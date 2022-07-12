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Новости Санкции против России
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Индия увеличивает импорт российской нефти, - Reuters

нафта

По данным Reuters, в июне импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 950 тысяч баррелей в сутки. Это составляет почти пятую часть общего объема импорта нефти в Индию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В июне Индия импортировала около 4,8 млн баррелей нефти в сутки, что на 3,8% меньше, чем в мае, но примерно на 23% больше, чем годом ранее.

Согласно данным, импорт нефти из России вырос на 15,5% в июне по сравнению с маем, тогда как импорт из Ирака и Саудовской Аравии упал на 10,5% и 13,5% соответственно. Увеличение импорта нефти из России в июне увеличило ее долю в общем импорте Индии до 19,8% против 16,4% в мае.

Россия продолжает оставаться вторым по величине поставщиком нефти в Индию после Ирака, а Саудовская Аравия остается третьей второй месяц подряд.

Отмечается, что российская нефть, которая продается с большими скидками, позволяет уменьшить убытки для государственных индийских нефтепереработчиков, продающих топливо по более низким ценам на внутреннем рынке, а также увеличивает прибыль для частных компаний Reliance Industries и Nayara Energy, которые экспортируют большую часть своих продуктов переработки.

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Индия, являющаяся третьим в мире крупнейшим импортером нефти, убеждает, что "дешевая" российская нефть обеспечивает лишь часть общих потребностей страны, а внезапный отказ от нее приведет к росту расходов для ее потребителей.

Увеличение импорта нефти из России сократило долю ОПЕК в общем импорте Индии до 65,2% в течение квартала и до 60,8% в июне. Доля ОПЕК в импорте нефти в Индию снижается с марта, свидетельствуют данные.

Автор: 

Индия (404) нефть (1917) россия (95402)


