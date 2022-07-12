Индия увеличивает импорт российской нефти, - Reuters

По данным Reuters, в июне импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 950 тысяч баррелей в сутки. Это составляет почти пятую часть общего объема импорта нефти в Индию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В июне Индия импортировала около 4,8 млн баррелей нефти в сутки, что на 3,8% меньше, чем в мае, но примерно на 23% больше, чем годом ранее.

Согласно данным, импорт нефти из России вырос на 15,5% в июне по сравнению с маем, тогда как импорт из Ирака и Саудовской Аравии упал на 10,5% и 13,5% соответственно. Увеличение импорта нефти из России в июне увеличило ее долю в общем импорте Индии до 19,8% против 16,4% в мае.

Россия продолжает оставаться вторым по величине поставщиком нефти в Индию после Ирака, а Саудовская Аравия остается третьей второй месяц подряд.

Отмечается, что российская нефть, которая продается с большими скидками, позволяет уменьшить убытки для государственных индийских нефтепереработчиков, продающих топливо по более низким ценам на внутреннем рынке, а также увеличивает прибыль для частных компаний Reliance Industries и Nayara Energy, которые экспортируют большую часть своих продуктов переработки.

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Индия, являющаяся третьим в мире крупнейшим импортером нефти, убеждает, что "дешевая" российская нефть обеспечивает лишь часть общих потребностей страны, а внезапный отказ от нее приведет к росту расходов для ее потребителей.

Увеличение импорта нефти из России сократило долю ОПЕК в общем импорте Индии до 65,2% в течение квартала и до 60,8% в июне. Доля ОПЕК в импорте нефти в Индию снижается с марта, свидетельствуют данные.