неминуче.
Повторюється історія 40-літньої давнини, коли ембарго США на нафту і поразка в афганській війні знищили сесеру )
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07.07.2022 09:56 Відповісти
Нафта в обмін на продукти для Кацапії..
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07.07.2022 10:01 Відповісти
и ещё раз о нехти и газе на параше - "на параше планируется отапливать дома отходами деревообработки. В Минстрое считают, что на биотопливо нужно перейти угольным и мазутным котельным в первую очередь в тех субъектах, где уже применяются такие технологии. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера параши виктории абрамченко (есть у «Известий»).(С)
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07.07.2022 10:07 Відповісти
раися - она такая.

Двадцать лет назад решили поставить в московском городском транспорте турникеты. Типа "перенимаем европейский опыт". Вот только европейский автобусный турникет - это декорация перед сиденьем водителя, у которого можно купить билет. А нараисе поставили турникеты - как в метро. Посадка в и без того переполненные автобусы стала занимать в разы дольше, на турникетах здорово попилили баблоса... Но реакция местных была: "Раз уж поставили, пусть стоят!" Плевать, то бишь, что нам плохо - зато денющщка не пропала совсем уж зря.

Потом были мангалы на танках. Если посмотреть на тот же Бушмастер - там тоже со всех сторон решётки. То есть, они работают. нараисе ведь тоже проводились опыты с решётками, была выявлена оптимальная ширина и расстояние между листами металла. Но, когда директива спустилась в войска, она пришла уже в виде "таварещ камандир скозал наварить мангал - варим мангал".

Ну так вот, к чему я. К тому, как расия традиционно перенимает передовой мировой опыт.

Деревянные небоскрёбы - это новая технология, призванная сократить выбросы СО2, и даже понизить их за счёт связывания углерода в дереве. Новые технологии позволяют делать деревянные конструкции очень прочными и при этом пожароустойчивыми. Даже если дерево подхватывает огонь, оно горит с предсказуемой скоростью. Как это будет реализовано нараисе - ну, предыдущие примеры наглядно показывают. И то же можно ожидать от "биотоплива".
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07.07.2022 10:47 Відповісти
там и думать нечего. на параше нет технологий современных по деревообработке. с кругляка на экспорт, импортными же лесокосилками ветки только снимать научились. а клеи где они возьмут? будут из костей варить? )) если же внедрят достижения парашных 47 хромосомных учёных из области тамошней химии в клеи, то запах формалина в зданиях будет не хухе чем с савецких больничках. ооооочень палезный для здоровья новосёлов. и так во всём.
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07.07.2022 11:28 Відповісти
 
 