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Топ комментарии
+17
Підорасня чумаза... Треба ємбарго на страхуваня танкерів!!!
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12.07.2022 22:33
+11
Та не питання. Ще побачите як вам вилізе та "дешева" русская нафта. Одні вже побачили, сраку чухають.
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12.07.2022 22:35
+11
Индусы нечистоплотные не только физически, а и морально.
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12.07.2022 23:08
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Підорасня чумаза... Треба ємбарго на страхуваня танкерів!!!
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12.07.2022 22:33 Ответить
Индусы нечистоплотные не только физически, а и морально.
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12.07.2022 23:08 Ответить
корова - найчистоплотніший індус
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13.07.2022 02:36 Ответить
хінді русі пхай пхай, мля
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12.07.2022 22:34 Ответить
Та не питання. Ще побачите як вам вилізе та "дешева" русская нафта. Одні вже побачили, сраку чухають.
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12.07.2022 22:35 Ответить
Хотели стать китайской сырьевой колонией а стали индийской. Низшая каста
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12.07.2022 22:39 Ответить
всегда были мокшанистыми...карма наздожэнэ.
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12.07.2022 22:35 Ответить
просто рот цих танцюристів зі слонами ДРАВ!
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12.07.2022 22:35 Ответить
Тут особливо нервувати не треба. Хтось повинен купувати російську нафту, бо інакше ціни злетять. Коли виробництво нафти наросте - тоді й забороняти. І продають вони дешево
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12.07.2022 22:38 Ответить
індуси ще ті *************..... там де жруть там і сруть..... щось е спільне з росіянами.....
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12.07.2022 22:38 Ответить
краïни БРІКС (((
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12.07.2022 22:38 Ответить
Параша теперь- дешёвый сырьевой придаток Индии. Поздравляем !!!
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12.07.2022 22:39 Ответить
баклажаны (индюки)-конченная, лживая , подлая нация.....знаю не по наслышке , приходиться сталкиваться по работе !!!
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12.07.2022 22:40 Ответить
походу азиаты все такие.
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12.07.2022 23:15 Ответить
Тут ви не праві.Азія дуже різноманітна.І порівнювати індусів наприклад з тими ж тайцями абсолютно не коректно.Я вже не кажу про Японців-то взагалі окрема історія....
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13.07.2022 00:53 Ответить
нічого дивного! індуси і москалі - брацкіє народи-уроди. В індусів, як і на московії життя людини дорівнює НУЛЮ!
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12.07.2022 22:46 Ответить
fuckin' copypasters 👎🏾
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13.07.2022 02:09 Ответить
Більш ніж впевненний, що там навіть собівартість не відбивається...
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12.07.2022 22:47 Ответить
боневтик увеличивает ставки, в борьбе за спасение ермака.
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12.07.2022 22:47 Ответить
В Індії був лише один нормальний індус за всю історію -- Магатма Ганді, а все інше це країна бомжів. Китайці крім розмножатися ще й щось робити уміють, а ці тільки розмножуються і живуть під деревами та кущами. Непотріб господній.
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12.07.2022 22:51 Ответить
Вообще- то ракеты свои запускают и спутники, делают автомобили неплохие. И еще трое из четырёх айтишников на мировом рынке - индийцы. Ну при этом бОльшая часть страны живет на помойках, и питается там же и тем же. Страна контрастов.
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12.07.2022 23:18 Ответить
Угу, айтішники срані. Недарма ж кажуть індуський код. А взагалі їх ***** і в науці. І якщо серед них є відсотків 40 більш менш нормальних то інші це таке лайно з задертою до небес самооцінкою... Причому якщо вони емігрували у США то уйобками і лишаються, проте їх діти куди більш адекватні.
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12.07.2022 23:47 Ответить
Винду тоже сделали индусы
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13.07.2022 00:45 Ответить
слава тобі Боже триєдиний вони не розуміють UNIX коммандної стрічки
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13.07.2022 02:12 Ответить
Ой, індуси, карма-карма. Відгукнеться вам та дешева натфа не здарма-здарма
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12.07.2022 22:57 Ответить
я на team meeting звинуватив Індію і мене підтримали більшість інженерів індійського походження
їм дійсно було соромно
але це 0.001% талановитих що перемогли у битві а ті говноєди що залишилися підтримують рашку
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13.07.2022 02:18 Ответить
Одні зменшують, інші збільшують. Нічого страшного. Головне, що наші партнери зменшують. Відповідно на них рашня не буде так впливати, корумпувати їх, як це завжди робила. Світ завжди був бі, або багатополярний. Ми будемо на стороні добра і демократії, а вони на стороні дешевих ресурсів. Нехай жеруть свій умовний цукор. Здоровіші не будуть їх економіки від того. А світ буде мати підстави, щоб розвиватися і шукати нові технології. Поки мавпи там шмалять свої вуглеводні і деградують. Виклики породжують сильних людей і країни, якщо вони їх долають.
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12.07.2022 23:00 Ответить
Ну и как действуют эти санкции, если до введения шести пакетов санкций рашка зарабатывала 1 млрд, а сейчас 1.4 млрд? Суки копчёные дают раше деньги на войну и ждут нашего хлеба.
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12.07.2022 23:00 Ответить
Нафтове ембарго ще не запрацювало. З наступного року.
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12.07.2022 23:06 Ответить
Сами же виноваты. Если не дадим хлеба они все передохнут и нефть им не понадобится в таком количестве. Или как минимум задрать цены на хлеб в 10 раз чтобы у них небыло денег на закупку нефти
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12.07.2022 23:06 Ответить
пипец ты дятел - учи матчасть
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13.07.2022 04:45 Ответить
ты идиот или бот?
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13.07.2022 04:43 Ответить
Та , здається, що воно ще й навпілпоц... Так шо - три в одному...
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13.07.2022 07:20 Ответить
Мова йде про червень. У липні експорт нафти з рф у Індію обвалився на 27%, а в Китай на 25%.
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12.07.2022 23:04 Ответить
Чтоб вас чума выкосила бабуины красномордые
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12.07.2022 23:05 Ответить
не довати індії зерно.
хау нафту жеруть...
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12.07.2022 23:06 Ответить
идиот они у рашки купят тем более там наше ворованное
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13.07.2022 04:48 Ответить
За неделю, завершившуюся 8 июля, поставки на индийские и китайские рынки составили 1,76 млн баррелей в день, хотя с середины апреля по июнь превышали 2-2,1 млн баррелей. Поставки в Китай по сравнению с началом июня рухнули на 25%, в Индию - на 27%. Совокупный экспорт в Азию сжался до минимума с начала апреля.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/255193_1657627568
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12.07.2022 23:11 Ответить
Джо Байден вылетает на Ближний Восток...договариваться с принцем Салманом и другими эмиратами о сбросе цены за баррель нефти...
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12.07.2022 23:24 Ответить
Імпорт російської нафти в Індію зріс тому що Індія купує цю нафту в середньому на 40 відсотків дешевше ринкової ціни.
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12.07.2022 23:27 Ответить
А как же карма и заповеди Бхарабхабхи Бхибхарубхи, а?
Теперь важна не карма, а карман?
Вашу пачамаму...
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12.07.2022 23:41 Ответить
Коров ******* в индиии пусть срутся
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12.07.2022 23:48 Ответить
Санкции Индии!!!пусть в своём дерьмеГговне реке с нефтью и купаются!!!твари!!!ФУ Индусы говнодрилы как и прошисты и нигеры!!!
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12.07.2022 23:47 Ответить
я бы сильно не бомбил по этому поводу. Нарастить добычу Раха не может, а общее количество нефти на рынке не уменьшается. Саудиты которых вытесняют из Индии просто переориентируют поставки на Европу, где доля Рашки к следующему году возможно станет околонулевой
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12.07.2022 23:54 Ответить
на индии срут на трубы...
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13.07.2022 00:14 Ответить
Щоб ви повиздихали всі,бажано,разом з кацапами,чурбани смердючі.
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13.07.2022 00:59 Ответить
Когда двое дерутся, третий ищет выгоду. Обычное дело. Конечно если ты не чья-то шестерка.
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13.07.2022 06:07 Ответить
Индия не стесняется спонсировать терроризм, оно то понятно, своя рубашка ближе.
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13.07.2022 09:13 Ответить
Почему в МИД ещё не вызвали посла этой страны пособника страны террориста ?
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13.07.2022 14:35 Ответить
 
 